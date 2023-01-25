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Путешествие по заброшенным местам Франции

Заброшенные места всегда привлекают исследователей своей неповторимой аурой. Голландский фотограф Roman Robroek относится к их числу. Он изучает Францию 5 лет и привозит из поездок не избитые фотографии Эйфелевой башни, а снимки таинственных заброшенных мест.

Путешествие по заброшенным местам Франции

Заброшенные французские здания здесь самые разнообразные. Это и дома, и церкви, и больницы, и замки.

Путешествие по заброшенным местам Франции

Заброшенный монастырь.

Путешествие по заброшенным местам Франции
«Франция имеет прекрасную архитектуру и историю, которая очаровывает меня. Это одна из причин, почему я люблю снимать заброшенные здания в этой стране.»

Когда-то это была церковь.
Путешествие по заброшенным местам Франции
Заброшенный винный завод.
Путешествие по заброшенным местам Франции
Роскошная лестница.
Путешествие по заброшенным местам Франции
Заброшенная больница и большая клетка неизвестного назначения.
Путешествие по заброшенным местам Франции
Это был чей-то жилой дом.
Путешествие по заброшенным местам Франции

Путешествие по заброшенным местам Франции

Путешествие по заброшенным местам Франции
Заброшенная оранжерея.
Путешествие по заброшенным местам Франции
Она же.
Путешествие по заброшенным местам Франции
Бывшая диспетчерская.
Путешествие по заброшенным местам Франции
Заброшенная французская церковь.
Путешествие по заброшенным местам Франции

Путешествие по заброшенным местам Франции
Пианино на вилле.
Путешествие по заброшенным местам Франции
Бывшая больница.
Путешествие по заброшенным местам Франции
А мы идем дальше. Не будем мешать призракам.
Путешествие по заброшенным местам Франции

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