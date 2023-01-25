Путешествие по заброшенным местам Франции

Заброшенные места всегда привлекают исследователей своей неповторимой аурой. Голландский фотограф Roman Robroek относится к их числу. Он изучает Францию 5 лет и привозит из поездок не избитые фотографии Эйфелевой башни, а снимки таинственных заброшенных мест.







Заброшенные французские здания здесь самые разнообразные. Это и дома, и церкви, и больницы, и замки.







Заброшенный монастырь.





«Франция имеет прекрасную архитектуру и историю, которая очаровывает меня. Это одна из причин, почему я люблю снимать заброшенные здания в этой стране.»



Когда-то это была церковь.



Заброшенный винный завод.



Роскошная лестница.



Заброшенная больница и большая клетка неизвестного назначения.



Это был чей-то жилой дом.











Заброшенная оранжерея.



Она же.



Бывшая диспетчерская.



Заброшенная французская церковь.







Пианино на вилле.



Бывшая больница.



А мы идем дальше. Не будем мешать призракам.





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