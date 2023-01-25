Заброшенные места всегда привлекают исследователей своей неповторимой аурой. Голландский фотограф Roman Robroek относится к их числу. Он изучает Францию 5 лет и привозит из поездок не избитые фотографии Эйфелевой башни, а снимки таинственных заброшенных мест.
Заброшенные французские здания здесь самые разнообразные. Это и дома, и церкви, и больницы, и замки.
Заброшенный монастырь.
«Франция имеет прекрасную архитектуру и историю, которая очаровывает меня. Это одна из причин, почему я люблю снимать заброшенные здания в этой стране.»
Когда-то это была церковь.
Заброшенный винный завод.
Роскошная лестница.
Заброшенная больница и большая клетка неизвестного назначения.
Это был чей-то жилой дом.
Заброшенная оранжерея.
Она же.
Бывшая диспетчерская.
Заброшенная французская церковь.
Пианино на вилле.
Бывшая больница.
А мы идем дальше. Не будем мешать призракам.
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Путешествие по заброшенным местам Франции
Заброшенные места всегда привлекают исследователей своей неповторимой аурой. Голландский фотограф Roman Robroek относится к их числу. Он изучает Францию 5 лет и привозит из поездок не избитые фотографии Эйфелевой башни, а снимки таинственных заброшенных мест.
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