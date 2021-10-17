Как сделать деревянные шканты с помощью самодельного кондуктора

Сделать деревянные шканты с помощью кондуктора — проще простого. Да и сам кондуктор довольно прост в изготовлении.

В сегодняшней статье рассмотрим вариант кондуктора, который предложил нам автор YouTube канала J-woodworking.

Необходимые материалы:

деревянный брус;

доска;

нож от фуговального станка;

саморезы;

клей ПВА.

Особенность данного кондуктора заключается в том, что с его помощью можно изготавливать круглые палочки разного диаметра. Затем готовые палочки после шлифовки нарезают на шканты нужной длины.

Основные этапы работ

Отпиливаем деревянный брус подходящей длины. Размечаем заготовку, и высверливаем в ней отверстия требуемого диаметра. Входящие отверстия нужно немного расширить.

После этого на циркулярной или ленточной пиле срезаем часть деревянного бруска таким образом, чтобы напротив каждого отверстия получился паз.

Распиливаем брусок на четыре части. Обрабатываем края паза наждачной бумагой.

На следующем этапе отпиливаем кусок доски, который будет выступать в качестве основания кондуктора.

Приклеиваем к нему четыре кондуктора. С обратной стороны дополнительно прикручиваем на саморезы.

Самодельный кондуктор практически готов. Нужно только с помощью струбцины закрепить нож рубанка рядом с отверстием требуемого диаметра.

Фиксируем кондуктор к рабочему столу, подготавливаем деревянные палочки, и округляем их, пропустив через отверстия в кондукторе.

Обрабатываем палочки наждачкой, и распиливаем на шканты необходимой длины.

Видео по теме

Подробнее о том, как изготовить самодельный кондуктор, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.