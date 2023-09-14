Растения, которые постоянно болеют и заражают всё вокруг себя

Понятие «малоуходный сад» прекрасно подходит не только занятым людям, но и садоводам, которым просто не хочется возиться с проблемными растениями ввиду возраста и даже банального нежелания бесконечно их лечить.

Узнайте, какие растения лучше не сажать в своём саду, поскольку они постоянно болеют и, как следствие, заражают всё вокруг себя.



Штамбовая козья ива

Мальва (садовая шток-роза)

Флокс

Можжевельник

Конский каштан

Очень интересное и вместе с тем очень проблемное растение. Оно сильно и часто болеет ржавчиной. Это грибковое заболевание, которое проявляется ржавым налетом на листьях. Если вы не хотите постоянно лечить козью иву, то просто не высаживайте её в своём саду.Грибковое заболевание мальвы (ржавчина) не поражает соседние растения, но зато не даёт самой розе нормально расти и развиваться. Как итог, вместо красивого цветения вы получаете бесконечные проблемы, от которых болит голова.Это очень популярное и красивое растение, которое действительно украшает участок. Но когда вы высаживаете его в своём саду, будьте готовы бороться с мучнистой росой. Чтобы флоксы постоянно цвели и радовали вас, их нужно будет регулярно лечить и внимательно за ними ухаживать. Однако здесь есть одно простое, но эффективное средство борьбы с мучнистой росой — это зола. Просто засыпьте ею кусты осенью, и на следующий год они практически не будут болеть.Неожиданно, но можжевельник тоже входит в список проблемных растений в саду. Он также заражается ржавчиной, с которой трудно бороться. Чаще всего ржавчине подвержен можжевельник казацский, а также можжевельник, который вы выкопали и принесли из леса. Он может заразить грушу, а также яблоню и рябину. Причём споры разлетаются на 100 м, а потому, если даже у вашего соседа есть проблемный можжевельник, то он с лёгкостью заразит плодовые деревья в вашем саду. Если хотите получить хороший урожай фруктов и ягод, то высаживать казацкий можжевельник (или можжевельник из леса) в своём саду не стоит.Не рекомендуется высаживать его в средней полосе России. Он очень красиво цветёт и пахнет, но лучше всего подходит именно для южных регионов. В условиях же средней полосы России (прохладно, дождливо) конский каштан очень быстро поражается различными грибковыми заболеваниями (не только ржавчиной).И лечить его довольно сложно. Выхода здесь практически нет, кроме регулярных, упорных обработок, начиная с самой ранней весны, после цветения и ещё несколько раз за сезон, а также сбора больных листьев с почвы. Несколько раз подумайте, нужны ли вам эти проблемы в саду?