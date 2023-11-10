Оздоровительный курорт на вершине скалы острова Крит стал эффектным продолжением пейзажа

Пятизвездочный курортный комплекс Acro Suites, возвышающийся над скалистым берегом, порадует ультрасовременной архитектурой, фантастическими пейзажами и качественными услугами. | Фото: thespaces.com.

С помощью бетона удалось повторить фактуру скалистого берега, благодаря чему архитектурный объект стал естественным продолжением природного ландшафта (Acro Suites, остров Крит). | Фото: thespaces.com.







Вдохновленный красотой простоты, отель Acro Suites может похвастаться искусно выполненным дизайном, наполненным природными мотивами (остров Крит, Греция). | Фото: amazingarchitecture.com.

Несмотря на кажущуюся простоту, номера Acro Suites оформлены с использованием качественных природных материалов, которые помогли создать особую атмосферу (остров Крит, Греция).

Все номера Acro Suites отличаются уникальным дизайном и потрясающим видом на Эгейское море (остров Крит, Греция).

Стильный дизайн ванной комнаты придется по душе даже самым избалованным роскошью гостям (Acro Suites, остров Крит)

Терраса с видовым бассейном станет идеальным местом отдыха на свежем воздухе (Acro Suites, остров Крит). | Фото: amazingarchitecture.com.

Террасы, как и номера, оформлены в неповторимом стиле (Acro Suites, остров Крит).

Дизайн ресторана и коктейль-бара соответствует общей концепции оформления курортно-оздоровительного комплекса (Acro Suites, остров Крит).

Колоритный интерьер СПА-центра Bath House, в недавно открывшемся курортном комплексе (Acro Suites, Греция).

В оформлении банного комплекса Bath House преобладают формы и текстуры, присущие традиционным византийским хаммамам (Acro Suites, Греция).

Зоны релакса после оздоровительных процедур способствуют полному расслаблению (Bath House, Acro Suites).

После расслабляющих процедур или занятий спортом/йогой, можно отдохнуть у общего бассейна, наполненного живительной морской водой (Bath House, Acro Suites.

Для активных и целеустремленных гостей курортного комплекса обустроили тренажерный зал и полузакрытый павильон Asana Yoga Shala для достижения равновесия между телом и разумом (Acro Suites, Греция).