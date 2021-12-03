Кароль Нинартович снимает свою палатку 6 лет на фоне живописных пейзажей

Путешественник и ландшафтный фотограф Кароль Нинартович выезжает в крайне неизведанные места. В этих отдаленных горных местах он расставляет свою палатку и наслаждается окружающей природой. На фоне этой красоты Кароль фотографирует свою палатку. Что удивляет больше всего, так это его замечательное чутье к выбору сюжетов для съемок.
Под Маттерхорном, 2600 м над поверхностью моря, Пеннинские Альпы, Швейцария
Унтере Плат, 2950 м над поверхностью моря, Пеннинские Альпы, Швейцария
Высокий Тауэрн, на высоте 1900 м над поверхностью моря в Альпах, Австрия
Грензглетшер, 3,950 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Обере Плат, 2950 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Под Маттерхорном, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Под Монбланом, 2500 м Савойя, Альпы, Франция
Под Маттерхорном, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Грензглетшер, 3,950 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Под Маттерхорн, 3000 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Грензглетшер, 3950,м Пеннинские Альпы, Швейцария
Под Маттерхорн, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Ротенбоден, 2800 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Ароллы, 2400 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Хохбальмен, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Бен-Невис, 900м Грампьянс, Шотландия
Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Под Монбланом, 2200 м Савойя, Альпы, Франция
Буни Джезеркес, 1800 м Проклетье, Албания
Питрос, 1600 м, Карпаты, Украина
Грензглетшер, 4250 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Горы Фагарас, 2200 м, Румыния
Монте-Роза, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Айгуллс Дарвес, 2500 м Альпы, Франция
Айгуллс Дарвес, 2500 м Альпы, Франция
Высокий Тауэрн, 2100 м Альпы, Австрия
Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария
Куллинс, 600м, Шотландия.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии