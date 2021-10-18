Новый способ укоренения розы без черенкования и лишних хлопот

Розы можно вырастить и без нарезания черенков. Для этого нужно только знать несколько секретов!



На одревесневшей ветке розы сделайте надрез острым обеззараженным инструментом.



Смажьте срез кусочком банана.



Затем вставьте половинку литровой бутылки под срез.



Насыпьте плодородную почву. Закройте второй половинкой от бутылки. Пролейте землю и завяжите чёрным пакетом. Приоткрывайте иногда, чтобы проветрить и немного пролить.



Результат через 2 месяца: большое количество корней!





Только теперь обрежьте черенок от розы.



И высадите в землю, как обычно. Уже укоренённый черенок без труда и хлопот!

