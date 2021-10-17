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Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

Сделать деревянные шканты с помощью кондуктора — проще простого. Да и сам кондуктор довольно прост в изготовлении.

В сегодняшней статье рассмотрим вариант кондуктора, который предложил нам автор YouTube канала J-woodworking.

Необходимые материалы:

  • деревянный брус;
  • доска;
  • нож от фуговального станка;
  • саморезы;
  • клей ПВА.

Особенность данного кондуктора заключается в том, что с его помощью можно изготавливать круглые палочки разного диаметра. Затем готовые палочки после шлифовки нарезают на шканты нужной длины. 

Основные этапы работ

Отпиливаем деревянный брус подходящей длины. Размечаем заготовку, и высверливаем в ней отверстия требуемого диаметра. Входящие отверстия нужно немного расширить. 

Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

После этого на циркулярной или ленточной пиле срезаем часть деревянного бруска таким образом, чтобы напротив каждого отверстия получился паз. 

Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

Распиливаем брусок на четыре части. Обрабатываем края паза наждачной бумагой. 

Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

На следующем этапе отпиливаем кусок доски, который будет выступать в качестве основания кондуктора.

Приклеиваем к нему четыре кондуктора. С обратной стороны дополнительно прикручиваем на саморезы. 

Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

Самодельный кондуктор практически готов. Нужно только с помощью струбцины закрепить нож рубанка рядом с отверстием требуемого диаметра.

 

Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

Фиксируем кондуктор к рабочему столу, подготавливаем деревянные палочки, и округляем их, пропустив через отверстия в кондукторе.

Обрабатываем палочки наждачкой, и распиливаем на шканты необходимой длины. 

Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

Видео по теме

Подробнее о том, как изготовить самодельный кондуктор, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.

 

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