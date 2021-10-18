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Новый способ укоренения розы без черенкования и лишних хлопот

Розы можно вырастить и без нарезания черенков. Для этого нужно только знать несколько секретов!
Новый способ укоренения розы без черенкования и лишних хлопот
На одревесневшей ветке розы сделайте надрез острым обеззараженным инструментом.
Новый способ укоренения розы без черенкования и лишних хлопот
Смажьте срез кусочком банана.
Новый способ укоренения розы без черенкования и лишних хлопот
Затем вставьте половинку литровой бутылки под срез.
Новый способ укоренения розы без черенкования и лишних хлопот
Насыпьте плодородную почву. Закройте второй половинкой от бутылки. Пролейте землю и завяжите чёрным пакетом. Приоткрывайте иногда, чтобы проветрить и немного пролить.
Новый способ укоренения розы без черенкования и лишних хлопот
Результат через 2 месяца: большое количество корней!

Новый способ укоренения розы без черенкования и лишних хлопот
Только теперь обрежьте черенок от розы.
Новый способ укоренения розы без черенкования и лишних хлопот
И высадите в землю, как обычно. Уже укоренённый черенок без труда и хлопот!
Новый способ укоренения розы без черенкования и лишних хлопот

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укоренениеРозы
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