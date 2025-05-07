Как за 5 минут избавиться от въевшихся следов жира на кухонной вытяжке

Одна из проблем при уборке кухни — следы масла. Некоторые поверхности покрываются плотным слоем жира. И водой такую грязь очистить невозможно. Но есть способ, как без особых усилий отмыть плиту, вытяжку или стол от следов масла всего за пару минут.









Что понадобится?



Ниже будет представлен самый бюджетный способ, как избавиться от следов жира.

Поэтому не потребуется покупать дорогостоящие чистящие средства. Потребуется:Горячая вода. Можно использовать горячую воду из-под крана, но лучше специально предварительно вскипятить немного воды.Каустическая сода. Она называется еще едкий натр или гидроксид натрия. Это порошок с крупными гранулами или хлопьями. Он продается в хозяйственных магазинах килограммами. И стоит очень дешево.Разбрызгиватель. Насадка-спрей поможет равномерно распределить вещество по поверхности.Абразивная сторона губки. Обычные губки для мытья посуды имеют мягкую и жесткую стороны. Для борьбы со следами жира нужна жесткая сторона. Можно купить сразу полноценную абразивную губку.Перчатки. Так как придется работать с каустической содой, лучше обезопасить себя резиновыми перчатками.Все указанные средства можно купить в хозяйственном магазине.На весь процесс чистки уйдет всего несколько минут. Сначала нужно подготовиться. Для этого нужно сделать чистящую смесь. Едкий натр смешивается с горячей водой.Делать это нужно прямо в бутылке.Сначала туда следует бросить 80-100 грамм порошка, а затем залить 0,5 литра горячей водой и размешать.Готовую смесь нужно распределить по загрязненной поверхности.Спрей в этой ситуации идеален. Он поможет быстро и равномерно все залить чистящим средством.Облить нужно не только горизонтальные поверхности, но и все участки, где есть следы жира. Особое внимание стоит уделить приборным панелям с кнопками или поворотниками.Еще до того, как средство будет распределено по всей площади плиты, можно будет заметить, как жир начинает «всплывать». Но нужно оставить жидкость на 2-5 минут для большего эффекта.Остатки жира и чистящего средства легко убираются губкой.После чего следует промыть уже чистую поверхность обычной водой и протереть насухо.Этот способ подойдет для любых поверхностей (стекло, металл, дерево). Чистящее средство подойдет даже для посуды, кроме алюминиевой и с тефлоновым покрытием. Способ удаления следов жира очень дешевый и, несмотря на использование едкого натра, достаточно безопасный. Его можно применять в доме с маленькими детьми и животными. Главное — соблюдать правила хранения каустической соды.