8 вещей, в которые много лет все верили из-за рекламы (а они оказались фейком)

Стереотип 1: Использовать две пластинки жвачки за раз

Двух подушечек жвачки много. / Фото: fishki.net

Стереотип 2: Пить сок или йогурт на завтрак

Сока на завтрак недостаточно. / Фото: glamius.ru







Стереотип 3: Есть чипсы перед телевизором

Смотря телевизор, мы не контролируем количество съеденного. / Фото: golos.ua

Стереотип 4: Закрашивать седину

У девушек из рекламы краски всегда роскошная шевелюра. / Фото: vplate.ru

Стереотип 5: Переходить на детскую смесь

Магазинная детская смесь не всегда полезна. / Фото: detkiportal.ru

Стереотип 6: Развивать детей электронными игрушками

Роботы не помогут ребенку так, как обычные игрушки. / Фото: medaboutme.ruг

Стереотип 7: Пить летом газировку

Газировка не утоляет жажду. / Фото: amur.info





Стереотип 8: Укреплять иммунитет таблетками и кисломолочными напитками





Нельзя укрепить иммунитет одними добавками. / Фото: diary.ru