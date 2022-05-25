Природная маскировка: дом, интегрированный в окружающий ландшафт

Частный особняк, интегрированный в природный ландшафт.
Замечательный частный особняк расположен в Скалистых горах (Rocky Mountains) в США. Жилище частично интегрировано в природный ландшафт, а зеленая крыша создает естественную маскировку, скрывая истинные размеры дома.
Архитекторский проект нью-йоркской фирмы Gluсk+.
Архитекторы нью-йоркской архитектурной фирмы Gluсk+ реализовали проект строительства частного дома, расположенного в Скалистых горах штата Колорадо. Учитывая особенности местного ландшафта, специалисты решили максимально интегрировать дом в неровный рельеф. В результате получился дом, часть которого скрыта в холме, а зеленая крыша создает дополнительную «природную» маскировку.
Зеленая крыша маскирует дом, скрывая его истинные размеры.
House in the Mountains. Кухня.
Общая площадь дома составляет 265 квадратных метров. Само жилище разделено на две части, перпендикулярные друг другу. Наклонная конструкция включает в себя гостиную, столовую и кухню. В прямой части дома размещены три спальни, ванные комнаты и гараж.
House in the Mountains. Столовая.
Солнечные батареи.
Наклонная часть с зеленой крышей, интегрированная в ландшафт, практически не видна со стороны дороги. Одна сторона дома застеклена огромными витражными окнами от пола до потолка, благодаря чему естественный свет беспрепятственно проникает внутрь жилища. С южной стороны дома установлены солнечные панели, обеспечивающие дом электроэнергией, необходимой для нагрева дома и бассейна.
Частный особняк в горах Rocky Mountain.
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