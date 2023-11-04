Один из самых удивительных отелей мира, расположенный между Куско и Мачу-Пикчу в Священной долине Перу, может предложить потрясающий во всех отношениях отдых для тех, кто не боится рискнуть жизнью. Да да, согласиться провести ночь другую под миллионом звезд на склоне отвесной скалы, да еще и в полностью прозрачной капсуле, когда у тебя под ногами 400-метровая пропасть – решится не каждый. Но это еще не все прелести экстремального отдыха
Только для смелых: прозрачный отель под миллионом звезд в Священной долине инков (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: wayfairertravel.com.
Если вы любите приключения и ищете отель, который предлагает необычные условия проживания, то Skylodge Adventure Suites точно подойдет. Расположенный в Священной долине между древним высокогорным городом Мачу-Пикчу и бывшей столицей Цивилизации инков Куско, инновационный отель предложит отдохнуть в полностью прозрачных капсулах, закрепленных на высоте 400 метров на одной из стен отвесной скалы горной гряды. Отправляясь в загадочную долину Урубамба, нужно быть готовым к тому, что даже дорога к экстремальным номерам Skylodge Adventure Suites – это уже рискованное приключение, требующее смелости и умения пользоваться альпинистским снаряжением, поскольку придется самостоятельно подниматься на высоту, чтобы в полной мере ощутить всю прелесть незабываемого отдыха.
Skylodge Adventure Suites — это инновационная концепция, предлагающая прозрачные номера-капсулы, позволяющие провести незабываемый отдых (Перу). | Фото: explorebyyourself.com.
Примечательно: Идея создания уникального отеля, равному которому нет во всем мире, принадлежит двум энтузиастам-альпинистам – перуанцу Арио Ферри и колумбийке Наталии Родригес. Задумав проект, рассчитав все до мелочей, включая конструкцию прозрачных обтекаемых модулей длиной 8,3 м и высотой (в центре) 2,3 метра, пара обратилась в компанию Natura Vive, которая изготовила детали конструкции, состоящей из аэрокосмического алюминия и поликарбоната с высокими техническими и физическими характеристиками. На протяжении двух месяцев будущие владельцы самолично поднимали элементы и собирали конструкции, проводя сварные и сборочные работы в тяжелых и даже опасных условиях.
Прозрачные капсулы закреплены на высоте 400 метров, чтобы пощекотать нервы посетителям (Skylodge Adventure Suites, Перу).
При создании капсул учитывался климат, температура воздуха, порывы ветра, активность солнечных лучей, чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду обитания постояльцам. С этими же целями в прозрачные стены капсул, превращающих внутреннее пространство в теплицу, внедрили по четыре вентиляционных канала, обеспечивающих приятный микроклимат в любую погоду. Когда капсулы были готовы, созданная комиссия из специалистов разных отраслей, проверила все работы и провела различные тестирования, чтобы определить безопасность неординарных отельных номеров. И только после тщательных исследований новоиспеченные отельеры получили разрешение на прием гостей.
Попасть внутрь отельного модуля можно только через верхний люк (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: explorebyyourself.com.
Всего было изготовлено и закреплено 4 прозрачных кабины, в трех из которых могут останавливаться гости. А вот четвертая используется в качестве столовой, где постояльцев накормят и есть возможность просто пообщаться. Этот модуль заодно является жилищем инструкторов и владельцев в одном лице, которые всегда сопровождают постояльцев и круглосуточно находятся на связи.
В каждом вертикальном подвесном номере может переночевать 4 человека (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: wayfairertravel.com.
Рассматривать красоту Священной долины можно прямо на кровати (Skylodge Adventure Suites, Перу).
Домики, которые называются «вертикальными подвесными модулями», оборудованы четырьмя кроватями (1 – двуспальная и 2 – односпальные), возле каждой из них закреплен подвесной стеклянный столик-поднос и лампа для чтения. В каждом номере также имеется и ванная комната, в которой нет душа, но предусмотрен биотуалет и раковина, куда поступает вода из небольших баков. Эта часть модуля изолирована от жилого пространства специальным тентом, закрывающимся на молнию. Стоит отметить, что номера обеспечиваются электричеством, вырабатываемым солнечными панелями, поэтому можно сказать, что отдых пройдет почти в привычных для современных путешественников условиях.
Отель гарантирует эпическое приключение и сон, в «парящей» капсуле под звездным небом (Skylodge Adventure Suites, Перу).
Скромная ванная комната в прозрачной капсуле на высоте 400 метров (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: wayfairertravel.com.
Чтобы гости могли наслаждаться отдыхом в тепле и в приятной обстановке, в номерах имеются занавески, которые можно задернуть, вдруг кому не захочется, чтобы кондоры смотрели на них во время сна (единственные соседи по небу, не считая звезд, конечно же) или солнечные лучи разбудили очень рано. Также к их услугам предоставляют мягкие матрасы, чистые простыни из натуральных материалов, пуховые подушки и одеяла, которые обеспечат теплую и приятную ночь на значительной высоте.
Экстремальная тропинка, ведущая в прозрачную купольную конструкцию, где обустроена столовая (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: flashpackerconnect.com.
Владельцы, сопровождающие гостей в отель, доставляют еду из ресторана, чтобы организовать обед, ужин или завтрак (Skylodge Adventure Suites, Перу).
Единственным неудобством для постояльцев является невозможность самостоятельной прогулки на утренней зорьке, ведь даже переход в соседний модуль, который выступает в роли столовой, сопряжен с большими рисками, впрочем, как и подъем в отель. Прежде чем отправиться на ночлег в удивительный отель, постояльцы проходят подробный инструктаж, затем их пристегивают страховочными тросами и начинают затяжной подъем, который закончится только тогда, когда они не окажутся внутри, проникнув через портальную дверь-люк в верхней части модуля.
Чтобы упростить подъем, в скалу интегрировали систему via ferrata (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: flashpackerconnect.com.
Площадка над капсулой превращается в зону отдыха или место для экстремального пикника (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: aracari.com.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что имеется еще один путь к вертикальным подвесным модулям. Тем, кто не имеет альпинистской подготовки или чьи физические возможности не позволяют подняться по отвесной скале с помощью спецоборудования, предложат воспользоваться установленной системой via ferrata, оборудованной металлической конструкцией, которая помогает преодолеть сложный участок с наименьшими затратами энергии. Подобная система связывает жилые капсулы с обеденной зоной, так что отправляясь на завтрак или обед посетители могут получить еще и изрядную порцию адреналина.
Если гости думают, что приключение окончено, зря, единственным способом вернуться на базу — это скоростной зиплайн (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: planetofhotels.com.
Кстати сказать, в ночное время находиться неподготовленным гостям на открытой площадке категорически запрещается, несмотря на то, что отсюда открывается особо захватывающий вид на звездное небо. Всю эту красоту рекомендуют наблюдать внутри прозрачных капсул, расположенных под миллионами звезд, при этом даже покидать уютную кровать не придется.
Пребывание в Skylodge Adventure Suites станет действительно потрясающим приключением, которое запомнится на всю жизнь (Перу).
Важно! Все, кто мечтает испытать себя на прочность или провести незабываемые мгновения в захватывающей дух обстановке, об отдыхе должен позаботиться заранее. Бронировать место в прозрачной капсуле придется минимум за полгода и это несмотря на довольно высокую стоимость – 450 долларов с одного человека за ночь. Правда, заботиться о пропитании не придется, вкусными органическими блюдами обеспечат организаторы уникального отеля.
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