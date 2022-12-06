С нами не соскучишься!

8 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    "Секрет стройности француженок" в сказках о стройности француженок. Автор, побывайте во Франции,  желательно в глубин...В чем секрет стро...
  • Валерий Ворожищев
    Какие меры не придумывай, они не помогут демографии. Мне нравится опыт ЧССР, помните такую страну? Там реально разраб...Страны, в которых...
  • Дэб Юг
    Читали. Многое открыли непознанного:Какие были регуляторы, Что было не так. Жалели анну каренину. Человек вступил в ...Занимательные фак...

Рецепт омолаживающего крема из аптечных средств

Вопросом ухода за собой интересуются абсолютно все женщины, но не каждая готова выложить большую сумму на дорогие бренды. Чтобы поддержать свою кожу, напитать её, дать ей защиту и снять воспаления, можно сделать самодельный крем из аптечных средств. Это доступно и весьма эффективно!

Рецепт омолаживающего крема из аптечных средств

В состав крема входит всего 3 аптечных компонента: крем пантенол (не берите зарубежные аналоги — они очень дорогие), витамины в капсулах — Д3 (не менее 1000 ед.) и Аевит. Пантенол не только ускоряет заживление ранок, но ещё и глубоко увлажняет кожу, питает её изнури, удерживая влагу в клетках.

Рецепт омолаживающего крема из аптечных средств

Витамины Д3, А, Е — это витамины молодости. Выдавите небольшое количество пантенола в мисочку. С помощью зубочистки проколите по одной капсуле каждого витамина и добавьте к крему.

Рецепт омолаживающего крема из аптечных средств

Смешайте, и крем готов! Можно наносить на чистое лицо вечером. Внимание: применение витамина Аевит допускается не более, чем 3 месяца, далее можно делать крем только из Пантенола и витамина Д3. Если кожа сухая, то витамин Аевит перестать добавлять в крем через 1 месяц.

Рецепт омолаживающего крема из аптечных средств

Подробнее о том, как сделать омолаживающий крем из аптечных средств, смотрите в видео ниже


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
рецептКрем

Картина дня

наверх