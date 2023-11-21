С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Бред "сивой кобылы"....12 ненужных привы...
  • Игорь Овчаренко
    Писал человек не имеющий ни какого представления о временах СССР.   Из потерянных поколениях 90-х12 ненужных привы...
  • Алексей
    При чем тут СССР ??? Автор бредит.12 ненужных привы...

Cамый здоровый сыр в мире, о котором никто не говорит

Сыр фета из-за своей солености и мягкости является уникальным. И он - самый здоровый в мире.

Легкая усваиваемость

Овечье молоко содержит меньше лактозы. Поэтому, если у вас трудности с перевариванием лактозы — смело кушайте фету.

 Гистидин

Гистидин — это аминокислота, которая необходима для защиты нервных клеток и правильной работы мозга. Гистидин обладает антиоксидантными свойствами и является противовоспалительным по своей природе.

 Большое количество белка

Белок имеет решающее значение для наращивания мышечной массы. А в 100 гр. феты содержится 14 гр. белка. И именно молочный белок помогает снизить риск возникновения диабета 2 типа.

Кальций.

Мы знаем, что кальций необходим для крепких костей и зубов. 30 гр. феты содержат 14% рекомендуемой суточной нормы кальция. Плюс значительное количество витамина D, который необходим для усвоения этого микроелемента.

 Витамин А

Сыр фета содержит большую дозу жирорастворимого витамина А.

Но во всем важна мера. В фете содержится огромное количество натрия и слишком много соли, что может привести к гипертонии и дефициту калия.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх