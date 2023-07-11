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6 фильмов, которые возьмут за душу любого

Мы все любим сильные, глубокие, трогающие за душу фильмы. Но в последнее время их выходит так мало!…

NaVoTe.ru рассказывает о шести фильмах которые скрасят скучный зимний вечер.

Alllite.ru
Alllite.ru


1. Я — Сэм (2001)


Сэм Доусон, 40-летний мужчина с уровнем интеллекта 7-летнего ребёнка, работающий официантом. Ему трудно было бы выжить с такими данными, если бы не дочь, плод случайной связи. Люси выросла вполне нормальным человеком и могла бы заботиться о своём отце, но местная социальная служба забрала её у отца. Сэм хочет вернуть свою дочь. Для ведения этого дела он нанимает адвоката Риту Харрисон. По мере работы над этим делом Рита сама получает несколько уроков о том, что значит быть родителем…


2. Побег из Шоушенка (1994)


Успешный банкир Энди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, он сталкивается с жестокостью и беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Каждый, кто попадает в эти стены, становится их рабом до конца жизни. Но Энди, вооруженный живым умом и доброй душой, отказывается мириться с приговором судьбы и начинает разрабатывать невероятно дерзкий план своего освобождения.

Пользователи IMDB называют этот фильм самым лучшим за всю историю кинематографа. Мы бы не были столь категоричны, но это действительно лучший фильм о том, как важно продолжать борьбу до самого конца и никогда, никогда не сдаваться.


3. Невидимая сторона (2009)


Благополучная белая семья берет к себе толстого, неграмотного бездомного негритянского подростка и помогает стать ему спортивной звездой и поступить в университет.

Фильм обо всем сразу: о стереотипах, о борьбе, о добре и о том, как важно двигаться дальше, несмотря ни на что.


4. Марли и я (2008)


Молодой журналист со своей женой переезжает в другой город на новое место работы. У них грандиозные планы: покупка дома, дети… Но сначала они заводят собаку. Кто бы мог подумать, что именно она станет главным испытанием в их жизни.

Фильм, которые обязательно должны посмотреть все молодые пары, переживающие непростой период своей истории.


5. Мальчик в полосатой пижаме (2008)


История, происходящая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в конечном счете, приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям.

История о настоящей дружбе, о настоящей невинности и о том, какое странное и страшное лицо бывает у войны.


6. Билли Элиот (2000)


Чем должен увлекаться сын шахтера? Сомнений нет: боксом и только боксом. Но у 11-летнего Билли Эллиота на этот счет было свое мнение. Он был влюблен в… балет.

Отец и старший брат Тони впадают в ярость, когда узнают, что он «променял бокс» на менее «мужественный балет». И только острая на язык миссис Уилкинсон поддерживает Билли в его желании танцевать, и он получает шанс поступить в Королевскую балетную школу.

Как жить, если против тебя весь мир и даже твои близкие? Вот фильм как раз об этом. Очень рекомендуем к просмотру!



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