Как Леонардо да Винчи опередил время: Оригинальные чертежи удивительных машин

Вертолет: …Я думаю, что если этот винтовой механизм добротно сделан, т.е. сделан из накрахмаленного полотна (во избежание разрывов) и быстро раскручен, то он найдет себе поддержку в воздухе и взлетит высоко вверх...

Система взлета и приземления: …посмотри на каменного стрижа, который сел на землю и не может взлететь из-за своих коротких ног; а когда он в полете, вытащи лестницу, как показано на втором изображении сверху...так надо взлетать с плоскости ; эти лестницы служат ногами...

Вариант летательного аппарата

Парашют: …Если у человека есть тент из плотной ткани, каждая из сторон которого составляет 12 длин руки, и высота - 12, то он может прыгнуть, не разбившись, с любой значительной высоты

Имитируя крыло птицы с перьями, Леонардо разработал крылья с раздвижными дверцами из сетей, тростника или бумаги, которые открываются при взлете.

Тест для крыла Ornitottero: … Если Вы хотите устроить настоящую проверку крыльям, сделайте конструкцию из бумаги и сети с тростником длиной 20 рук и шириной 12 м и прикрепите ее к доске весом 200 фунтов и толкните ее внезапно. И если 200 фунтовая доска поднимется до того как опустится крыло, можете считать испытания успешными…

Экскаватор Леонардо - машина для подъема и транспортировки вырытого материала Экскаватор устанавливался на рельсы и, по мере продвижения работ, передвигался вперед.

Система для хождения по воде и спасательный круг

Аппарат для дыхания под водой с плавучим куполом на поверхности, проекты водолазных костюмов и плавательные перепончатые перчатки

Гидравлические механизмы - архимедовы винты и водяные колеса

Вечный винт - система для передачи движения

2 вида переключателей скоростей и система трансмиссий (передач)

Самодвижущаяся телега – прототип автомобиля. Движение должно происходить с помощью сложного арбалетного механизма.

Велосипед Леонардо да Винчи

Элементы часового механизма

Скорострельный огневой арбалет

Гигантский арбалет

Страшные военные машины - платформы, оснащенные косами, которые существовали еще в Древнем Риме: …Эти косилки были разнообразны и часто причиняли огромные повреждения как союзникам, так и врагам... против этих повозок должны быть выставлены стрелки из луков и арбалетов, метатели пращей и всех видов дротиков, пик, камней, огня. Все это, а также барабанный бой и крики испугает лошадей, и те, скинув узду, понесут...

Прототип танка - тяжелый фургон в форме черепахи, вооруженный со всех сторон пушками и окованный броней. Экипаж должен был состоять из 8 человек.

Варианты скорострельных орудий