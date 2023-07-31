9 самых странных альтернатив обычному паролю

Представьте, что вам больше никогда не придется нажимать на кнопку «Забыли пароль?»







По всему миру исследователи и компании работают над созданием новых устройств и технологий, способных избавить вас от головной боли по запоминанию паролей, которые все равно рано или поздно забудутся.





Сканер отпечатков пальцев на iPhone уже дал нам возможность испытать на себе радость жизни без паролей, но это только начало…



Селфи

Съедобные пилюли

Походка

Ушной канал

Спина

Татуировки

Носимые аксессуары

Голос

Имплантаты