Тюнинг в СССР: Как советские водители улучшали свои машины

Советский автотюнинг: суровый и беспощадный. | Фото: kolesa.ru.
Вопрос улучшения автомобиля сегодня волнует многих автовладельцев. Но даже в СССР, когда, казалось бы, все должны быть одинаковым, водители делали машины особенными. Порой получались довольно интересные проекты.
1. Набалдашник руля КПП
Розочка - самый популярный мотив для ручки КПП во времена СССР. | Фото: vimka.ru.
Одна из самых популярных доработок салона автомобиля в СССР – замена ручки рычага коробки передач. Родной набалдашник свинчивался, и вместо него накручивался новый, высокохудожественный вариант, кустарно изготовленный из пластика или эпоксидной смолы.
Наибольшей популярностью пользовались ручки с цветами (особенно розами), насекомыми, пауками, скорпионами.
Набалдашник рычага КПП с пауком. | Фото: yandex.ru.
ВАЗовская «классика» способна удивить если не устаревшим дизайном, то художественными hand-made решениями. | Фото: pikabu.ru.
2. Оплетка на руль
ВАЗовская «классика» с модным рулем. | Фото: doski.ru.
Большинство советских автомобилей не могло похвастаться удобным рулем. Стандартная «баранка» была сделана из черного пластика и неприятно скользила в руках, особенно у начинающего водителя. Именно поэтому оплетка руля, сделанная из проводов, капельниц или капроновой нити от бельевой веревки, считалась не только красивым, но и полезным улучшением. Такой руль был толще и лучше лежал в руках.
Красочная оплетка руля. | Фото: pikabu.ru.
Водители, которые не могли себе позволить такое улучшение, довольствовались более бюджетным вариантом. Они обматывали обод простой изолентой.
Руль ВАЗ-2105, обмотанный дефицитной в СССР красной изолентой. | Фото: drive2.ru.
Руль Москвича-2140 обтянут мехом. | Фото: drive2.ru.
3. Катафоты
24-я «Волга» со штатными трапециевидными катафотами. | Фото: drive2.ru.
Катафоты были одним из основных видов украшений на советских велосипедах. Также их часто крепили и на обычные машины. Зачем? Красные, оранжевые, желтые и белые стекляшки очень красиво блестели на солнце.
4. Колеса и покрышки
Волга с флипперами. | Фото: drive2.ru.
Многие представительские автомобили, а также военная техника, выезжавшая на парады, часто украшалась белыми полосками на колесах (флипперами). Такой способ тюнинга водители применяли и на обычных машинах. Также довольно эффектно смотрелись хромированные колпаки на колесах автомобилей 1950-60-х годов.
Москвич-2140 на хромированных колпаках. | Фото: drive2.ru.
5. Чехлы на сиденья и массажная накидка
Сиденья этого «Жигуля» сделаны из настоящего советского ковра. | Фото: feldgrau.info.
Вплоть до 1980-х годов автомобильная промышленность СССР не выпускала чехлов для автомобильных сидений. Поэтому многие водители делали их своими руками. Самые популярные варианты были из плотной ткани, задний диван делали из цельного ковра.
Деревянная массажная накидка для сиденья. | Фото: avtowithyou.ru.
Сиденье водителя нередко оснащалось массажной накидкой. Сделанная из деревянных роликов, она должна была сделать долгое нахождение за рулем более комфортным.
Салон этой «ГАЗели» стал намного уютнее. | Фото: gazelleclub.ru.
А еще ковер хорошо ложится на пол. | Фото: yandex.ru.
6. Монетки под стеклом
Копейки под стеклом. | Фото: drive2.ru.
Копейки под лобовое стекло втыкали многие автолюбители, но больше всего этим «грешили» водители автобусов.
7. Шторки
«Элитные» шторки на простом советском автомобиле. | Фото: feldgrau.info.
В годы СССР тонирование стекол не было распространено по причине отсутствия пленки. Лишь на самых престижных машинах, таких как «Чайка» и ЗиЛ, пассажиры скрывались от внешнего мира за шторками. В попытках их скопировать, самодельные шторки появлялись на «Жигулях», «Волгах» и «Москвичах».
Такие решетки на заднее стекло выпускали различные кооперативы в 80-х и 90-х. | Фото: drive2.ru.
8. Вентилятор
Компактные салонные вентиляторы актуальны и в наши дни. | Фото: drive2.ru.
Советские автомобили были лишены климат-контроля и кондиционера, но проблема летней жары была весьма актуальной. Поэтому небольшой вентилятор считался очень полезным устройством в салоне.
9. Наклейки
«Копейка», побывавшая за границей. | Фото: drive2.ru.
Как и сейчас, во времена СССР машины, выезжающие за границу, маркировались специальными наклейками на заднем стекле. Это были черные буквы SU в белом овале. Очевидно, что автолюбитель, который побывал «за бугром», имел особый повод для гордости.
Переводные картинки с портретами известных женщин. | Фото: drive2.ru.
Почетные места на торпедах «Жигулей» и «Москвичей» нередко занимали переводные картинки с заморскими и отечественными красавицами.
10. Игрушки на фаркопе
Самый распространенный вариант – голова девочки-пупса. | Фото: drive2.ru.
Фаркоп, специальный крюк для крепления прицепа, сейчас встречается не так часто, как несколько десятилетий назад. Но водительская привычка украшать его детскими игрушками осталась. Особенно жутко смотрится голова пупса с закатившимися глазами и спутанными грязными волосами.
Крипи-голова смотрит на других водителей. | Фото: forum.gorod.dp.ua.
11. Брызговики
Здесь еще один значок ГАЗ уж точно кто-то да заметит. | Фото: drive2.ru.
Сложно объяснить причину популярности брызговиков как элемента автотюнинга. Тем не менее, именно эта часть автомобиля постоянно украшалась советскими водителями. Сюда цепляли значки и катафоты.
12. Вещи на задней полке
Фуражка сотрудника милиции на задней полке автомобиля. | Фото: price-altai.ru.
Пока автомузыка еще не появилась в каждом автомобиле, задняя полка действительно использовалась для хранения вещей. Подушка и футбольный мяч могли пригодится в дальней дороге, а красная фуражка сотрудника МВД якобы спасала от штрафов.
13. Жидкость в фарах
Тормозная жидкость в фарах «копейки». | Фото: drive2.ru.
Фары на советских машинах не были герметичными, поэтому запотевали и ржавели. Чтобы убрать водяной пар, в фару заливали тормозную жидкость. Она впитывала воду, и фара оставалась чистой и сухой.
14. Эмблемы автомобилей
На грузовом ГАЗоне эмблема «Запорожца» выглядит настоящим украшением. | Фото: kolesa.ru.
Эмблемы советских автомобилей также стали элементом внешнего тюнинга. Хромированный элемент с передка «ушастого» «Запорожца» стал универсальным украшением как для легковушек, так и грузовиков и автобусов. А «чайка» с капота багажника ГАЗ-21 или эмблема УАЗ – идеальный вариант для любой легковушки.
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