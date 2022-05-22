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Правила разделения разросшейся орхидеи

Орхидеи — невероятно красивые цветы, требующие особого ухода. Если орхидея сильно разрослась в горшке, ее необходимо обязательно омолодить, но очень важно сделать это правильно, чтобы не навредить растению.

Правила разделения разросшейся орхидеи

При обрезке орхидеи необходимо сохранить всю зеленую часть и захватить немного сухого пенька. Корни, проросшие в горшок, следует срезать по уровню грунта.

Правила разделения разросшейся орхидеи

После отделения верхней части орхидеи, все места срезов в обязательном порядке необходимо обработать перекисью водорода.

Правила разделения разросшейся орхидеи

Также необходимо удалить все обрезанные корни, оставив только целые воздушные. Перед посадкой орхидеи в грунт следует на 30-40 минут поместить все воздушные корни в воду с температурой около 30 градусов. Делать это следует аккуратно, чтобы не навредить растению. Если корни сильно разрослись, используйте большое ведро.

Правила разделения разросшейся орхидеи

Дело в том, что сухие воздушные корни очень ломкие и при посадке в горшок их можно легко сломать, корни, напитанные водой, более податливые и разложить их в новом горшке будет гораздо проще. Аккуратно засыпьте горшок керамзитом. Следующий полив будет необходимо осуществить только после того, как все корни хорошо просохнут.

Правила разделения разросшейся орхидеи

Для того чтобы срез, оставшийся в горшке дал детку, следует прекратить полив пенька и поставить горшок в светлое теплое место с температурой 25-30 градусов.



Правила разделения разросшейся орхидеи

Если все сделать правильно, пересаженная верхняя часть орхидеи продолжит активный рост, а пенечек, оставшийся в старом горшке, даст детку.
Подробно о разделении разросшейся орхидеи можно посмотреть на видео:


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разделениеОрхидея
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