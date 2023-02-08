Самая молодая мама в мире: история девочки, которая слишком рано повзрослела

Искали опухоль — обнаружили беременность

Медина родила мальчика с помощью кесарева сечения

Трагедия жизни пятилетней девочки

До десяти лет Херардо рос с уверенностью, что Лина его сестра

Как это: пережить собственного ребёнка?

Лина Медина могла бы прожить обычную жизнь, если бы не воля случая

Всю свою жизнь Лина скрывалась от надоедливых корреспондентов