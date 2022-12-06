Рецепт омолаживающего крема из аптечных средств

Вопросом ухода за собой интересуются абсолютно все женщины, но не каждая готова выложить большую сумму на дорогие бренды. Чтобы поддержать свою кожу, напитать её, дать ей защиту и снять воспаления, можно сделать самодельный крем из аптечных средств. Это доступно и весьма эффективно!







В состав крема входит всего 3 аптечных компонента: крем пантенол (не берите зарубежные аналоги — они очень дорогие), витамины в капсулах — Д3 (не менее 1000 ед.) и Аевит. Пантенол не только ускоряет заживление ранок, но ещё и глубоко увлажняет кожу, питает её изнури, удерживая влагу в клетках.







Витамины Д3, А, Е — это витамины молодости. Выдавите небольшое количество пантенола в мисочку. С помощью зубочистки проколите по одной капсуле каждого витамина и добавьте к крему.







Смешайте, и крем готов! Можно наносить на чистое лицо вечером. Внимание: применение витамина Аевит допускается не более, чем 3 месяца, далее можно делать крем только из Пантенола и витамина Д3. Если кожа сухая, то витамин Аевит перестать добавлять в крем через 1 месяц.







Подробнее о том, как сделать омолаживающий крем из аптечных средств, смотрите в видео ниже



