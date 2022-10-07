Любопытное о Стокгольмском синдроме

Похищение 14-ти летней Элизабет Смарт из загородного дома в Солт-Лейк-Сити наделало в своё время много шума и даже легло в основу фильма, который так и называется «Похищение Элизабет Смарт».







Элизабет Смарт перед интервью 7 марта 2013 года в Парк-Сити, Юта



У героини этой истории однозначное мнение относительно пресловутого «Стокгольмского синдрома» — такого явления не существует. И многие специалисты с ней в этом солидарны.



Термин «Стокгольмский синдром» появился в 1973 году, после того, как во время ограбления одного из шведских банков взятые в заложники служащие неожиданно прониклись симпатией к грабителям и перешли на их сторону.



В Америке классическим примером проявления Стокгольмского синдрома считается история о похищении леворадикальной террористической группировкой наследницы миллиардного состояния Патрисии Херст. Девушка пополнила ряды своих похитителей и, в результате, оказалась в тюрьме за ограбление банка.







Патрисия Херст



Некоторые эксперты считают, что вышеупомянутая Элизабет Смарт тоже стала жертвой Стокгольмского синдрома — несмотря на то, что этот психологический феномен почти не изучен и даже не внесён в «Диагностическое и статистическое руководство по психическим болезням» — библию психиатров всего мира.

А в результате одного из очень малого числа академических исследований по теме Стокгольмского синдрома специалисты заключили, что тут вообще нет предмета для исследования.«Нет почти никаких данных, свидетельствующих о существовании феномена, называемого Стокгольмским синдромом, — утверждает клинический психолог из Университета Эмори Надин Каслоу. — Эта тема просто раздута прессой».Случай с похищением в 2002 году 14-летней Элизабет Смарт озадачил общественность, поскольку похититель часто надевал на девушку вуаль и прогуливался с ней по улицам её родного города Солт-Лейк-Сити. Когда через девять месяцев Элизабет освободили, эксперты опубликовали в New York Times статью с предположением, что девушка не пыталась бежать, поскольку стала жертвой этого самого Стокгольмского синдрома и чувствовала эмоциональную связь с похитителями.«Необходимо учитывать, что похититель , кроме всего прочего, становится вашим кормильцем, — поясняет детский психолог Артур Бранд. — Он, конечно, насильник, но, в то же самое время, это единственный человек, который в создавшейся ситуации может о вас позаботиться и не дать вам умереть».В 2007 году ФБР опубликовало выводы своих специалистов, в которых говорится, что между похитителем и жертвой действительно иногда возникает связь, но это происходит крайне редко. Смарт, в свою очередь, отрицает теорию о своей эмоциональной связи с похитителями. Она утверждает, что оставалась с ними исключительно из страха.Смарт доказывает, что покорность по отношению к похитителям совершенно не свидетельствует о симпатии к ним. В её случае один из бандитов Брайан Митчелл угрожал убить её саму и её семью, если только она попытается бежать.Со стороны может казаться, что жертвы киднеппинга уступают похитителям, но в действительности их воля оказывается парализованной, — считает Каслоу. Человек, оказавшийся в плену, может быть настолько травмирован и напуган, что просто не в состоянии позвать на помощь . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)