Какой была мода послевоенных лет, или Что носили женщины, когда страна голодала

Основные модные тенденции 1940-1945 годов

Грубые ткани и мужественные фасоны были самыми востребованными в военные годы.

Широкие плечи и даже брюки.

Ситцевое платье и носочки под босоножки стали типичным образом эпохи.

Платья шились из чего придется. Часто это были занавески или скатерти.

Послевоенная эпоха

Тот самый показ 1947 года, который сначала никому не понравился.

Женственность и соблазнительность пришли на смену мужскому силуэту.

В СССР этот образ привнесли стиляги.

Как война способствовала смешению фешн-культур

Война позволила советским женщинам узнать о настоящей буржуазной моде.

Западные ночные сорочки часто принимались за вечерние наряды.

Мужская мода военных и послевоенных лет

Мужской пиджак тоже претерпел изменения.