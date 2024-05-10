Суперкомпактный велосипед, который одним нажатием складывается до размеров зонтика

Супер компактный велосипед Sada Collapsible Bike.
Этот велосипед отвечает всем основным запросам потребителей, проживающих в условиях города. Такая вариация транспорта очень удобная, практичная, стильная и, что немаловажно, компактная. Хватает буквально одного нажатия, как транспортное средство принимает габариты зонтика. С таким не будет проблемой и в метро спуститься, и в забитый автобус протиснуться, и даже дома хранить его гораздо удобнее.
Велосипед
Sada Collapsible Bike был создан талантливым инженером и дизайнером из Италии — Джанлукой Сада. Таким образом мужчине удалось создать компактную разновидность городского велосипеда. Конечно, сама идея складного велосипеда не является новой, подобное уже существует, однако, этот экземпляр имеет ряд преимуществ перед своими конкурентами.
Sada Bike - велосипед который почти как зонтик.
У него большие колеса, диаметр которых 26 дюймов. Поэтому, по сравнению с другими складными вариантами, эта модель не теряет скоростных характеристик. Однако, до самых быстрых велосипедов этому еще ой как далеко.
В своем творении создатель полностью отказался от цепи, ступиц и спиц, задействовав вместо этого усовершенствованный крепкий обод и механизм из маленьких роликов. Внешне такое решение выглядит просто потрясающе, но есть скептики, которые твердо убеждены, что подобного типа колеса очень быстро превратятся в «восьмерку». Однако, сам автор уверен в обратном.
Идеальный велосипед для городских поездок.
Складывается велосипед с помощью нажатия на «одну кнопку». Перед этим, правда, необходимо снять колеса с фиксатором, а затем нажать на седло, что запустит механизм складывания. В таком компактном виде велосипед удобно носить с собой куда угодно, его можно поместить даже в рюкзак.
Sada Bike - велосипед, который дарит комфорт передвижения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии