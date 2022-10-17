5 идей здоровых перекусов для тех, кто привык чем-то хрустеть перед телевизором

Одним из самых любимых вариантов времяпрепровождения для многих из нас является вечер в кругу семьи, проведенный за просмотром сериала. Дополняют этот ритуал различные вкусности, которыми так приятно хрустеть, наблюдая за действиями на экране. Однако магазинные чипсы и сухарики не отличаются полезным составом. Novate.ru предлагает рецепты нескольких альтернатив, которые порадуют не только отменным вкусом, но и пользой для организма.
1. Витаминные чипсы
Чипсы из моркови со специями. / Фото: sport24.ru
Обожаете чипсы, но с ужасом изучаете состав того продукта, который предлагают в магазине? Тогда самое время попробовать сделать снек на собственной кухне, чтобы иметь возможность контролировать его состав и технику приготовления. Предлагаем отойти от традиционного картофеля и отдать предпочтение другим овощам, например, свекле и моркови. Если соблюсти все правила, из них получатся отличные витаминные чипсы.
Первое, что нужно сделать – нарезать морковь тонкими слайсами и выложить их на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки. Далее налейте в миску немного оливкового масла и с помощью силиконовой кисточки смажьте каждый кружочек. Приправьте солью, перцем и любимыми специями (хорошо звуча вместе кориандр и базилик). Разогрейте духовку до 165 градусов и отправьте морковь запекаться на полчаса (по 15 минут с каждой стороны). Точно такие же действия необходимо повторить с сырой свеклой: нарезка – мариновка – духовка. Перед подачей красиво выложите готовые чипсы на плоскую тарелку и подавайте со сметанным соусом (при желании добавьте в него измельченную свежую зелень).
Чипсы из шпинатных листьев. / Фото: pinterest.com
Еще один вариант витаминных чипсов – из шпината. Они получаются очень нежными и буквально тают во рту. Для приготовления закуски вам понадобятся только специи и, собственно, главный ингредиент – пучок шпината. Промойте и тщательно высушите листья, расстелите их на противне, застеленном пергаментом, посыпьте солью, перцем и сушеными травами, а затем поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Обратите внимание, что шпинатные чипсы готовятся максимум 8 минут, а то и меньше – все зависит от мощности вашей духовки. Поэтому не отходите далеко и постоянно наблюдайте за степенью готовности. Когда закуска будет готова, переложите ее в миску и отправляйтесь смотреть любимый фильм со второй половинкой.
2. Кабачковые канапе
Канапе состоят из двух кружочков кабачков и начинки. / Фото: news.myseldon.com
Если вы всегда думали, что кабачки можно только нарезать кружочками и пожарить, спешим вас разубедить – из этого овоща можно приготовить огромное количество самых разнообразных блюд, ведь он хорош в любых проявлениях. При желании из кабачков можно даже приготовить отличную закуску к вечернему киносеансу, которая не отложится на боках в виде лишних килограммов. Заинтриговали? Тогда вперед на кухню!
Для начала приготовьте маринад. В число его ингредиентов входят три зубчика чеснока, сок одного апельсина, маленький кусочек корня имбиря и соль на кончике ножа. Смешайте все компоненты в чаше блендера и отставьте в сторону – пусть маринад немного настоится, пока вы будете нарезать кабачок кружочками. Когда вы подготовите овощ, залейте его маринадом и оставьте на пару часов.
Следующий шаг – начинка. Положите в чашу блендера четыре столовых ложки проростков зеленой гречки, пучок нарезанного укропа, три-четыре кусочка кабачка с маринадом. Измельчите все ингредиенты до получения однородной консистенции, после чего выложите по одной чайной ложке начинки на каждый кружок кабачка, и накройте вторым кружком. Чтобы удобнее было есть, проткните каждый канапе зубочисткой. Для декора можно использовать веточки укропа и молотый перец.
3. Шаурма
Шаурма с хрустящими овощами. / Фото: ona-znaet.ru
Сложно найти человека, который бы не любил шаурму: кусочки нежного мяса в сочетании с хрустящей капустой, огурцом и бархатным соусом…А ведь при желании туда можно добавить сыр, помидор, корейскую морковь и даже картофель фри! Мы также предлагаем немного поэкспериментировать и приготовить овощную шаурму. Погодите с пренебрежительными взглядами – блюдо получается очень вкусным, а главное – полезным, поэтому попробовать приготовить хотя бы раз точно стоит.
