Красивые голуби задорого

Шанлыурфа, Юго-восточная часть Турции. Когда наступает ночь, большинство торговых улочек пустеют, кроме одной. Сюда устремляются продавцы и покупателей голубей. Любители могут потратить несколько сотен долларов на красивые перья.



Пойдем, посмотрим, почем голуби, может себе присмотрим.







Вот этот гордый красавец стоит 660 долларов. Минимальная заработная плата в стране составляет около 370 долларов США.







Человек приручил дикого сизого голубя более 5000 лет тому назад, а, возможно, и 10 000 лет назад. С тех пор голубеводы вывели более 800 пород домашних голубей, различных по цвету, форме тела и назначению



395 долларов.







«Один раз я продал пару голубей за 9 800 долларов»



Такой стоит подешевле — всего 395$.







В России имеется около 200 пород голубей отечественного происхождения.



260 долларов.







Кстати, породы почтовых голубей не существует, а способности, необходимые для указанной деятельности, выработаны в них постепенным подбором родичей и тщательным уходом за ними. В настоящее время термин «почтовые голуби» заменяется термином «спортивные голуби», так как теперь они используются не для доставки почтовых отправлений, а только на соревнованиях голубеводов.



395 долларов.







Скорость полёта и память голубей поразительны.

Голуби нередко летали из Рима в Брюссель (около 1100 км воздушного направления) через Альпы; нередко достигали скорости 90—100 км в час, на расстоянии около 320 км (Париж — Шательро, 1875).260 долларов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)