Инъекция боли. Жуткие истории о том, как «самая гуманная казнь в мире» пошла не так

За последние 120 лет в Соединенных Штатах Америки казнили более 120 приговоренных преступников. И хотя так называемая «летальная инъекция», когда осужденному на смерть заключенному вводят коктейль из трех медицинских препаратов в смертельной дозировке, считается одним из самых гуманных методов казни за всю историю человечества, более 7% подобных процедур в Америке проходят отнюдь не так гладко, как хотелось бы сторонникам смертной казни.
Сегодня мы расскажем вам о самых леденящих душу случаях, когда вместо мирной и безболезненной смерти, заключенные, привязанные к креслу для летальной инъекции, перенесли настоящий ад.
Неуловимая вена
Ромель Брум был приговорен к смерти за ужасное преступление – мужчина похитил прямо на улице, несколько раз изнасиловал и заколол ножом четырнадцатилетнюю девочку. Когда маньяка поймали, сомнений в том, к какому наказанию его приговорить, не оставалось ровным счетом ни у кого. После того как Брум просидел в камере для смертников более 25 лет, казнь наконец-то решили привести в исполнении и назначили на 15 сентября 2009 года.
Когда заключенного пристегнули к креслу ремнями, и все уже было готово для экзекуции, персонал тюрьмы, отвечающий за приведение приговора в действие, вдруг столкнулся с довольно неожиданной проблемой. Так как Ромель имел за плечами ни один год употребления наркотиков, палачам никак не удавалось найти на теле убийцы хоть одну вену, пригодную для введения катетера. На каком-то этапе смертник начал плакать от отчаяния, и даже, сдабривая свою речь добротными матерными выражениями, попытался сам помочь тюремщикам в поисках неуловимой вены. Спустя более двух часов напрасных поисков, медики признали свое бессилие, и заключенного отправили обратно в камеру. Видимо, на «попытку номер два» власти штата так и не решились, и Брум до сих пор сидит в камере смертников, став одним из немногих людей, кому после последнего ужина принесли еще и завтрак.
Законопослушный гражданин
Чарльза Фредерика Уорнера в тюрьме ненавидели все, начиная от надзирателей, и заканчивая другими заключенными, ведь его преступление было поистине нечеловеческим. Чернокожего мужчину признали виновным в изнасиловании и убийстве одиннадцатимесячного ребенка! До сих пор неизвестно, что именно произошло в ту ночь, когда Уорнера должны были казнить, но, очевидно, именно его случай так вдохновил сценаристов знаменитого фильма «Законопослушный гражданин», где отчаянный мститель решил поквитаться с убийцами своей семьи весьма экстравагантным способом.
По досадной ли случайности, волею ли провидения или по чьему-то злому умыслу, но хлорид калия, который должен был быстро и безболезненно остановить сердце монстра, подменили на ацетат калия – вещество, которое применяется в похоронных бюро для мумификации и бальзамирования тел.
Страшно представить, что должен испытывать человек, которого бальзамируют заживо, закачивая в вены кислоту, однако, последним, что Уорнер успел прокричать перед смертью, было «Мое тело горит!».
Жертва эксперимента
Еще одного мужчину по имени Клейтон Локетт приговорили к летальной инъекции за разбойное нападение, два изнасилования и убийство. Видимо, из-за такого обилия преступлений власти штата Оклахома и сочли его идеальным кандидатом для тестирования новых препаратов для исполнения приговора.
Заслышав об этом, Локетт предпринял целых три безуспешных попытки самоубийства в надежде избежать той страшной участи, которая ждала бы его, стоило врачам ошибиться с химикатом или его дозировкой. Как показала практика, Клейтону действительно было чего бояться, ведь то, что он испытал, оказалось намного хуже, чем смерть.
Невзирая на множество противоречивых свидетельств об эффективности такого препарата, как «мидазолам», упорные тюремщики решили идти до конца, и, с трудом найдя на теле бандита хоть одну «живую» вену, ввели ему этот препарат, который должен был привести его в бессознательное состояние. Когда тюремный врач констатировал, что Локетт, наконец, отключился, экспериментаторы начали вводить ему два ранее неиспытанных препарата. Однако смертник оставался в сознании.
Когда яд проник в его кровоток, Клейтон внезапно открыл глаза и начал во все горло кричать от боли. Смертник визжал, стонал, извивался, пытался порвать ремни и выдернуть из вены катетер, однако, все было напрасно. В конечном итоге, отрава, все же сделало свое дело, и Клейтон Локетт скончался от сердечно приступа, который, в прочем, вероятно, был вызван скорее болевым шоком, чем действием химического коктейля.
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