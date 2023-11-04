Только для смелых: прозрачный отель под миллионом звезд в Священной долине инков (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: wayfairertravel.com.

Skylodge Adventure Suites — это инновационная концепция, предлагающая прозрачные номера-капсулы, позволяющие провести незабываемый отдых (Перу). | Фото: explorebyyourself.com.

Прозрачные капсулы закреплены на высоте 400 метров, чтобы пощекотать нервы посетителям (Skylodge Adventure Suites, Перу).

Попасть внутрь отельного модуля можно только через верхний люк (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: explorebyyourself.com.

В каждом вертикальном подвесном номере может переночевать 4 человека (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: wayfairertravel.com.

Рассматривать красоту Священной долины можно прямо на кровати (Skylodge Adventure Suites, Перу).

Отель гарантирует эпическое приключение и сон, в «парящей» капсуле под звездным небом (Skylodge Adventure Suites, Перу).

Скромная ванная комната в прозрачной капсуле на высоте 400 метров (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: wayfairertravel.com.

Экстремальная тропинка, ведущая в прозрачную купольную конструкцию, где обустроена столовая (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: flashpackerconnect.com.

Владельцы, сопровождающие гостей в отель, доставляют еду из ресторана, чтобы организовать обед, ужин или завтрак (Skylodge Adventure Suites, Перу).

Чтобы упростить подъем, в скалу интегрировали систему via ferrata (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: flashpackerconnect.com.

Площадка над капсулой превращается в зону отдыха или место для экстремального пикника (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: aracari.com.

Если гости думают, что приключение окончено, зря, единственным способом вернуться на базу — это скоростной зиплайн (Skylodge Adventure Suites, Перу). | Фото: planetofhotels.com.

Пребывание в Skylodge Adventure Suites станет действительно потрясающим приключением, которое запомнится на всю жизнь (Перу).