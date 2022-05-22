Правила разделения разросшейся орхидеи

Орхидеи — невероятно красивые цветы, требующие особого ухода. Если орхидея сильно разрослась в горшке, ее необходимо обязательно омолодить, но очень важно сделать это правильно, чтобы не навредить растению.







При обрезке орхидеи необходимо сохранить всю зеленую часть и захватить немного сухого пенька. Корни, проросшие в горшок, следует срезать по уровню грунта.







После отделения верхней части орхидеи, все места срезов в обязательном порядке необходимо обработать перекисью водорода.







Также необходимо удалить все обрезанные корни, оставив только целые воздушные. Перед посадкой орхидеи в грунт следует на 30-40 минут поместить все воздушные корни в воду с температурой около 30 градусов. Делать это следует аккуратно, чтобы не навредить растению. Если корни сильно разрослись, используйте большое ведро.







Дело в том, что сухие воздушные корни очень ломкие и при посадке в горшок их можно легко сломать, корни, напитанные водой, более податливые и разложить их в новом горшке будет гораздо проще. Аккуратно засыпьте горшок керамзитом. Следующий полив будет необходимо осуществить только после того, как все корни хорошо просохнут.







Для того чтобы срез, оставшийся в горшке дал детку, следует прекратить полив пенька и поставить горшок в светлое теплое место с температурой 25-30 градусов.

Если все сделать правильно, пересаженная верхняя часть орхидеи продолжит активный рост, а пенечек, оставшийся в старом горшке, даст детку.Подробно о разделении разросшейся орхидеи можно посмотреть на видео: