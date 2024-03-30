Простой способ пикировки томатов

Важный этап в процессе выращивания рассады — пикировка. Правильная пикировка поможет вырастить рассаду с крепкой и мощной корневой системой, что в свою очередь положительно скажется на качестве и количестве урожая.
Пикировку томатов рекомендуется осуществлять не ранее, чем у рассады появится минимум два настоящих листочка. Пикировку можно проводить как в высокие стаканчики, так и в низкие, и в том, и в другом случае рассада будет крепкой и коренастой.
Пикировка в высокие стаканчики
Извлеките рассаду из общего лотка и аккуратно отделите необходимое количество растений. Повреждение корней при разделении никак не скажется на росте рассады.
Как пересадить рассаду:
— держа стаканчик в наклоненном виде, наполните его грунтом;
— в случае, если ножка рассады вытянута, удалите семядольные листочки;
— для стимуляции корнеобразования используйте удобрение «Био Корень» или другое эффективное средство;
— разместите рассаду на почве, «припудренной» удобрением;
— заполните оставшееся место почвой и выровняйте растение в стаканчике;
— аккуратно полейте посадку по стенке стаканчика, не заливая растение.
Если для пикировки был выбран прозрачный стаканчик, то буквально через пару дней можно будет увидеть, как активно растут корни томатов.
Пикировка в низкие стаканчики
Пикировку можно осуществлять и в невысокие стаканчики, в этом случае стебель необходимо аккуратно свернуть и присыпать землей. Заглубленный стебель будет активно обрастать корнями, а примерно через неделю начнется быстрый рост зеленой массы.
Пожалуй, это самый простой способ пикировки рассады, который дает отличные результаты.
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