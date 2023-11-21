Cамый здоровый сыр в мире, о котором никто не говорит

Сыр фета из-за своей солености и мягкости является уникальным. И он - самый здоровый в мире.
Легкая усваиваемость
Овечье молоко содержит меньше лактозы. Поэтому, если у вас трудности с перевариванием лактозы — смело кушайте фету.
Гистидин
Гистидин — это аминокислота, которая необходима для защиты нервных клеток и правильной работы мозга. Гистидин обладает антиоксидантными свойствами и является противовоспалительным по своей природе.
Большое количество белка
Белок имеет решающее значение для наращивания мышечной массы. А в 100 гр. феты содержится 14 гр. белка. И именно молочный белок помогает снизить риск возникновения диабета 2 типа.
Кальций.
Мы знаем, что кальций необходим для крепких костей и зубов. 30 гр. феты содержат 14% рекомендуемой суточной нормы кальция. Плюс значительное количество витамина D, который необходим для усвоения этого микроелемента.
Витамин А
Сыр фета содержит большую дозу жирорастворимого витамина А.
Но во всем важна мера. В фете содержится огромное количество натрия и слишком много соли, что может привести к гипертонии и дефициту калия.
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