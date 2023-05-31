Почему футболисты надевают именно гетры, а не носки или гольфы

Даже те, кто никогда не играл в футбол, по крайне мере слышали о том, что футболисты носят на ногах вместе с кроссовками какие-то странные гетры, похожие на небольшие чулки. Отсюда возникает вопрос: почему именно они, а не гольфы или носки? Есть ли у данного предмета одежды какое-то функциональной назначение или гетры носят только в угоду сложившейся спортивной традиции.
Гетры тоже чулки. /Фото: kursdela.biz.
Начать стоит с того, что гетры и гольфы – это один вид одежды. И то, и другое является разновидностью чулок и относится к категории получулок. Классические гольфы используются для защиты ног от сырости, холода и механического воздействия. Как правило натягиваются они только до колена. Первые гольфы делали из шерсти. Сегодня их также изготавливают из хлопчатобумажной ткани. Данный предмет одежды приобрел большую популярность в странах Европы еще в эпоху средневековья. Особой популярностью получулки пользовались в горных и холмистых регионах.
Не просто носки. /Фото: dcntrsport.com.
Гетры же являются разновидностью гольфов. Сегодня выделяют два основных вида гетр. Первый – это классические гетры. Второй – это спортивные гетры. На сегодняшний день классические гетры фактически вышли из употребления, однако их все еще используют некоторые танцоры, а также военные в качестве элемента формы. Отличительной чертой большинства классических гетр является то, что они не имеют носка и натягиваются на ногу поверх обуви, выполняя таким образом функцию высокого берца.
Еще в гетры вставляют щитки. /Фото: atelierkorona.ru.
Другое дело спортивные гетры. Они куда больше походят на обычные чулки, имеют носок и натягиваются до колена. Появились спортивные гетры в конце XIX столетия и сначала они использовались танцорами. Именно из хореографии гетры попали в спорт, так как выполняли множество полезных функций. Во-первых, гетры подтягивают мышцы обеспечивая компрессионный эффект, благодаря чему обеспечивается их лучшая защита от растяжений.
Дают хорошую защиту. /Фото: static.sportbox.ru.
Во-вторых, гетры помогают мышцам дольше оставаться разогретыми, что также снижает риск получения травмы. В-третьих, гетры впитывают пот. В-четвертых, в футбольные гетры нередко вставляются специальные щитки для защиты ног. Наконец, как уже было написано выше: спортивные гетры в отличие от классических имеют пяточно-носочную часть. Таким образом от гольфов футбольные гетры отличаются разве что названием и плотностью материала.
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