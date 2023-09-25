Как устроен Французский Иностранный легион

На родине Французский иностранный Легион имеет довольно плохую репутацию. Считается, что сюда идут люди, которым нечего терять. Бандиты, наемники, те, кто просто не может приспособиться к цивилизованному существованию — зато готов жать на спусковой крючок, меняя чужие жизни на сравнительно невысокую зарплату и возможность стать гражданином страны. На деле, о Легионе известно немногое, зато мифов вокруг этого странного войскового подразделения — тысячи.
Вот несколько интересных фактов, которые помогут составить верное впечатление о службе в рядах Легиона.
Легионеры не сдаются
И это не преувеличение. Бойцы Иностранного легиона в самом деле проходят обучение, где им внушают невозможность самого понятия «сдачи в плен». В апреле 1863 года ровно 65 солдат Легиона успешно противостояли 3 000 бойцов регулярной армии Мексики. Легионеры засели в одной из фазенд и сражались до тех пор, пока могли держать оружие. В конце концов, мексиканцы ворвались в импровизированную крепость, где обнаружили пятерых выживших солдат: те, из последних сил, пытались примкнуть штыки и бросится в рукопашную. Сдаваться не стал никто.
Французское гражданство
В настоящий момент ряды Легиона состоят из солдат 138 стран. Каждый из них может получить французское гражданство — просто отслужив три года в Легионе. Однако гражданство можно получить и гораздо быстрее: достаточно получить ранение на поле боя. Легионер, по желанию, становится французом по закону Français par le sang versé — «Француз по пролитой крови».
Смертельная работа
На службе Легиону погибло более 35 000 иностранных граждан. Этот корпус долгое время считался расходным материалом: те, кто присоединялся к рядам легионеров, был готов принять смерть вдалеке от дома и за неясную цель. Постепенно сама эта готовность стала своеобразной философией бойца: жизнь не имеет значение, время — бессмысленно. Какая разница, умирать в 19, или в 79? Ведь все мы лишь звездная пыль, собравшаяся вместе по счастливой случайности.
Отбор легионеров
Французский легион славился своей терпимостью. Сюда мог прийти кто угодно — убийца, дезертир, вор — получить винтовку, новую личность и отправиться погибать на другой континент во славу Франции. Однако с недавних пор отбор легионеров стал гораздо более жестким.
Сюда по-прежнему может попасть кто угодно, если этот кто угодно успешно пройдет довольно сложный набор физических и психологических тестов. Легионер все еще может получить новый набор документов и сохранить личность в тайне, но только от сослуживцев. Высший командный состав получает доступ ко всей информации о потенциальном солдате, включая ту, что предоставляет Легиону Интерпол.
Заплата и бонусы
При всех тяготах службы, бойцы Легиона зарабатывают не так уж и много. Их подготовка считается чуть ли не лучшей на планете, однако, простой солдат армии Соединенных Штатов Америки имеет 1546$ начальной ставки. Рядовой легионер получает всего 1450$. Зато веселья в рядах наемников гораздо больше. Здесь пьют, играют на деньги и приводят в казармы девушек легкого поведения — с молчаливого одобрения начальства.
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