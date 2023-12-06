С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лебедев Андрей Юрьевич
    ДебилыПравила этикета а...
  • нина Лебедева
    как вы  далеки  от   народа  !!!9 популярных прод...
  • Алексей
    Лимонная вода и лимонный сок вещи разные.В лимонном соке кроме витамина С практическая доля микроэлементов мала.А в л...11 потрясающих св...

Как Леонардо да Винчи опередил время: Оригинальные чертежи удивительных машин




Исследователи считают, что, если бы в распоряжении Леонардо да Винчи имелись современные материалы, человечество на несколько столетий раньше получило бы множество полезных изобретений: дельтопланы, аппараты для нахождения под водой, самодвижущиеся автомобили и многое другое. Сегодня известны более 5000 рукописных страниц великого изобретателя, большинство из них собраны в тетради – кодексы. В нашем обзоре – чертежи фантастических аппаратов Леонардо да Винчи и комментарии автора к некоторым из них.

Вертолет: …Я думаю, что если этот винтовой механизм добротно сделан, т.е. сделан из накрахмаленного полотна (во избежание разрывов) и быстро раскручен, то он найдет себе поддержку в воздухе и взлетит высоко вверх...

Вертолет: …Я думаю, что если этот винтовой механизм добротно сделан, т.е. сделан из накрахмаленного полотна (во избежание разрывов) и быстро раскручен, то он найдет себе поддержку в воздухе и взлетит высоко вверх...

 

Система взлета и приземления: …посмотри на каменного стрижа, который сел на землю и не может взлететь из-за своих коротких ног; а когда он в полете, вытащи лестницу, как показано на втором изображении сверху...так надо взлетать с плоскости; эти лестницы служат ногами...


Система взлета и приземления: …посмотри на каменного стрижа, который сел на землю и не может взлететь из-за своих коротких ног; а когда он в полете, вытащи лестницу, как показано на втором изображении сверху...так надо взлетать с плоскости; эти лестницы служат ногами...


Вариант летательного аппарата

Вариант летательного аппарата

 
Парашют: …Если у человека есть тент из плотной ткани, каждая из сторон которого составляет 12 длин руки, и высота - 12, то он может прыгнуть, не разбившись, с любой значительной высоты

Парашют: …Если у человека есть тент из плотной ткани, каждая из сторон которого составляет 12 длин руки, и высота - 12, то он может прыгнуть, не разбившись, с любой значительной высоты

 
Имитируя крыло птицы с перьями, Леонардо разработал крылья с раздвижными дверцами из сетей, тростника или бумаги, которые открываются при взлете.

Имитируя крыло птицы с перьями, Леонардо разработал крылья с раздвижными дверцами из сетей, тростника или бумаги, которые открываются при взлете.

 
Тест для крыла Ornitottero: …Если Вы хотите устроить настоящую проверку крыльям, сделайте конструкцию из бумаги и сети с тростником длиной 20 рук и шириной 12 м и прикрепите ее к доске весом 200 фунтов и толкните ее внезапно. И если 200 фунтовая доска поднимется до того как опустится крыло, можете считать испытания успешными…

Тест для крыла Ornitottero: …Если Вы хотите устроить настоящую проверку крыльям, сделайте конструкцию из бумаги и сети с тростником длиной 20 рук и шириной 12 м и прикрепите ее к доске весом 200 фунтов и толкните ее внезапно. И если 200 фунтовая доска поднимется до того как опустится крыло, можете считать испытания успешными…

 
Экскаватор Леонардо - машина для подъема и транспортировки вырытого материала Экскаватор устанавливался на рельсы и, по мере продвижения работ, передвигался вперед.

Экскаватор Леонардо - машина для подъема и транспортировки вырытого материала Экскаватор устанавливался на рельсы и, по мере продвижения работ, передвигался вперед.

 
Система для хождения по воде и спасательный круг

Система для хождения по воде и спасательный круг

 
Аппарат для дыхания под водой с плавучим куполом на поверхности, проекты водолазных костюмов и плавательные перепончатые перчатки

Аппарат для дыхания под водой с плавучим куполом на поверхности, проекты водолазных костюмов и плавательные перепончатые перчатки

 
Гидравлические механизмы - архимедовы винты и водяные колеса

Гидравлические механизмы - архимедовы винты и водяные колеса

 
Вечный винт - система для передачи движения

Вечный винт - система для передачи движения

 
2 вида переключателей скоростей и система трансмиссий (передач)

2 вида переключателей скоростей и система трансмиссий (передач)

 
Самодвижущаяся телега – прототип автомобиля. Движение должно происходить с помощью сложного арбалетного механизма.

Самодвижущаяся телега – прототип автомобиля. Движение должно происходить с помощью сложного арбалетного механизма.

 
Велосипед Леонардо да Винчи

Велосипед Леонардо да Винчи

 
Элементы часового механизма

Элементы часового механизма

 
Скорострельный огневой арбалет

Скорострельный огневой арбалет

 
Гигантский арбалет

Гигантский арбалет

 
Страшные военные машины - платформы, оснащенные косами, которые существовали еще в Древнем Риме: …Эти косилки были разнообразны и часто причиняли огромные повреждения как союзникам, так и врагам... против этих повозок должны быть выставлены стрелки из луков и арбалетов, метатели пращей и всех видов дротиков, пик, камней, огня. Все это, а также барабанный бой и крики испугает лошадей, и те, скинув узду, понесут...

Страшные военные машины - платформы, оснащенные косами, которые существовали еще в Древнем Риме: …Эти косилки были разнообразны и часто причиняли огромные повреждения как союзникам, так и врагам... против этих повозок должны быть выставлены стрелки из луков и арбалетов, метатели пращей и всех видов дротиков, пик, камней, огня. Все это, а также барабанный бой и крики испугает лошадей, и те, скинув узду, понесут...

 

 
Прототип танка - тяжелый фургон в форме черепахи, вооруженный со всех сторон пушками и окованный броней. Экипаж должен был состоять из 8 человек.

Прототип танка - тяжелый фургон в форме черепахи, вооруженный со всех сторон пушками и окованный броней. Экипаж должен был состоять из 8 человек.

 

 
Варианты скорострельных орудий

Варианты скорострельных орудий

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх