9 самых странных альтернатив обычному паролю

Представьте, что вам больше никогда не придется нажимать на кнопку «Забыли пароль?»
По всему миру исследователи и компании работают над созданием новых устройств и технологий, способных избавить вас от головной боли по запоминанию паролей, которые все равно рано или поздно забудутся.
Сканер отпечатков пальцев на iPhone уже дал нам возможность испытать на себе радость жизни без паролей, но это только начало…
Селфи
Скорее всего, такая форма аутентификации станет любимой для поколения Facebook. Такие компании, как Amazon и Mastercard уже рассматривают возможность применения технологий, позволяющих подтвердить транзакцию, сфотографировав свое лицо на телефон. В разработке от Mastercard пользователь предварительно должен моргнуть перед камерой в качестве меры предосторожности от несанкционированного доступа, чтобы хакеры не могли просто отсканировать снимок нужного человека.
Съедобные пилюли
Прием таблеток — одна из немногих альтернатив традиционным паролям, которая может раздражать еще больше. Тем не менее, некоторые ученые сходятся во мнении, что за этим способом аутентификации будущее. После контакта с желудочным соком такая таблетка испускает сигнал небольшой мощности, который принимается компьютером. Вице-президент Google по перспективным технологиям Регина Дуган описывала подобную технологию несколько лет назад. По ее словам, человек может без какого-либо вреда для здоровья принимать по 30 таких таблеток каждый день.
Походка
Прохаживаться туда-сюда перед компьютером — возможно, не самый удобный способ аутентификации, но, тем не менее, некоторые уникальные параметры вашей походки можно использовать для подтверждения личности. Информация о вашей недавней физической активности может фиксироваться носимым устройством, закрепленным на запястье или щиколотке, а затем использоваться для входа в учетную запись.
Ушной канал
Слышали ли вы о том, что ваш ушной канал уникален? Компания NEC разработала специальные наушники, которые испускают звуковую волну в ушную полость и затем используют отраженный сигнал для идентификации вашей личности. В NEC планируют вывести такие устройства на рынок в течение нескольких лет.
Спина
Форма и контуры вашей осанки настолько уникальны, что группа исследователей из Японии решила узнать, можно ли считывать эти данные с помощью специального коврика для подтверждения личности. Такие коврики, оснащенные специальными датчиками для измерения распределения давления, можно было бы применять в автомобильных креслах, чтобы исключить доступ посторонних к управлению машиной.
Татуировки
Несколько лет назад Регина Дуган из Google показала татуировку, наклеенную на ее руку, которую можно было использовать для разблокировки телефона или компьютера. На тот момент татуировка была еще только экспериментальным прототипом. Она была изготовлена на основе гибких интегральных схем и датчиков и могла прослужить до недели. Можно ли сделать татуировку-пароль в форме извергающего огонь дракона, не уточнялось.
Носимые аксессуары
Устройства наподобие Fitbit или Apple Watch уже могут отслеживать ваш сон и физическую активность. Следующим этапом будет функция отслеживания пульса и сердечного ритма и возможность аутентификации по этим параметрам, что уже может делать браслет Nymi.
Голос
Нет ничего проще, чем произнести пару слов, и даже самые виртуозные подражатели не способны подделать голос другого человека до мельчайших деталей. Именно поэтому один крупный британский банк недавно запустил систему голосовой аутентификации клиентов по телефону и через интернет. И да, такая система сработает, даже если вы простужены.
Имплантаты
Этот вариант только для настоящих фанатов безопасности. Хотите — верьте, хотите — нет, но уже сейчас некоторые пробуют вживить под кожу небольшие чипы радиочастотной идентификации. Чип излучает радиосигнал, с помощью которого можно делать что угодно: открывать дверь в офис, заводить автомобиль или заходить в электронную почту
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