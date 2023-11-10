Оздоровительный курорт на вершине скалы острова Крит стал эффектным продолжением пейзажа

Головокружительные виды на море и практически невидимая архитектура, отличают недавно открывшийся на острове Крит оздоровительный курорт Acro Suites, предлагающий непринужденную расслабляющую атмосферу и драматическое расположение на вершине скалы. Примечательность этого объекта заключается в грамотном выборе дизайна, в котором нашли отражение причудливые формы каменных образований, «парящих» над голубыми водами Эгейского моря, а также умении распределить роскошное пространство и предоставлять качественные услуги, начиная с органического питания и заканчивая красавцами инструкторами.
Пятизвездочный курортный комплекс Acro Suites, возвышающийся над скалистым берегом, порадует ультрасовременной архитектурой, фантастическими пейзажами и качественными услугами. | Фото: thespaces.com.
На скалистом утесе залива Мононафтис, в 30 минутах езды от аэропорта Ираклиона, расположился один из самых эффектных отелей острова Крит – оздоровительный курорт Acro Suites. Этот пятизвездочный новичок, возвышающийся над береговой линией, в прямом смысле слова «парит» прямо над голубыми водами Эгейского моря, предлагая «идеальное место для уединения». Здесь прекрасно все, начиная от архитектуры, представляющей собой гармоничное сочетание органического, богемного и современного дизайна, идеально слившееся с природным окружением, и заканчивая фантастическими условиями для отдыха и оздоровления.
С помощью бетона удалось повторить фактуру скалистого берега, благодаря чему архитектурный объект стал естественным продолжением природного ландшафта (Acro Suites, остров Крит). | Фото: thespaces.com.
Отель отдает дань уважения окружающей природе благодаря продуманному использованию материалов и текстур. Чтобы воплотить свое видение в жизнь, владельцы отеля обратились к лучшим греческим дизайнерам из архитектурной студии Stavros Peppas & Afoi Orfanaki и местным мастерам, которые приложили массу усилий для создания аутентичной атмосферы, присущей традициям и культуре островитян. Благодаря их стараниям элегантная эстетика, натуральные материалы, грамотная интеграция довольно масштабного объекта не только не нарушили природную красоту прибрежного ландшафта, они придали этому месту особый шарм.
Вдохновленный красотой простоты, отель Acro Suites может похвастаться искусно выполненным дизайном, наполненным природными мотивами (остров Крит, Греция). | Фото: amazingarchitecture.com.
Несмотря на кажущуюся простоту, номера Acro Suites оформлены с использованием качественных природных материалов, которые помогли создать особую атмосферу (остров Крит, Греция).
Чтобы не нарушать органичные формы скалистого берега, все 49 номеров, ресторан, СПА-комплекс и общественные зоны отдыха имеют ступенчатый низкий профиль, который перекликается с криволинейной кромкой скал, свисающих над Эгейским морем. Растянув комплекс вдоль скалы, удалось разместить роскошные номера отдельно друг от друга, чтобы ничто и никто не нарушало покой и уединение каждого из постояльцев.
По сведениям автором Novate.ru, после открытия оздоровительного курорта Acro Suites, состоявшегося летом прошлого года, он сразу же привлек VIP-персон и знаменитостей своими роскошными люксами, в которых сохраняется полная приватность, что совсем немаловажно для такого рода гостей.
Все номера Acro Suites отличаются уникальным дизайном и потрясающим видом на Эгейское море (остров Крит, Греция).
Стильный дизайн ванной комнаты придется по душе даже самым избалованным роскошью гостям (Acro Suites, остров Крит)
Каждый их 49 Люксов Acro Suites порадует идеальным дизайном, в котором преобладают пастельные тона и натуральные материалы, включая дерево, камень, стекло, мрамор из Древнего Фестоса и даже покрывала из шелка-сырца. А панорамные окна обеспечат захватывающими видами на бескрайнее море и скалистый ландшафт берега, причем всю эту красоту можно увидеть из самых дальних уголков номера.
Терраса с видовым бассейном станет идеальным местом отдыха на свежем воздухе (Acro Suites, остров Крит). | Фото: amazingarchitecture.com.
