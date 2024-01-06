10 случайных находок, стоимость которых заставит уронить челюсть на пол

10 случайных находок, стоимость которых заставить поднять челюсть пола/
Бывает такое, что люди находят настоящие реликвии или что-то очень дорогостоящее в самых необычных местах. Нередко людям удается неплохо заработать на этих находках или стать обладателем чего-то очень редкого. Герои нашей статьи тоже ни на что не рассчитывали, но, как оказалось, удивительное рядом.
1. Рояль Steinway
В Австралии нашли детский рояль.
Музыкант из Австралии — Виль Томас — был очень удивлен, когда, избавляясь от своего мусора, на свалке он обнаружил рабочий рояль Steinway, стоимость которого примерно $80 000. Возможно, тот, кто решил избавиться от инструмента просто не знал о его цене…
2. Бейсбольная перчатка
Легендарная бейсбольная перчатка.
Во время уборки на своем складе, 75-летний житель Норвегии обнаружил старинный сундук, который никто не открывал почти век. В последнем оказалось очень много спортивных товаров высокого качества, среди которых были очень ценные бейсбольные мячи, перчатки и нагрудные значки — все это было датировано 1920 г.
Все находки были изготовлены популярной в то время фирмой Draper&Maynard. Тогда 80% всей бейсбольной элиты играли в перчатках этой фирмы. Самой ценной вещью в находке оказалась перчатка известного Babe Ruth, впоследствии реализованная за $11 600.
3. Джинсы прапрадеда
Джинсы, которым 124 года.
А Джок Тейлор в своем затерянном семейном сундуке нашел не менее ценную находку — джинсы от Levi's, пошитые еще до 1900 года. По предположениям Джока, находка когда-то принадлежала его прапрадеду, оказавшемуся в числе первых поселенцев в штате, еще в начале 19-го века. Так как джинсы Levi's, изготовленные до 20-го века очень большая редкость, да еще и в таком прекрасном состоянии, находку мужчины оценили в $80 000.
4. Огромная коллекция карточек
Склад редчайших футбольных карточек.
Парень из Теннеси (США), который сделал просто удивительную находку, захотел остаться в тени. После смерти мужа своей тети, на чердаке их дома во время уборки он нашел сотни нетронутых запечатанных упаковок с бейсбольными карточками, на которые были нанесены изображения игроков 1940-60-х годов. Его находка оценивается миллионами долларов!
Откуда они там оказались? Усопший дядя владел фирмой, специализирующейся на выпуске этих карточек для телевизионного шоу. Скорее всего, когда-то мужчина приобрел для себя эти наборы, а затем просто забыл об них.
5. Атрибутика нацистов
Нацистская атрибутика.
В Южной Америке, в секретной комнате пригородного домика рядом с Буэнос-Айресом стражи порядка нашли миниатюрный «склад» нацистской атрибутики из 75 единиц. По основным предположениям, эти вещи когда-то были во владении влиятельных лиц, имеющих прямое отношение к нацистам во время ВОВ. И эта находка не лишний раз доказывает, что в послевоенное время нацисты находились и в Южной Америке.
В числе находок оказались бюст основателя Третьего рейха, статуэтка орла со свастикой, негативы с изображением Гитлера, песочные часы и множество других вещей.
6. Редкие кадры страшного извержения
Старинная фотохроника.
Весной 2017 года в одном из магазинчиков в штате Орегон, фотограф обнаружила раритетную камеру 1938 года с непроявленным рулоном пленки, которая оказалась еще и с дефектами. Девушка отвезла пленку на реставрацию, а затем проявила негативы, то что оказалось на снимках поразило всех. На них было изображено извержение вулкана на горе Сент-Хеленс, считающееся одним из самых ужасающих за всю историю Америки. Трагедия случилась в 1980 году, унесла с собой 60 жизней и нанесла урон на сумму $1,1 миллиарда.
7. Самый старый протез
3000-летний протез из Египта.
Дочка египетского жреца лишилась своего пальца на ноге примерно 3 000 лет назад, а когда она отошла в мир иной, ее захоронили на кладбище для элиты близь Луксора. В 2017 году ученые из Швейцарии обнаружили ее останки вместе с протезом недостающего пальца.
Обнаруженную искусственную часть тела можно смело назвать одной из самых старых. Протез выполнен из дерева и имел панели с возможностью шнуровки, таким образом приспособление можно было удобнее «посадить» на конечность.
8. Гравюры Франсиско Гойя
Гравюры серии «Тавромахия» Франсиско Гойя.
Весной 2017 года, в одном из замков Франции случайным образом новоиспеченными наследниками была найдена целая коллекция гравюр в исполнении Франсиско де Гойя, на которых изображались бои быков. Обнаруженные офорты датировались 1815-16 годами. Всего через месяц находка была куплена на аукционе за $530 000 тайным покупателем.
9. Творение Джексона Поллока
Стоимость этой картины 10 миллионов долларов США.
Когда специалистов из аукционного заведения пригласили для оценки памятных вещей бейсбольной команды, находящиеся в поместье города Сан-Сити, ими случайно была обнаружена целая коллекция ценных картин. Среди всех, специалисты особенно выделили творение Jackson Pollock — картина являет собой очень редкий экземпляр. Уже в ближайшее время ее планируют реализовать на аукционе и выручить порядка $10 000 000.
10. Коллекция редчайших автомобилей
Гараж с редкими авто.
Совсем недавно во Франции была найдена интересная коллекция внушительных размеров, состоящая из 60 коллекционных и очень редких автомобилей 1930-50 годов. Некоторые из обнаруженных экземпляров были выпущены всего в нескольких единицах.
Владелец всего этого богатства скончался несколько десятков лет назад и все это принял в наследство его сын, который затем тоже умер. После этого, следующие наследники приняли решение распродать коллекцию. Однако сейчас состояние автомобилей не самое лучшее, а некоторые из них вообще придется восстанавливать.
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