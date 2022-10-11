Красивые голуби задорого

Шанлыурфа, Юго-восточная часть Турции. Когда наступает ночь, большинство торговых улочек пустеют, кроме одной. Сюда устремляются продавцы и покупателей голубей. Любители могут потратить несколько сотен долларов на красивые перья.
Пойдем, посмотрим, почем голуби, может себе присмотрим.
Вот этот гордый красавец стоит 660 долларов. Минимальная заработная плата в стране составляет около 370 долларов США.
Человек приручил дикого сизого голубя более 5000 лет тому назад, а, возможно, и 10 000 лет назад. С тех пор голубеводы вывели более 800 пород домашних голубей, различных по цвету, форме тела и назначению
395 долларов.
«Один раз я продал пару голубей за 9 800 долларов»
Такой стоит подешевле — всего 395$.
В России имеется около 200 пород голубей отечественного происхождения.
260 долларов.
Кстати, породы почтовых голубей не существует, а способности, необходимые для указанной деятельности, выработаны в них постепенным подбором родичей и тщательным уходом за ними. В настоящее время термин «почтовые голуби» заменяется термином «спортивные голуби», так как теперь они используются не для доставки почтовых отправлений, а только на соревнованиях голубеводов.
395 долларов.
Скорость полёта и память голубей поразительны.
260 долларов.
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