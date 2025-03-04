Кому поклонялись в Месопотамии: Небесный Бык, первый человек, олицетворение океана-хаоса и др

Набу

Набу — в аккадской мифологии бог мудрости, покровитель писцового искусства, писцов и каллиграфов.







Абгаль

Абгаллу или Абгаль — в шумеро-аккадской мифологии семь мудрецов-помощников бога мудрости Энки, основатели семи первых шумерских городов. \ Фото: bing.com.

Адапа

Адапа — эпический герой, рыбак и мудрец, первый человек.

Ану

Ану — верховный бог неба, возглавлявший сонм богов.

Анзу

Птица молнии-бури Анзу (Имдугуд) — рельеф в Лагаше (2550—2500 г. до н. э., в данное время сберегается в Лувре). \ Фото: i.pinimg.com.

Ассур

Ассур — верховный бог ассирийцев. \ Фото: i.pinimg.com.

Небесный бык

Гильгамеш и Небесный Бык.

Эа

Слева направо: В шумерской мифологии река Тигр была создана богом Эа (Энки). \ Эа — один из трёх великих богов.

Энлиль

Слева направо: Энлиль — бог ветра, воздуха, земли и бурь. \ Руины храма в Ниппуре.

Эрешкигаль

Эрешкигаль — властительница подземного царства, известного под названием Иркалла.

Инанна

Инанна — центральное женское божество. \ Фото: i.pinimg.com.

Мардук

Мардук — центральное божество вавилонского пантеона, главный бог города Вавилона. \ Фото: google.com.

Тиамат

Оттиск печати новоассирийского времени, предположительно изображающий сцену убийства Тиамат. \ Фото: wikipedia.org.