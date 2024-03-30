С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Давыдов
    Как видим, история повторяется. Если тогда Инквизиция во имя защиты своего господства над верующими обрекала на смерт...В чём секрет карт...
  • Алексей
    Доставать дуршлаг занимает много времени???Что за чушь??? 😁😁😁.Да и половина риса через щель от зубочистки вывалится.6 советов для лёг...
  • Владимир Акулов
    Неужели  у  этих  воинов  не  было  смартфонов?  Можно  было  бы  восстановить  видео  битвы  по  записям  смартфонов...Загадочная древня...

Простой способ пикировки томатов

Важный этап в процессе выращивания рассады — пикировка. Правильная пикировка поможет вырастить рассаду с крепкой и мощной корневой системой, что в свою очередь положительно скажется на качестве и количестве урожая.
Пикировку томатов рекомендуется осуществлять не ранее, чем у рассады появится минимум два настоящих листочка. Пикировку можно проводить как в высокие стаканчики, так и в низкие, и в том, и в другом случае рассада будет крепкой и коренастой.


Пикировка в высокие стаканчики



Извлеките рассаду из общего лотка и аккуратно отделите необходимое количество растений. Повреждение корней при разделении никак не скажется на росте рассады.


Как пересадить рассаду:

— держа стаканчик в наклоненном виде, наполните его грунтом;

— в случае, если ножка рассады вытянута, удалите семядольные листочки;



— для стимуляции корнеобразования используйте удобрение «Био Корень» или другое эффективное средство;



— разместите рассаду на почве, «припудренной» удобрением;



— заполните оставшееся место почвой и выровняйте растение в стаканчике;



  — аккуратно полейте посадку по стенке стаканчика, не заливая растение.

Если для пикировки был выбран прозрачный стаканчик, то буквально через пару дней можно будет увидеть, как активно растут корни томатов.

Пикировка в низкие стаканчики



Пикировку можно осуществлять и в невысокие стаканчики, в этом случае стебель необходимо аккуратно свернуть и присыпать землей. Заглубленный стебель будет активно обрастать корнями, а примерно через неделю начнется быстрый рост зеленой массы.



Пожалуй, это самый простой способ пикировки рассады, который дает отличные результаты.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
пикировкаРассада

Картина дня

наверх