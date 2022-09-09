Потрясающие красоты Лондона, или почему стоит смотреть под ноги во время путешествия

Удивительные рисунки и орнаменты на полу.

1. Королевский колледж искусств

Единственный в мире университет для аспирантов, желающих получить степень магистра или доктора в области искусства .

2. Кофейня Bloomsbury

Удивительный мозаичный пол.

3. Музей Виктории и Альберта

Шикарный напольный узор.

4. Всадник

Рисунок выложен из мелкой мозайки.

5. Эскиз

Пол подобный весёлому настроению.

6. Повседневная жизнь

Пол с изображением природы и всех прелестей жизни.

7. Ресторан Bibendum

8. Дом-музей Лейтона

Автобиография художника, запечатленная в камне.

9. Сад в Лондоне

Побег зверей.

10. Ресторан Duck & Waffle

Даже совсем не скучный пол, узоры которого можно долго рассматривать.

11. Пол в банке Англии

Рисунок в цвете, выложенный из мелкой мозаики .

12. Магазин «Эзоп» на Ковент-Гарден

Лучи от вспышек.

13. Бюджетный отель Cabana

Орнамент пола идеально подобран к интерьеру отеля.

14. Пол в ресторане «Испания»

Орнамент из квадроатов в Лондонском ресторане.

15. Тейт Британия

Пол в художественном музее Лондона.