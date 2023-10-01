Почему и зачем собаки наклоняют голову на бок

Собака была и остается одним из самых популярных домашних питомцев наряду с котом. Хотя оба этих животных достаточно хорошо изучены современной наукой, далеко не каждый обыватель знает о том, почему и для чего мохнатые питомцы время от времени склоняют голову на бок. Чаще всего такое поведение можно заметить за собакой, когда к ней обращается человек. Однако, питомец может поступать подобным образом и в других ситуациях. Что интересно, иногда такое же поведение замечают за некоторыми котами.
Есть разные версии на этот счет. |Фото: macho-ster.com.
На самом деле честного и однозначного ответа на этот вопрос нет. Тем не менее, у кинологов и биологов есть несколько достаточно убедительных вариантов объяснения. Совершенно очевидно, что наклон головы на бок каким-то образом связан с восприятием входящей информации. А точнее со сложностью восприятия. Другими словами, склоненная на бок голова может означать заинтересованность, любопытство и непонимание происходящего со стороны питомца. Существует также еще одна менее вероятная версия о том, что таким образом животное в том числе может выражать эмпатию.
Скорее всего это от непонимания. |Фото: pxhere.com.
По всей видимости собаки наклоняют голову из-за попытки что-то лучше рассмотреть или расслышать. Некоторые кинологи обращают внимание на то, что подобное поведение, как правило, замечают за питомцами с длинной мордочкой. Это в свою очередь позволяет предположить, что в ряде ситуаций рассмотреть происходящее собаке мешает ее собственный нос. Из-за этого она пытается повернуть голову так, чтобы хотя бы один глаз оказался в выигрышном положении.
Что здесь происходит? |Фото: mail.ru.
Есть и другая версия. Некоторые исследователи считают, что питомцы поворачивают голову не из-за невозможности что-то рассмотреть, а из-за невозможности что-то как следует расслышать. Существует стереотип о том, что коты и собаки обладают исключительным слухом. Это действительно так, но только отчасти. Правильнее было бы сказать, что слух котов и собак – другой. Таким образом часть биологов приходит к заключению, что изменение положения черепа в пространстве нужно собаке для лучшего восприятия некоторых звуков.
Чтобы лучше видеть и слышать. ¦Фото: factroom.ru.
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