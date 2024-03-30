Простой способ пикировки томатов

Важный этап в процессе выращивания рассады — пикировка. Правильная пикировка поможет вырастить рассаду с крепкой и мощной корневой системой, что в свою очередь положительно скажется на качестве и количестве урожая.

Пикировку томатов рекомендуется осуществлять не ранее, чем у рассады появится минимум два настоящих листочка. Пикировку можно проводить как в высокие стаканчики, так и в низкие, и в том, и в другом случае рассада будет крепкой и коренастой.







Пикировка в высокие стаканчики

Пикировка в низкие стаканчики

Извлеките рассаду из общего лотка и аккуратно отделите необходимое количество растений. Повреждение корней при разделении никак не скажется на росте рассады.— держа стаканчик в наклоненном виде, наполните его грунтом;— в случае, если ножка рассады вытянута, удалите семядольные листочки;— для стимуляции корнеобразования используйте удобрение «Био Корень» или другое эффективное средство;— разместите рассаду на почве, «припудренной» удобрением;— заполните оставшееся место почвой и выровняйте растение в стаканчике;— аккуратно полейте посадку по стенке стаканчика, не заливая растение.Если для пикировки был выбран прозрачный стаканчик, то буквально через пару дней можно будет увидеть, как активно растут корни томатов.Пикировку можно осуществлять и в невысокие стаканчики, в этом случае стебель необходимо аккуратно свернуть и присыпать землей. Заглубленный стебель будет активно обрастать корнями, а примерно через неделю начнется быстрый рост зеленой массы.Пожалуй, это самый простой способ пикировки рассады, который дает отличные результаты.