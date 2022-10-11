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Красивые голуби задорого

Шанлыурфа, Юго-восточная часть Турции. Когда наступает ночь, большинство торговых улочек пустеют, кроме одной. Сюда устремляются продавцы и покупателей голубей. Любители могут потратить несколько сотен долларов на красивые перья.

Пойдем, посмотрим, почем голуби, может себе присмотрим.

Красивые голуби задорого

Вот этот гордый красавец стоит 660 долларов. Минимальная заработная плата в стране составляет около 370 долларов США.

Красивые голуби задорого

Человек приручил дикого сизого голубя более 5000 лет тому назад, а, возможно, и 10 000 лет назад. С тех пор голубеводы вывели более 800 пород домашних голубей, различных по цвету, форме тела и назначению

395 долларов.

Красивые голуби задорого

«Один раз я продал пару голубей за 9 800 долларов»

Такой стоит подешевле — всего 395$.

Красивые голуби задорого

В России имеется около 200 пород голубей отечественного происхождения.

260 долларов.

Красивые голуби задорого

Кстати, породы почтовых голубей не существует, а способности, необходимые для указанной деятельности, выработаны в них постепенным подбором родичей и тщательным уходом за ними. В настоящее время термин «почтовые голуби» заменяется термином «спортивные голуби», так как теперь они используются не для доставки почтовых отправлений, а только на соревнованиях голубеводов.

395 долларов.

Красивые голуби задорого

Скорость полёта и память голубей поразительны.

Голуби нередко летали из Рима в Брюссель (около 1100 км воздушного направления) через Альпы; нередко достигали скорости 90—100 км в час, на расстоянии около 320 км (Париж — Шательро, 1875).

260 долларов.

Красивые голуби задорого

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