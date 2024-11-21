5 незаменимых тактических пистолетов для полиции, армии и тира

Хоть такого понятия, как тактический пистолет, официально и не существует, так называют служебное оружие и оружие самообороны. Главные требования к нему – высокая точность, кучность, большая надёжность и эргономика. К таким можно отнести далеко не все современные пистолеты, годные по большей части только для стрельбы в тире.
1. Sig Sauer Legion P226
P226-XFIVE LEGION./ Фото: sigsauer.com
История этого пистолета началась ещё в 1981 году, когда швейцарско-немецкая оружейная компания SIG Sauer захотела хорошо заработать на контракте с правительством Соединённых Штатов. Американские военные тогда как раз объявили о начале конкурса на создание нового армейского пистолета, и в Sig Sauer разработали собственный вариант. Разрабатывали, правда, не с нуля, а на основе уже существовавшей модели Р220, созданной ещё в 1960-х годах, но он отлично себя зарекомендовал и пользовался хорошей репутацией.
P226-XFIVE LEGION./ Фото: sigsauer.com
За прошедшее время производитель успел выпустить более десятка модификаций пистолета со своими тактико-техническими характеристиками и калибром. Sig Sauer Legion P226 получился очень удачным, а столь большое число модификаций выпустили, чтобы удовлетворить спрос частного и военного рынка. Среди опций числились крепления для тактического фонаря и лазерного прицела, тщательно проработанная эргономика, обработанные по спецтехнологии поверхности и прочее. В зависимости от модификации Sig Sauer Legion P226 снаряжается патронами «Парабеллум» 9х19 миллиметров, а также 357 и 40 калибров. В последней недавно выпущенной модификации имеется крепление для глушителя и стилизованные эргономичные накладки, а питание происходит из магазина на 20 патронов.
2. FN FNX-45 Tactical
FN FNX-45 Tactical./ Фото: magmer.ru
Разработкой и производством этого пистолета занимается американское подразделение бельгийской компании FN Herstal. Интересно, что с самого начала разработчики делали ставку не только на частный рынок и любителей пострелять по банкам, а на самое широкое применение своего оружия. Его точность и кучность стрельбы подняли на высокий уровень, к тому же сделали удобным, он хорошо ложится в руку и с ним комфортно обращаться. При этом механизм был спроектирован для использования в жестких полевых условиях, может выдержать совсем уж неласковое обращение и нерегулярную чистку.
FN FNX-45 Tactical./ Фото: magmer.ru
Одна из последних модификаций этого пистолета – FN-45 Tactical. Он снаряжается патронами калибра 45 ACP, а ёмкость магазина составляет 10 или 15 патронов в увеличенном варианте. На стволе предусмотрена насадка для установки глушителя, а на прицельном устройстве есть красная точка. Правда, за повышенную надёжность и большую мощность патрона приходится платить в прямом и переносном смысле. Пистолет FN FNX 45 Tactical оказался слишком тяжёлым – 0,95 килограмма, а цена в рознице составила 1379 долларов. Сейчас пистолет состоит на вооружении в Соединённых Штатах.
3. FN 509 Tactical
FN 509 Tactical./ Фото: magmer.ru
Временем рождения семейства FN 509 считается 2015 год, когда была завершена разработка первой из моделей. Бельгийские оружейники ставили перед собой цель создать компактный универсальный пистолет, пригодный для любых целей. При этом во время его создания широко использовались ударопрочные композиты, за счёт чего вес был уменьшен до 760 граммов. Это семейство пистолетов развивается до сих пор, а последние его модификации могут похвастаться отличными достижениями. Так, FN 509 Tactical считается одним из самых лёгких и компактных тактических пистолетов.
FN 509 Tactical./ Фото: imghub.ru
На пистолет можно устанавливать десяток разновидностей распространённой оптики, он имеет эргономичную рукоятку с текстурированным покрытием и сменными накладками, а при желании можно даже установить ночной прицел. Магазин вмещает 17 или 24 патрона калибра 9 миллиметров.
4. CZ P10C
CZ P10C./ Фото: magmer.ru
Чешский пистолет обладает отличной эргономикой, им удобно пользоваться, а его рукоять хорошо ложится в руку. К тому же разработчики уделили много внимания деталям, в результате чего спусковой крючок и скоба имеют практически идеальную форму, что сильно помогает стрелку в ведении огня. По всей видимости, его делали с оглядкой на «Глок» и использовали аналогичную конструкцию, что во многом и определило тонкости работы и эксплуатации.
CZ P10C./ Фото: gunsweek.com
Специалисты высоко оценили этот пистолет и его тактико-технические данные, хоть и нашли несколько недостатков. Один из них – не очень подходящее покрытие для рукоятки, которое может травмировать руку острым рельефом во время выстрела. CZ P10C может комплектоваться глушителем или оптикой, а снаряжается он 9-миллиметровыми патронами, по 15 штук в магазине.
5. Glock Gen 5 MOS
Glock Gen 5 MOS./ Фото: magmer.ru
Пистолеты «Глок» выделяются в любом рейтинге, независимо от того, кто, как, когда и зачем их составляет. О какой бы модели ни шла речь, все они имеют целый ряд преимуществ перед большинством конкурентов. Тщательно проработанная конструкция обладает высокой надёжностью, а все компоненты механизма – большую прочность и долговечность. Проработанная эргономика, наличие автоматического предохранителя, широкое использование высокопрочных композитов и небольшой вес. Всё это и многое другое относится, в том числе, и ко всему пятому поколению «Глока».
Glock Gen 5 MOS./ Фото: kuhnianasha.ru
Одна из отличительных черт линейки MOS (Модульная Оптическая Система) – это наличие планок под широкую номенклатуру оптики. Список поддерживаемых устройств и производителей довольно большой, поэтому в большинстве случаев всегда можно подобрать самую подходящую. Надёжность и долговечность были много раз подтверждены, а используется пистолет зачастую в не очень дружелюбных условиях. 9-миллиметровый пистолет снаряжается магазинами по 10 или 17 патронов. Единственное, что раздражает почитателей австрийского бренда, так это заводские прицельные приспособления. Как говорят, они сделаны из пластика, имеют неважное качество и быстро выходят из строя.
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