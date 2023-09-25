Как устроен Французский Иностранный легион

На родине Французский иностранный Легион имеет довольно плохую репутацию. Считается, что сюда идут люди, которым нечего терять. Бандиты, наемники, те, кто просто не может приспособиться к цивилизованному существованию — зато готов жать на спусковой крючок, меняя чужие жизни на сравнительно невысокую зарплату и возможность стать гражданином страны. На деле, о Легионе известно немногое, зато мифов вокруг этого странного войскового подразделения — тысячи.



Вот несколько интересных фактов, которые помогут составить верное впечатление о службе в рядах Легиона.



Легионеры не сдаются

Французское гражданство

Смертельная работа

Отбор легионеров

Заплата и бонусы