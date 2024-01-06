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10 случайных находок, стоимость которых заставит уронить челюсть на пол


10 случайных находок, стоимость которых заставить поднять челюсть пола/

10 случайных находок, стоимость которых заставить поднять челюсть пола/

Бывает такое, что люди находят настоящие реликвии или что-то очень дорогостоящее в самых необычных местах. Нередко людям удается неплохо заработать на этих находках или стать обладателем чего-то очень редкого. Герои нашей статьи тоже ни на что не рассчитывали, но, как оказалось, удивительное рядом.

1. Рояль Steinway


В Австралии нашли детский рояль.

В Австралии нашли детский рояль.

 

Музыкант из Австралии — Виль Томас — был очень удивлен, когда, избавляясь от своего мусора, на свалке он обнаружил рабочий рояль Steinway, стоимость которого примерно $80 000. Возможно, тот, кто решил избавиться от инструмента просто не знал о его цене…

2. Бейсбольная перчатка


Легендарная бейсбольная перчатка.

Легендарная бейсбольная перчатка.

 

Во время уборки на своем складе, 75-летний житель Норвегии обнаружил старинный сундук, который никто не открывал почти век. В последнем оказалось очень много спортивных товаров высокого качества, среди которых были очень ценные бейсбольные мячи, перчатки и нагрудные значки — все это было датировано 1920 г.


Все находки были изготовлены популярной в то время фирмой Draper&Maynard. Тогда 80% всей бейсбольной элиты играли в перчатках этой фирмы. Самой ценной вещью в находке оказалась перчатка известного Babe Ruth, впоследствии реализованная за $11 600.

3. Джинсы прапрадеда


Джинсы, которым 124 года.

Джинсы, которым 124 года.

 

А Джок Тейлор в своем затерянном семейном сундуке нашел не менее ценную находку — джинсы от Levi's, пошитые еще до 1900 года. По предположениям Джока, находка когда-то принадлежала его прапрадеду, оказавшемуся в числе первых поселенцев в штате, еще в начале 19-го века. Так как джинсы Levi's, изготовленные до 20-го века очень большая редкость, да еще и в таком прекрасном состоянии, находку мужчины оценили в $80 000.

4. Огромная коллекция карточек


Склад редчайших футбольных карточек.

Склад редчайших футбольных карточек.

 

Парень из Теннеси (США), который сделал просто удивительную находку, захотел остаться в тени. После смерти мужа своей тети, на чердаке их дома во время уборки он нашел сотни нетронутых запечатанных упаковок с бейсбольными карточками, на которые были нанесены изображения игроков 1940-60-х годов. Его находка оценивается миллионами долларов!

Откуда они там оказались? Усопший дядя владел фирмой, специализирующейся на выпуске этих карточек для телевизионного шоу. Скорее всего, когда-то мужчина приобрел для себя эти наборы, а затем просто забыл об них.

5. Атрибутика нацистов


Нацистская атрибутика.

Нацистская атрибутика.

 

В Южной Америке, в секретной комнате пригородного домика рядом с Буэнос-Айресом стражи порядка нашли миниатюрный «склад» нацистской атрибутики из 75 единиц. По основным предположениям, эти вещи когда-то были во владении влиятельных лиц, имеющих прямое отношение к нацистам во время ВОВ. И эта находка не лишний раз доказывает, что в послевоенное время нацисты находились и в Южной Америке.

В числе находок оказались бюст основателя Третьего рейха, статуэтка орла со свастикой, негативы с изображением Гитлера, песочные часы и множество других вещей.

6. Редкие кадры страшного извержения


Старинная фотохроника.

Старинная фотохроника.

 

Весной 2017 года в одном из магазинчиков в штате Орегон, фотограф обнаружила раритетную камеру 1938 года с непроявленным рулоном пленки, которая оказалась еще и с дефектами. Девушка отвезла пленку на реставрацию, а затем проявила негативы, то что оказалось на снимках поразило всех. На них было изображено извержение вулкана на горе Сент-Хеленс, считающееся одним из самых ужасающих за всю историю Америки. Трагедия случилась в 1980 году, унесла с собой 60 жизней и нанесла урон на сумму $1,1 миллиарда.

7. Самый старый протез


3000-летний протез из Египта.

3000-летний протез из Египта.

 

Дочка египетского жреца лишилась своего пальца на ноге примерно 3 000 лет назад, а когда она отошла в мир иной, ее захоронили на кладбище для элиты близь Луксора. В 2017 году ученые из Швейцарии обнаружили ее останки вместе с протезом недостающего пальца.
Обнаруженную искусственную часть тела можно смело назвать одной из самых старых. Протез выполнен из дерева и имел панели с возможностью шнуровки, таким образом приспособление можно было удобнее «посадить» на конечность.

8. Гравюры Франсиско Гойя


Гравюры серии «Тавромахия» Франсиско Гойя.

Гравюры серии «Тавромахия» Франсиско Гойя.

 

Весной 2017 года, в одном из замков Франции случайным образом новоиспеченными наследниками была найдена целая коллекция гравюр в исполнении Франсиско де Гойя, на которых изображались бои быков. Обнаруженные офорты датировались 1815-16 годами. Всего через месяц находка была куплена на аукционе за $530 000 тайным покупателем.

9. Творение Джексона Поллока


Стоимость этой картины 10 миллионов долларов США.

Стоимость этой картины 10 миллионов долларов США.

 

Когда специалистов из аукционного заведения пригласили для оценки памятных вещей бейсбольной команды, находящиеся в поместье города Сан-Сити, ими случайно была обнаружена целая коллекция ценных картин. Среди всех, специалисты особенно выделили творение Jackson Pollock — картина являет собой очень редкий экземпляр. Уже в ближайшее время ее планируют реализовать на аукционе и выручить порядка $10 000 000.

10. Коллекция редчайших автомобилей


Гараж с редкими авто.

Гараж с редкими авто.

 

Совсем недавно во Франции была найдена интересная коллекция внушительных размеров, состоящая из 60 коллекционных и очень редких автомобилей 1930-50 годов. Некоторые из обнаруженных экземпляров были выпущены всего в нескольких единицах.

Владелец всего этого богатства скончался несколько десятков лет назад и все это принял в наследство его сын, который затем тоже умер. После этого, следующие наследники приняли решение распродать коллекцию. Однако сейчас состояние автомобилей не самое лучшее, а некоторые из них вообще придется восстанавливать.

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