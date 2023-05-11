ФОТО: ALEXANDR IVANOV / PIXABAY
Собаки не только способны выявить угрозу для хозяина и вовремя броситься на его защиту, они также могут выступать в качестве своеобразного «детектора доверия». Исследование показало, что даже щенки способны определить, заслуживает ли доверия тот или иной человек, основываясь на особенностях его поведения.
Так что если ваша собака постоянно рычит при виде вашего знакомого и не подпускает его к себе, возможно, у неё есть на то реальные основания, а вам следует присмотреться к этому человеку получше.
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Ваша собака знает, кто не заслуживает доверия
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