Террасы, как и номера, оформлены в неповторимом стиле (Acro Suites, остров Крит).
Ну а если не полениться и выйти на террасу, где обустроена зона отдыха с индивидуальным пейзажным бассейном, то отдых действительно принесет максимальное умиротворение и полную «перезагрузку», за чем, по сути, сюда и прибывают гости.
Дизайн ресторана и коктейль-бара соответствует общей концепции оформления курортно-оздоровительного комплекса (Acro Suites, остров Крит).
Интересный факт: Курорт Acro Suites — это стиль жизни и современная роскошь, заключающаяся в качестве оформления всех без исключения зон, предоставляемых услуг в области оздоровления и обслуживания, которые в комплексе и обеспечивают ту самую безмятежность и покой. Чтобы добиться безграничной гармонии, дизайнер интерьеров Манос Кипритидис тесно сотрудничал не только с администрацией комплекса и мастерами, особое взаимодействие замечено с владельцами ресторана Cremnos и коктейль-бара The Circle. Казалось бы, какое отношение имеют рестораторы к дизайну интерьеров, но Кипритидис уверен, что создать настоящую идиллию можно только тогда, когда мелким деталям и легким штрихам уделять главное внимание. А это значит, что в этом комплексе не только оформление ресторана и бара имело значение. Столовые приборы, тщательный подбор цвета ингредиентов блюд и напитков, а также их оформление полностью соответствуют выбранной палитре при обустройстве помещений. Естественно, натуральности и качеству продуктов питания уделяют повышенное внимание, используя для приготовления кулинарных изысков только ту продукцию, которая поставляется из проверенных фермерских хозяйств, ориентированных на органическое земледелие.
Колоритный интерьер СПА-центра Bath House, в недавно открывшемся курортном комплексе (Acro Suites, Греция).
В оформлении банного комплекса Bath House преобладают формы и текстуры, присущие традиционным византийским хаммамам (Acro Suites, Греция).
К обустройству и дизайну СПА-центра, получившего название Bath House, также подошли ответственно. К разработке проекта и оформлению помещений подключили специалистов архитектурного агентства Utopia Hotel Design, специализирующегося на такого рода объектах. Сочетая природную текучесть пространства, изогнутые линии, отшлифованный камень с более «мягкими» природными элементами удалось повторить традиционный дизайн и формы византийского хаммама. Овальное пространство прекрасно гармонирует с проникающим светом и большими ваннами из византийского мрамора, в которых бликует вода, создавая причудливые образы, что усиливает успокаивающий эффект.
Зоны релакса после оздоровительных процедур способствуют полному расслаблению (Bath House, Acro Suites).
После расслабляющих процедур или занятий спортом/йогой, можно отдохнуть у общего бассейна, наполненного живительной морской водой (Bath House, Acro Suites.
Зоны отдыха, встречающие гостей после различных оздоровительных и поддерживающих процедур, оформлены в нейтральных тонах, что создает успокаивающую и расслабляющую атмосферу. Для тех, кто не мыслит свой отдых без водных процедур в компании гостей, в The Bath House также предусмотрен открытый бассейн с подогревом морской воды. Его охотно используют и те гости, кто не прочь привести в тонус мышцы в тренажерном зале, и те, кто предпочитает занятия йогой, проходящие в аутентичном павильоне Asana Yoga Shala.
Для активных и целеустремленных гостей курортного комплекса обустроили тренажерный зал и полузакрытый павильон Asana Yoga Shala для достижения равновесия между телом и разумом (Acro Suites, Греция).
Asana Yoga Shala — яркий образец восточной архитектуры, где философии восстановления и расслабления уделяют особое внимание. Одно из колоритных зданий курортного комплекса, всецело посвящено велнесу – стилю жизни, в котором каждый человек стремиться к достижению совершенного равновесия между разумом и телом. А настроить на нужную волну поможет интерьер открытого пространства, созданный из бамбука – традиционного и натурального материала, применяемого для строительства подобных залов и павильонов. Ну и опытные инструкторы, конечно же, которые, как поговаривают, божественно красивы.
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