В список ингредиентов входят свежие овощи, среди которых морковь, помидор, красный перец, лук, огурцы, а также свекла. Все компоненты нужно положить в чашу блендера и измельчить. При желании разнообразьте состав вялеными томатами, авокадо или чесноком – последний придаст готовой закуске небольшую пикантность. Также в шаурму можно добавить семена льна – они увеличат пользу, которую вы получите от употребления блюда, в несколько раз. Обратите внимание, что семена нужно замочить в миске с водой на восемь-десять часов, и только после этого добавлять в начинку.
Когда все ингредиенты превратятся в однородную массу, смажьте ею литы лаваша, плотно заверните и отправьте в духовку запекаться. Температура должна составлять 150 градусов, время приготовления – 15 минут. Чтобы готовую шаурму было удобнее есть, нарежьте ее небольшими кусочками. Красивые рулетики выложите на тарелку и берите с собой к телевизору.
4. Хрустящие злаки
Гранола с орехами и сухофруктами. / Фото: mrfilin.com
При слове «каша» у многих из нас возникают не самые приятные ассоциации. Сразу вспоминается, как родители заставляли есть овсянку или манку по утрам, а вечером продолжали «издевательства» с помощью гречки. Чтобы избежать подобных сравнений, предлагаем приготовить не кашу, а гранолу. Когда правильное питание стало популярным, это блюдо стало появляться на столах все большего количество людей, что вполне оправдано, учитывая его пользу. Конечно, гранолу можно купить и в магазине, благо, разнообразие наполнителей позволяет выбрать вариант по душе, но мы предлагаем сделать ее своими руками.
В классический рецепт входят овсяные хлопья (два стакана), пшеничные проростки (две столовых ложки), грецкие орехи (50-70 граммов), тыквенные семечки (50 граммов), коричневый сахар (две столовых ложки), щепотка соли. Все ингредиенты нужно всыпать в глубокую миску и хорошо перемешать. Далее следует приготовить «заправку»: в небольшой сотейник налейте 50 миллилитров кленового сиропа (можно заменить цветочным медом), три столовых ложки подсолнечного масла, одну столовую ложку воды и добавьте чайную ложку корицы. Перемешайте компоненты и поставьте на плиту. Подогрейте смесь на небольшом огне, а после того, как она станет однородной, залейте ею овсяные хлопья.
Полученную массу нужно выложить на противень, предварительно смазанный растительным маслом. Выпекайте гранолу полчаса при температуре 130 градусов. Когда она будет готова, достаньте ее из духовки и оставьте на 20-30 минут до полного остывания. Затем измельчите руками, добавьте изюм и сушеную вишню по вкусу, и снова поставьте в духовку на 15 минут. О готовности гранолы будет свидетельствовать золотистая корочка. Оттенить вкус блюда смогут миндальные хлопья или небольшое количество свежего имбиря.
5. Печенье
Овсяное печенье. / Фото: alfagym.ru
Главная причина, по которой многим не даются диеты – это отказ от сладкого. Однако не зря в последнее время все большую популярность набирают ПП-десерты. Почему бы не включить несколько таких в свое привычное меню? Предлагаем начать с простого в приготовлении печенья, в основе которого лежат отруби из злаков. Возможно, звучит не очень, но вкус – потрясающий.
Вам понадобится четыре столовых ложки овсяных или ржаных отрубей, шесть столовых ложек кукурузной муки, одна морковь, два зеленых яблока, 100 граммов изюма, половина чайной ложки корицы и молотого имбиря. Соедините в глубокой миске все ингредиенты (морковь и яблоки предварительно натрите на мелкой терке), и замешайте тесто. Чтобы оно не липло к рукам, добавьте немного оливкового масла. Сформируйте руками печенья желаемой формы и выложите их на противень с пергаментом. ПП-десерт нужно выпекать около десяти минут при температуре 200 градусов, и около тридцати минут – при температуре 180 градусов. Обратите внимание, что яблоки – не единственный возможный вариант в рецепте. При желании их можно заменить, например, бананами – получится более сладкое печенье.
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