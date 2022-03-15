Тюнинг в СССР: Как советские водители улучшали свои машины

Советский автотюнинг: суровый и беспощадный. | Фото: kolesa.ru.

1. Набалдашник руля КПП

Розочка - самый популярный мотив для ручки КПП во времена СССР. | Фото: vimka.ru.

Набалдашник рычага КПП с пауком. | Фото: yandex.ru.

ВАЗовская «классика» способна удивить если не устаревшим дизайном, то художественными hand-made решениями. | Фото: pikabu.ru.

2. Оплетка на руль

ВАЗовская «классика» с модным рулем. | Фото: doski.ru.

Красочная оплетка руля. | Фото: pikabu.ru.

Руль ВАЗ-2105, обмотанный дефицитной в СССР красной изолентой. | Фото: drive2.ru.

Руль Москвича-2140 обтянут мехом. | Фото: drive2.ru.

3. Катафоты

24-я «Волга» со штатными трапециевидными катафотами. | Фото: drive2.ru.

4. Колеса и покрышки

Волга с флипперами. | Фото: drive2.ru.

Москвич-2140 на хромированных колпаках. | Фото: drive2.ru.

5. Чехлы на сиденья и массажная накидка

Сиденья этого «Жигуля» сделаны из настоящего советского ковра. | Фото: feldgrau.info.

Деревянная массажная накидка для сиденья. | Фото: avtowithyou.ru.

Салон этой «ГАЗели» стал намного уютнее. | Фото: gazelleclub.ru.

А еще ковер хорошо ложится на пол. | Фото: yandex.ru.

6. Монетки под стеклом

Копейки под стеклом. | Фото: drive2.ru.

7. Шторки

«Элитные» шторки на простом советском автомобиле. | Фото: feldgrau.info.

Такие решетки на заднее стекло выпускали различные кооперативы в 80-х и 90-х. | Фото: drive2.ru.

8. Вентилятор

Компактные салонные вентиляторы актуальны и в наши дни. | Фото: drive2.ru.

9. Наклейки

«Копейка», побывавшая за границей. | Фото: drive2.ru.

Переводные картинки с портретами известных женщин. | Фото: drive2.ru.

10. Игрушки на фаркопе

Самый распространенный вариант – голова девочки-пупса. | Фото: drive2.ru.

11. Брызговики

Здесь еще один значок ГАЗ уж точно кто-то да заметит. | Фото: drive2.ru.

12. Вещи на задней полке

Фуражка сотрудника милиции на задней полке автомобиля. | Фото: price-altai.ru.

13. Жидкость в фарах

Тормозная жидкость в фарах «копейки». | Фото: drive2.ru.

14. Эмблемы автомобилей

На грузовом ГАЗоне эмблема «Запорожца» выглядит настоящим украшением. | Фото: kolesa.ru.