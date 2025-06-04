«Приют 11»: как появилась самая высокогорная советская гостиница для альпинистов

В высоких горах практически нет никакой инфраструктуры для облегчения жизни и покорения вершин альпинистам. Но порой всё же удаётся создать вполне себе комфортабельное жилище для отдыха, чтобы набраться сил для восхождения на пик. Не стал исключением и Эльбрус - самая высокая гора в РФ, где ещё в советские годы появилась полноценная гостиница с интересным названием «Приют Одиннадцати», чью прерванную историю прямо сейчас возрождают из пепла.
Действительно культовый объект в среде альпинистов. /Фото: weekend.rambler.ru
История самой высокогорной гостиницы Советского Союза, известной как «Приют Одиннадцати», или просто «Приют 11», началась ещё в дореволюционные времена. На дворе был 1909 года, а группа из десяти русских географов с гидом решили подняться на Эльбрус. Однако, когда они дошли до высоты 4050 метров - а вершина горы находится на уровне 5 642 метров над уровнем моря - пришлось искать убежище от непогоды. Нашли его буквально среди пары скал, и именно они, по рассказу того самого гида, буквально спасли им жизни.
До революции Эльбрус студенты-географы посещали регулярно, но однажды им потребовалась помощь скал. /Фото: strahu-net.com
Чтобы отметить место спасения и, вероятно, дать ориентир для других туристов, на скале краской написали «Приют одиннадцати», по числу людей в группе. Долгое время там ничего не было, однако в 1932 году, уже при советской власти, знаменитый в СССР альпинист В. Раковский решил возвести на этом месте реальное место для отдыха. Для этого соорудили деревянный барак, достаточно просторный как для высокогорного ландшафта - по данным редакции novate.ru, одновременно там могли проживать максимум 40 туристов.
Первое сооружение «Приюта Одиннадцати», 1932 год. /Фото: alpklubspb.ru
Барак, перенявший то самое «Приют 11» в качестве названия, простоял до начала 1938 года - тогда начали строить новый, более долговечный вариант ночлега для альпинистов. Работал над проектом гостиницы архитектор с богатым опытом восхождения на горные вершины Н. Попов. В итоге к следующему году было открыто новое здание «Приюта 11», и ставшее культовым - овальное сооружение на три этажа, ставшее самым высокогорным отелем Советского Союза.
Кадр из кинокартины «Дознание пилота Пиркса», герои которого выходят на покорение вершины из номера «Приюта 11». /Фото: climbing.ru
На первом этаже была расположена кухня, несколько душевых и помещения для хранения необходимого оборудования и вещей. Этот уровень строили из камня, тогда как два наверху имели древесный каркас, обнесённый специальными плитами для удержания тепла и оцинкованной сталью снаружи. На втором и третьем этажах размещались жилые помещения, а также столовая. Общий вид гостиницы был похож на дирижабль, обладая закруглёнными краями. Это было сделано специально, чтобы сооружение легче переносило воздействие сильных порывистых ветров и осадков.
Снаружи гостиница была похожа на дирижабль, приземлившийся высоко в горах. /Фото: sevkavportal.ru
«Приют Одиннадцати» был оснащён всей необходимой инфраструктурой для практически автономного функционирования: котельная, позволяющая иметь отопление, собственная электростанция, газовая плита для кухни. Кроме того, провели водоснабжение с канализацией, обеспечивающие туристов и персонал холодной и горячей водой, и даже отдельно выстроили баню. Внутри также постарались с отделкой: по информации редакции novate.ru, в интерьере даже присутствовал качественный паркетный пол, всегда натёртый до блеска.
Самая высокогорная гостиница Советского Союза. /Фото: images.mentoday.ru
Однако до начала Великой Отечественной войны «Приют 11» проработал не так уж и долго, а потом был захвачен вермахтом - там с 1942 до начала января 1943 года на территории гостиницы размещались немецкие горные стрелки. Кроме того, в период боёв за Кавказ Красная армия отдельно штурмовала именно отель, поэтому и самое здание, и инфраструктура были серьёзно повреждены. Восстановлением «Отеля над облаками» (ещё одно прозвище «Приюта 11») занялись уже в пятидесятых, в частности, провели электричество к юбилею оставления здания вермахтом.
Солдат отряда горных стрелков вермахта недалеко от «Приюта 11», 1942 год. /Фото: ru.wikipedia.org
После этого гостиница несколько десятилетий принимала советских и иностранных альпинистов, сформировав вокруг себя определённый культ в их кругах. Пока не случился 1998 год, когда «Приют Одиннадцати» погиб в огне из-за неосторожного обращения кого-то из гостей с примусом. Огонь быстро перекинулся на стоявшую недалеко канистру, и после этого пожар стал разрастаться в геометрической прогрессии. К счастью, никто из постояльцев и персонала не погиб и все успели выйти, однако один французский альпинист получил повреждение позвоночника из-за падения во время эвакуации.
Пылающий отель «Приют Одиннадцати», 1998 год. /Фото: tadviser.ru
Налицо были грубейшие нарушения пожарной безопасности - примус по правилам в принципе нельзя было использовать в помещении отеля. Однако гости «Приюта Одиннадцати» неоднократно говорили о том, что эта практика постепенно распространялась в последние годы. Во многом из-за банальной халатности, а ещё из-за недостатка ресурсов - на всех постояльцев в кухне была лишь одна газовая плита.
Вид на руины самой высокогорной гостиницы Советского Союза и Российской Федерации. /Фото: gid.expert
В итоге попытка владельцев избежать лишних затрат на оснащения гостиницы закончилась её гибелью. После этого долгие годы у руин «Приюта 11» стояли вагончики для ночёвки альпинистов и хостел. Однако культовое сооружение не забыли и не бросили в уничтоженном огню состоянии - желание восстановить легендарный «Приют Одиннадцати» звучали много лет. И лишь в прошлом году прошёл все необходимые проверки и был утверждён проект современного варианта отеля.
Концепт-арт нового высокогорного отеля на Эльбрусе «Приют 11». /Фото: кавказ.рф
Новое здание, которое уже начали строить, внешне подобно на оригинальный «Отель над облаками», однако будет иметь уже пять этажей, за счёт двух цокольных, около 20 номеров и всю необходимую для гостиницы инфраструктуру. А ещё на территории «Приюта 11» теперь будут базироваться современная метеорологическая станция и спасательный отряд МЧС, чтобы приходить на помощь бедствующим альпинистам в горах намного быстрее, чем сейчас.
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