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Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Сам Марко определяет себя как любителя, которому просто везет делать отличные снимки. С ним не готовы согласиться десятки модных журналов со всего мира: работы талантливого итальянца пользуются огромной популярностью, а чтобы попасть в его график, нужно серьезно постараться. Перед вами черно-белая серия фотографий Мичиелетто.



Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

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