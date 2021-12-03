С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...
  • Лана Svetlana
    Очень понравилась идея! Просто и красиво!Применение железн...
  • Агрофена Иванова
    очень важная инфа...Как правильно пол...

Кароль Нинартович снимает свою палатку 6 лет на фоне живописных пейзажей

Путешественник и ландшафтный фотограф Кароль Нинартович выезжает в крайне неизведанные места. В этих отдаленных горных местах он расставляет свою палатку и наслаждается окружающей природой. На фоне этой красоты Кароль фотографирует свою палатку. Что удивляет больше всего, так это его замечательное чутье к выбору сюжетов для съемок.

terraoko-2015031307 (2)

Под Маттерхорном, 2600 м над поверхностью моря, Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (1)

Унтере Плат, 2950 м над поверхностью моря, Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (3)

Высокий Тауэрн, на высоте 1900 м над поверхностью моря в Альпах, Австрия

terraoko-2015031307 (4)
Грензглетшер, 3,950 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (5)

Обере Плат, 2950 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (6)

Под Маттерхорном, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (7)

Под Монбланом, 2500 м Савойя, Альпы, Франция

terraoko-2015031307 (8)
Под Маттерхорном, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (9)

Грензглетшер, 3,950 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (10)

Под Маттерхорн, 3000 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (11)

Грензглетшер, 3950,м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (12)

Под Маттерхорн, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (13)

Ротенбоден, 2800 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (14)

Ароллы, 2400 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (15)

Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (16)

Хохбальмен, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (17)

Бен-Невис, 900м Грампьянс, Шотландия

terraoko-2015031307 (18)

Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (19)

Под Монбланом, 2200 м Савойя, Альпы, Франция

terraoko-2015031307 (20)

Буни Джезеркес, 1800 м Проклетье, Албания

terraoko-2015031307 (21)

Питрос, 1600 м, Карпаты, Украина

terraoko-2015031307 (22)

Грензглетшер, 4250 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (23)

Горы Фагарас, 2200 м, Румыния

terraoko-2015031307 (24)

Монте-Роза, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (25)

Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (26)

Айгуллс Дарвес, 2500 м Альпы, Франция

terraoko-2015031307 (27)

Айгуллс Дарвес, 2500 м Альпы, Франция

terraoko-2015031307 (28)

Высокий Тауэрн, 2100 м Альпы, Австрия

terraoko-2015031307 (29)

Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария

terraoko-2015031307 (30)

Куллинс, 600м, Шотландия.



с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх