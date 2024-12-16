Как создать интерьер, который будет в моде и через десять лет

Интерьерная мода постоянно меняется, и то, что было актуально вчера, завтра уже может считаться устаревшим. Однако есть некоторые элементы дизайна, которые всегда остаются в тренде. Если вы хотите «универсальный» интерьер, который пройдет испытание временем и останется модным даже через десять лет, тогда вам нужно взять их за основу.

Прием 1: Симметрия

Прием 2: «Вечный» стиль в основе интерьера

Прием 3: Нейтральная палитра

Прием 4: Натуральные материалы

Прием 5: Лаконичная и функциональная мебель

Прием 6: Предметы искусства

Прием 7: Спонтанность

Прием 8: Яркие акценты

Мы расскажем более подробно о каждом из этих приемов.Симметрия в интерьере классической гостиной.Сами того не осознавая, мы всегда стремимся к балансу. Поэтому какой бы стиль интерьера мы в итоге ни выбрали, симметричные пространства всегда будут выглядеть для нас наиболее правильными, красивыми, уютными и безопасными.Чтобы добиться подобного эффекта в интерьере, необходимо использовать парные предметы, например, светильники, кресла, комнатные растения в больших напольных горшках. Их нужно расставить таким образом, чтобы получилось создать «зеркальное отражение» двух частей комнаты.Важной составляющей симметричной обстановки является центр, относительно которого выстраиваются остальные предметы интерьера. Если его не будет, композиция развалится, и ни о каком балансе, гармонии не будет даже речи.Интерьер квартиры в стиле контемпорари.Среди многочисленных стилей интерьера существуют такие, которые выдерживают испытание временем и остаются актуальными на протяжении десятков лет. Именно такое направление необходимо взять за основу, и уже вокруг него выстраивать обстановку квартиры.Для традиционного дизайна идеальным решением станет классическая база, а для современного – контемпорари с элементами минимализма. А вот такие специфические стили, как кантри, шебби-шик, прованс, бохо, лофт и даже сканди через некоторое время могут надоесть, и вам захочется заново делать ремонт в квартире. Можете добавить их элементы точечно, например, в виде декора, но основной стиль должен быть «универсальным» и нестареющим.Выбирайте для оформления серые и бежевые оттенки.Нейтральная цветовая гамма способна сделать устойчивой ко времени не только мебель, но и отделку. Поэтому в процессе ремонта необходимо использовать лаконичные, нейтральные тона, чтобы пространство получилось легким, комфортным и приятным для глаз. Универсальными цветами являются серый, белый, черный, бежевый, коричневый.Такие оттенки отлично сочетаются не только между собой, но и с другими, более сложными и насыщенными цветами, а также идеально вписываются в любой стиль интерьера, начиная от классики и заканчивая минимализмом. На фоне нейтральных стен и пола хорошо смотрятся трендовая мебель и декор. Когда они выйдут из моды, их будет гораздо проще обновить, чем отделку.Советская мебель из натурального дерева.Текстура дерева, уникальные рисунки камня, нежность льна и другие натуральные материалы вряд ли когда-то выйдут из моды. Чтобы получить интерьер вне времени и продемонстрировать хороший вкус, используйте их в отделке, декоре, фурнитуре – это беспроигрышный вариант для любого пространства. Кроме того, что натуральные материалы невероятно стильные, они еще и красиво стареют, в отличие от пластика или синтетики, которые блекнут и стираются через несколько лет.Мебель простых форм на кухне.Наверняка вы обращали внимание, что быстрее всего из моды выходят предметы специфических форм, с необычным декором или из странных, непривычных материалов. Да, некоторое время они являются самыми востребованными и топовыми для оформления интерьера, но этот эффект длится совсем недолго.Если вы хотите добавить трендовые детали в свой интерьер, используйте их в качестве акцентов, а вот за основу выбирайте нейтральную мебель простых форм из качественных, практичных и долговечных материалов. Декора должно быть по минимуму, а лучше, чтобы его вообще не было.Подбирайте изделия таким образом, чтобы они «сливались» с пространством, становясь его гармоничной и сбалансированной частью. Такая обстановка будет актуальной и через десять лет, а изменения можно будет вносить с помощью небольших деталей. Ярким признаком того, что вы все сделали правильно, будет следующий факт: даже если поменяются обои, ковер или шторы, правильный диван, шкаф либо обеденный стол все равно будет выглядеть гармонично.Кроме того, что мебель должна быть лаконичной, очень важно, чтобы она была еще и удобной, функциональной, продуманной. Она является неотъемлемой частью нашей повседневности, поэтому очень важно, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно. Всегда делайте выбор в пользу качества и удобства, а не красоты и дизайна. Если же у вас небольшая квартира, отдавайте предпочтение мебели-трансформеру, а также изделиям, которые выполняют сразу несколько функций. Например, выбирайте раскладной диван или журнальный столик, который превращается в обеденный.Современная картина в спальне над кроватью.Искусство всегда находится вне времени. Работы художников, скульпторов, керамистов никогда не устаревает, поэтому обязательно стоит использовать их для украшения своего интерьера. Кроме того, что они будут гармоничным дополнением обстановки квартиры, через несколько лет такие произведения искусства могут стать классикой и желанной добычей для коллекционеров. Поэтому советуем сделать долгосрочный вклад в свое будущее.В любом случае арт-объекты в интерьере никогда не будут лишними. Они придадут стиля, индивидуальности, станут проявлением хорошего вкуса. А вот готовые постеры с популярными сюжетами, которые стали популярны благодаря скандинавскому стилю, не украсят вашу квартиру. Во-первых, их можно встретить в каждом втором доме, а во-вторых, из-за своей распиаренности, они быстро теряют актуальность и становятся антитрендом.Используйте голубой текстиль для создания «зимнего» интерьера.Если вы хотите оформить интерьер, задействуя исключительно «долгоиграющие» тренды, это совсем не значит, что он должен получится статичным. Любая обстановка, какой бы универсальной она ни была, со временем надоедает и требует перемен, поэтому не забывайте о проявлениях спонтанности.Например, каждый сезон можно менять текстиль, подбирая его в соответствии с временем года. Заведите несколько комплектов кухонных полотенец, декоративных наволочек, штор, пледов и меняйте, когда наступит лето, зима, осень или весна. Также можно менять тематические аксессуары, например, посуду или книги на открытых полках.Акцентом может быть даже мебель.Полностью нейтральный интерьер – это, конечно, универсально, но скучно, поэтому обязательно стоит добавлять небольшие вкрапления ярких цветов, которые добавят свежести и индивидуальности. Это может быть плед на диване, декоративные подушки, ковер и даже кресло. Если через год этот цвет уже не будет нравится, вы с легкостью сможете заменить элемент на другой.Цвет – отличный инструмент для управления внимания. Например, если у вас студия или кухня объединена с гостиной, стоит выбрать одну акцентную зону и сделать на нее фокус. Пусть это будет зона для общения. Сделайте ее более броской, цепляющей, чтобы при входе в комнате взгляд гостей сразу цеплялся за нее. А рабочее место, где вы готовите, лучше оформить в нейтральных цветах, а также выбрать гладкие фасады.