Кароль Нинартович снимает свою палатку 6 лет на фоне живописных пейзажей

Путешественник и ландшафтный фотограф Кароль Нинартович выезжает в крайне неизведанные места. В этих отдаленных горных местах он расставляет свою палатку и наслаждается окружающей природой. На фоне этой красоты Кароль фотографирует свою палатку. Что удивляет больше всего, так это его замечательное чутье к выбору сюжетов для съемок.







Под Маттерхорном, 2600 м над поверхностью моря, Пеннинские Альпы, Швейцария







Унтере Плат, 2950 м над поверхностью моря, Пеннинские Альпы, Швейцария







Высокий Тауэрн, на высоте 1900 м над поверхностью моря в Альпах, Австрия





Грензглетшер, 3,950 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Обере Плат, 2950 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Под Маттерхорном, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Под Монбланом, 2500 м Савойя, Альпы, Франция





Под Маттерхорном, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Грензглетшер, 3,950 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Под Маттерхорн, 3000 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Грензглетшер, 3950,м Пеннинские Альпы, Швейцария







Под Маттерхорн, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Ротенбоден, 2800 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Ароллы, 2400 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Хохбальмен, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Бен-Невис, 900м Грампьянс, Шотландия







Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Под Монбланом, 2200 м Савойя, Альпы, Франция







Буни Джезеркес, 1800 м Проклетье, Албания







Питрос, 1600 м, Карпаты, Украина







Грензглетшер, 4250 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Горы Фагарас, 2200 м, Румыния







Монте-Роза, 2600 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Айгуллс Дарвес, 2500 м Альпы, Франция







Айгуллс Дарвес, 2500 м Альпы, Франция







Высокий Тауэрн, 2100 м Альпы, Австрия







Ледник Монт Шахты, 3400 м Пеннинские Альпы, Швейцария







Куллинс, 600м, Шотландия.

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