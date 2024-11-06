Как древние женщины придумали пиво, за что в Средневековье дам-пивоваров считали ведьмами

Женщин и пиво считают несовместимыми в современном обществе, но когда-то они являлись единственными изготовителями этого напитка. Мужчины не притрагивались к производству, потому что это было женской обязанностью. А те знали, как приготовить и какие компоненты положить, чтобы получился отменный вкус.
Женщины у истоков пивоварения: Древняя Шумерия, Египет
Нинкаси - богиня пивоварения. / Фото: in.pinterest.com
Самые древние записи о пивоварении отсылают в несколько тысячелетий до нашей эры, показывая, что пиво научились варить давно. Его готовили женщины, пока это дело не обрело коммерческое направление.
Согласно китайской легенде, первый алкоголь появился из рисовых зерен, а покровительницей пивоварения была Камуи Фучи. Те, кто занимался этим промыслом, молились ей перед приготовлением новой партии, чтобы никто пиво не испортил. Для приготовления пива женщины Японии и Тайваня пережевывали зерна риса, чтобы начался процесс ферментации. Хотя такая «технология» сохранилась на многие века и ею пользуются даже сейчас некоторые африканские народности. И там производство пива до сих пор остается на плечах женщин.
Приготовление сакэ в Китае. / Фото: mirbeer.ru
В древней Шумерии были боги мужского пола, но только для пивоварения – женщина Нинкаси. Это подтверждает найденная табличка 1800 года до н. э., на которой записан гимн божеству, но по сути рецепт месопотамского пива. Его готовили из баппира и хлеба, который пекли из дважды вымоченного ячменя, а потом проходящего ферментацию. В Вавилоне женщины не только варили пиво для своих нужд, но и занимались его продажей. В Древнем Египте готовили по тому же принципу, что и шумеры. Им заведовали только женщины, а богиней была Хатхор. Вероятно, по этой причине ее храм известен как «место пьянства».
Женщины из Буркина-Фасо, страны в Западной Африке, готовят пиво на протяжении 5500 лет, превращая сусло из ферментированного сорго в хмельной напиток. Майя использовали какао-бобы, кукурузу. Мужчины занимались сугубо сельским хозяйством, а на женщинах лежала ответственность за приготовление пива.
Женщины и пиво: как домашняя обязанность их чуть не сделала ведьмами
Женщины-пивовары Средневековья.
Причина изготовления пива в большом количестве в древности – это простая нехватка чистой воды, которую можно было бы употреблять без страха за свое здоровье. Когда еще не умели очищать ее, а питьевой чистой не было, люди нашли способ утолять жажду напитками, в которых не было болезнетворных микробов. Неожиданно для себя они нашли способ, как из зерен получать напиток с разными вкусовыми оттенками. Тогда на женщинах лежала обязанность следить за домом и готовить, поэтому и пиво варили они.
В основном пиво изготавливалось для домашних нужд, и редко – для продажи. Но находились уже и такие, которые занимались торговлей. Это было сезонным делом, поэтому большой прибыли не приносило, и многие продолжали бедствовать. В основном продажей начинали заниматься одинокие женщины, оставшиеся без мужей и финансовой поддержки. Умея варить пиво, они получали хоть небольшой заработок.
В Англии в Средневековье женщины носили остроконечные шляпы, а тех, кто занимался пивоварением, можно было узнать еще и по метле. Так получилось, что атрибуты ведьмы – метла, остроконечная шляпа и плащ, – это была обычная одежда женщин Средневековья. При входе в дом те, кто занимался пивоварением, оставляли метлу у двери как знак того, что пиво приготовилось. Наличие кота также легко объяснить, потому что при создании пива требуется много зерна, а там, где есть оно, появляются и мыши. Поэтому коты нужны были для охраны запасов от грызунов. А в котлах варилось пиво, а не зелье, но на женщин была уже брошена тень колдовства, и желание многих с ними связываться уменьшалось. Бизнес стал переходить в руки мужчин.
В истории нет данных, что кого-то из женщин-пивоваров осудили за колдовство или сожгли на костре, но то, что они позже получили образ плохой женщины, остается фактом. Почему-то их стали изображать лохматыми и вечно пьяными, как бы показывая, что им не место на производстве пива. А оно начало расти, им заинтересовались мужчины, и все больше пиво приобретало мускулистость.
«Импортируемые» англичанки с рекомендациями: приезжали варить пиво колонистам
Пиво варили женщины. / Фото: in.pinterest.com
Заселение новых колоний проходило трудно, потому что для колонистов все было непривычно. Они не знали, что есть и что можно пить. Поэтому сталкивались с большими трудностями, если рядом не было женщин. Новый Свет требовал пива, а мужчины его не могли готовить, потому что дома этим занимались жены. Они стали призывать, чтобы им прислали женщин, умеющих готовить напиток.
Зов колонистов услышали, и в начале XVII века стали завозить женщин. Одна из них была Эллис Бургес. В руках она держала письмо с рекомендациями с превосходными характеристиками о мастерстве приготовления пива. Инвесторы компании Virginia Tobacco решили, что такие женщины смогут удовлетворить желания колонистов, а те, в свою очередь, не будут возвращаться домой и приживутся на новом месте.
