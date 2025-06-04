«Приют 11»: как появилась самая высокогорная советская гостиница для альпинистов

Действительно культовый объект в среде альпинистов. /Фото: weekend.rambler.ru

До революции Эльбрус студенты-географы посещали регулярно, но однажды им потребовалась помощь скал. /Фото: strahu-net.com

Первое сооружение «Приюта Одиннадцати», 1932 год. /Фото: alpklubspb.ru

Кадр из кинокартины «Дознание пилота Пиркса», герои которого выходят на покорение вершины из номера «Приюта 11». /Фото: climbing.ru

Снаружи гостиница была похожа на дирижабль, приземлившийся высоко в горах. /Фото: sevkavportal.ru

Самая высокогорная гостиница Советского Союза. /Фото: images.mentoday.ru

Солдат отряда горных стрелков вермахта недалеко от «Приюта 11», 1942 год. /Фото: ru.wikipedia.org

Пылающий отель «Приют Одиннадцати», 1998 год. /Фото: tadviser.ru

Вид на руины самой высокогорной гостиницы Советского Союза и Российской Федерации. /Фото: gid.expert

Концепт-арт нового высокогорного отеля на Эльбрусе «Приют 11». /Фото: кавказ.рф