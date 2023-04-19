Идеи живых садовых украшений и построек, которые можно сделать своими руками

Наконец то начался дачный сезон. И конечно же, кроме работ по посадке рассады, хочется как то украсить свой сад.

Есть много видов садовых украшений и акцентов. Однако, то что мы хотим предложить вам сегодня волшебны! Да, проявив немного фантазии в ландшафтном дизайне, вы сможете создавать живые садовые конструкции и наружные украшения, представляющие собой функциональные художественные творения из настоящих растений! Выращивайте свои собственные садовые украшения, которые будут живыми, функциональными и красивыми. Уникальные идеи декора сада о том, как создать волшебные живые конструкции и акценты, такие как травяной диван, стул на дереве, виноградный туннель, купол из ивы, живой забор и многое другое! Заинтригованы? Давайте взглянем на некоторые из прекрасных примеров живых садовых украшений , перед которыми невозможно устоять



