Прибывшие женщины были из состоятельных семей – дочери ремесленников и дворян, некоторые – одинокие дамы, не нашедшие семейного счастья дома. Но все они умели готовить пиво, а колонисты, привыкшие его употреблять постоянно, просто не могли привыкнуть к местной воде. К тому же из-за нее часто и возникали проблемы. Поэтому алкоголь решал сразу несколько проблем – поднимал настроение и утолял жажду. Вероятно, предвзятость к обычной воде была вызвана привычкой, помня, какая грязная текла по сточным канавам в Англии.
Женщины занимались пивоварением, потому что это была домашняя обязанность. / Фото: kultulorogia.ru
Мужчины могли бы и сами взяться за пивоварение, но тогда считалось, что это обязанность бедных, слуг, рабов и женщин. Поэтому они принципиально не хотели этому даже учиться. Англичанки дома уже приноровились готовить разнообразные хмельные напитки, но в новых обстоятельствах они столкнулись с другими ингредиентами. Не было привычного набора из ячменя или пшеницы, хмеля, да и время требовалось на то, чтобы это вырастить. А мужчины уже хотели получить напиток. Поэтому пока вместо пива стали готовить фруктовые сидры – грушовник из груш, из яблок – сидр, из фруктов и зерен – крепкие хмельные напитки.
В ход пошла еловая эссенция, применяли плющевидную будру. Вместо сахара использовали фрукты. Эль готовили из кукурузы, тыквы, хурмы с патокой. Это был в городе Чесапик самый популярный напиток. Женщины приспособились добавлять корень имбиря, шалфей, пшеничные отруби, рожь, поджаренный хлеб. Использовалось все, что можно было применить для брожения и ферментации. Но изготавливаемых напитков не хватало на всех колонистов. И по этому поводу звучали гневные тирады мужчин, что женщины не научились варить пиво. Поэтому каждый мужчина искал женщину с умением приготовить его дома.
С годами женщин становилось больше, и дефицит пива уменьшился. Хмельных напитков было уже настолько много, что Чесапик стали называть не краем водохлебов, а местом, которое пропитано алкоголем.
Коммерческое производство пива: как мужчины его забрали у женщин
Пивной бизнес стал мужским. / Фото: dzen.ru
Алкоголь из частного производства незаметно перешел в руки мужчин. В Баварии закон об изготовлении пива был принят уже в 1500-х годах. Там устанавливались строгие ограничения на ингредиенты и цены. Нельзя было применять дрожжи и поднимать стоимость. Она была разной в зависимости от сезона. От Михайлова дня (29 сентября) цена пиво за 1 литр – один пфеннинг, а со дня Георгия (23 апреля) – не более 2 пфеннингов за литровую кружку.
Вероятно, это и положило начало того, что производством пива некоторые перестали заниматься, оно начало сосредотачиваться в руках одного или нескольких людей. Коммерческим пивоваром в середине XVIII века была Мэри Лайл, унаследовав пивоварню своего отца. В Канаде держала пивоварню Сюзанна Оланд в конце XIX века, но ей пришлось после смерти мужа выдавать свою компанию как мужскую, обозначив ее «S. Оланд Сыновья и компания». Она скрыла тот факт, что компанией руководит женщина, потому что уже у многих было предвзятое отношение к продукту, которое выпускалось женщинами.
В XX веке мужчины повсеместно заняли место на пивоварнях, а женщинам осталась второстепенная роль лаборантов, химиков, секретарей и торговок в заведениях по продаже пива. Протестуя против этого, женщины-пивовары организовали «Общество розовых сапог», поддерживая друг друга и помогая желающим заняться этим бизнесом.
Мужчины в пивоварении. / Фото: eater.com
Мужчины почему-то стали считать, что женщины не могут готовить пиво, потому что плохо разбираются в его вкусе. И даже реклама на Американском пивном фестивале с Джулией Герц, где девушки держали кружки с пивом, у мужчин вызвала смех. Хотя уже известны имена тех, кто спокойно может конкурировать в бизнесе пивоварения – Джилл Вон и Ребекка Беннет разработали знаменитые бренды Bud Light Platinum, Shock Top. Патрисия Генри – афроамериканка, которая управляет американской пивоварней Miller Brewing Company, а также Мелли Пулман, Бирте Скандс и много других предприимчивых женщин, которые не побоялись конкурировать с мужчинами.http://navote.ru/?p=32288
Женщины-пивовары на мировом рынке. / Фото: br.pinterest.com
В Латинской Америке по-прежнему женщины готовят чичу как напиток для ежедневного употребления, в Эквадоре, Перу, Бразилии женщины по старинке пережевывают зерна, чтобы вызвать расщепление крахмала и приготовить пиво или другой слабоалкогольный напиток. В Аргентине и Парагвае среди индейцев Амазонии делают чичу из кукурузы и семян рожкового дерева, а для пива используют в дополнение айву, картофель, клубнику.
В африканской культуре пиво так и осталось прерогативой женщин, и для них это дополнительный заработок – билбил, тупури, амгба и другие названия, которые все же по вкусу и приготовлению относятся к пиву. В Непале на протяжении уже многих веков женщины варят ракси из риса. Сначала его использовали как ритуальный напиток, а потом он стал частью обычной жизни. Но все же женщин в бизнесе пивоварения сейчас очень малая доля, причем туда пробиваются с трудом, несмотря на то, что они все чаще стали получать почетные награды.
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