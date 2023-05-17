Обработка, после которой перепады температур больше не страшны томатам

Для того чтобы повысить урожай томатов, огурцов и перца, а также помочь рассаде адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям и понижению температур важно вовремя внести подкормку, содержащую кремний. Приготовить кремниевую подкормку можно из растений, которые содержат этот элемент.

Так, для приготовления удобрения подойдут хвойные деревья. Залейте 1 л измельченных хвойных веточек 1 л теплой воды и оставьте настояться на сутки.







Через сутки процедите настой, доведите его до объема 1 л и используйте для опрыскивания рассады по листу 1 раз в неделю. Помимо кремния в данной подкормке содержится витамин А, витамины группы В, а также витамины C, Е, P, К и другие вещества, которые помогут получить богатый урожай.







Для экономии времени можно купить уже готовое удобрение с кремнием — силиплант, который содержит большое количество биоактивного кремния, калий, железо, магний, медь, цинк, марганец, бор и кобальт. Для обработки томатов, огурцов и перца 2 мл силипланта необходимо развести в 1 литре воды.







Для повышения эффективности подкормки к раствору силипланта можно добавить 4 капли циркона. Полученным раствором опрыскивайте растения 1 раз в неделю.







Благодаря такой простой обработке растения не будут испытывать стресс при понижении температур, что положительно скажется на качестве и количестве урожая.

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