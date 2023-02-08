Самая молодая мама в мире: история девочки, которая слишком рано повзрослела

Маму маленькой Лины взволновал большой живот дочери, который рос как на дрожжах. Медики были убеждены, что у девочки развилась доброкачественная опухоль, но полученные анализы показали совершенно непредвиденное. Лина Медина, которой на тот момент исполнилось всего пять лет и семь месяцев, оказалась... беременной. И обследование показало, что срок плода достигал почти семь месяцев. Таким образом, обычная перуанская девочка получила всемирную известность и вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая мать в медицинской истории.
Искали опухоль — обнаружили беременность
Лина Медина родилась в 1933 году в небогатой перуанской деревушке Тиклапо. Когда её родители Тибурело Медина и Виктория Лосеа отвели дочь в больницу с жалобой на вздутие живота, они и не подозревали, что услышат подобную новость. Сперва врачи решили, что у девочки неизвестная опухоль. Однако вскоре стало понятно, что причиной новообразования была обычная беременность. Впрочем, в данном возрасте даже такое естественное явление вызвало настоящий шок. Лечащий врач девочки Херардо Лосада был серьёзно обеспокоен ситуацией и отвёз ребёнка в столицу Лиму для дальнейших анализов, которые подтвердили диагноз.
Позже выяснилось, что у маленькой Лины случился гормональный сбой, который привёл к раннему половому созреванию. На восьмом месяце жизни у девочки случилась первая менструация, развитие молочных желез началось в четырехлетнем возрасте, а увеличение таза произошло в пять лет.
Медина родила мальчика с помощью кесарева сечения
14 мая 1939 года у Лины Медины появился сын. Из-за возраста матери и недоразвитого таза роды естественным образом были нереальны, и малыш Лимы родился с помощью кесарева сечения. Здоровый мальчик весом 2,7 кг был назван Херардо в честь лечащего врача Лимы.
Отчёт в медицинском журнале «La Presse Medicale» гласит, что такие ранние роды стали возможны благодаря быстрому развитию девочки.
Этот прецедент широко освещался в мировых средствах массовой информации. На тот момент мир видел много молодых матерей, но пятилетняя Лина побила все известные до тех пор рекорды. Подобное не то что было сложно ожидать, но и немыслимо представить.
Трагедия жизни пятилетней девочки
До десяти лет Херардо рос с уверенностью, что Лина его сестра
Окружающих волновал главный вопрос: кто же был тем мерзавцем-отцом новорожденного? Однако обстоятельства того, как и от кого Медина забеременела, не были обнародованы.
Первым подозреваемым был, конечно же, биологический отец Лины. Полиция немедленно арестовала его, но доказательств его причастности к инциденту не нашлось.
В это же время Лина молчала. Она ни словом не обмолвилась о том, кто отец её ребёнка и что с ней произошло. Медина молчала всю оставшуюся жизнь, и никто так и не узнал ни имени подлеца, ни обстоятельств дела.
Повзрослев, Лина стала работать в клинике доктора Лосады, который принимал у неё роды. Он же впоследствии взял под своё наблюдение свою самую необычную пациентку. Врач оплачивал её образование, а также помог отправить сына в школу. Некоторые источники предполагают, что, возможно, Лина стала жертвой жестокого эксперимента этого самого доктора.
Но перуанка очень мало общалась с прессой. Она старалась не разговаривать с журналистами, которые проявляли очень навязчивый интерес к её персоне, и всегда отказывалась от интервью.
Как это: пережить собственного ребёнка?
Лина Медина могла бы прожить обычную жизнь, если бы не воля случая
Вместе с тем Херардо рос и воспитывался как родной брат Лины. О том, что «сестра» в действительности приходится ему биологической матерью, мальчик узнал в десятилетнем возрасте.
О дальнейшей жизни самой молодой матери и её первенца мало что известно. Старший сын Медины рос здоровым, но дожил только до 40 лет. Он умер молодым от рака костного мозга. За несколько лет до его смерти Лина вышла замуж за Рауля Хурадо. В этом браке у пары родился сын. Семья жила в бедном районе перуанской столицы — это вся доступная информация о взрослой Лине.
Возникали подозрения, что эта история вообще была фикцией, но архивные документы и фотографии Лины всё ещё доступны и являются подлинными. Да и если бы это была выдуманная история семьи, которая хотела обогатиться за счёт сенсации, было бы странно молчать. Как уже говорилось, ни Лина, ни её родители никогда не давали интервью и отказывались общаться с журналистами.
Существуют две официальные фотографии пятилетней Лины. Одна из них сделана на обследовании: на ней — обнажённая девочка стоит в профиль. Эта фотография официально подтверждает факт беременности, а также показывает её физиологическое состояние в тот период. На другой фотографии годовалый сын Лины сидит в коляске, а рядом с ним стоят Лина и её врач. Лина Медина скончалась в ноябре 2015 года в довольно почтенном возрасте — 82 года.
Всю свою жизнь Лина скрывалась от надоедливых корреспондентов
Подобные прецеденты с девочками чуть старше Лины случались в разных странах. В 1934 году в Харькове шестилетняя девочка выносила ребёнка, который умер при родах. В 1957 году перуанка Ильда Трухильо, когда ей было девять лет, родила девочку. Девочки в Сингапуре, Руанде, Бразилии, Перу и Гондурасе становились матерями в возрасте девяти лет. В каждом случае малолетние были жертвами изнасилования, зачастую совершаемого родственниками.
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