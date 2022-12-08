Последние месяцы существования СССР в фотографиях

Всем известно, что СССР шел к гибели уже давно. Причин назвать можно множество – авторитарность государства, моноцентризм принятия решений, неспособность государства удовлетворять запросы населения, постоянное отставание в уровне жизни от развитых стран Запада, а к концу, неудачные попытки реформирования политической и экономической системы, которые, собственно, и привели к самому развалу.











Люди покупают чашки в магазине в центре Вильнюса 27 апреля 1990 г. Несмотря на экономическую блокаду Литвы Советским Союзом, на её 10 день в магазины Вильнюса бесперебойно поступали продукты и остальные товары народного потребления. (AP Photo/Dusan Vranic)





Матери, потерявшие своих сыновей в Красной Армии, стоят на Красной Площади с фотографиями своих любимых детей в понедельник, 24 декабря 1990 г. У стен Кремля тогда протестовало около 200 родителей, сыновья которых погибли в результате меээтнического насилия в армии. За 1990 год в СССР погибло около 6000 военнослужащих. (AP Photo/Martin Cleaver)



Сотни тысяч человек собрались на Манежной Площади в Москве 10 марта 1991 года с требованиями отречения от власти Михаила Горбачева и его коммунистических соратников. Толпа насчитывала 500 тысяч человек, и это была самая многочисленная антиправительственная демонстрация со времён прихода коммунистов к власти. (AP Photo/Dominique Mollard)



Михаил Горбачев в окружении свои «товарищей» за несколько недель до того, как они возглавят Августовский путч. Рядом с Горбачевым стоит вице-президент СССР Геннадий Янаев, который вскоре станет самым видным деятелем Путча. На фото – руководители страны на торжественном зажжении огня на могиле неизвестного солдата около Кремля в мае 1991 г. (AFP/EPA/Alain-Pierre Hovasse)



Советские танки на фоне Собора Василия Блаженного и Спасской башни 19 августа 1991 г. Танки проехали всю Москву до самого белого дома, где Борис Ельцин собрал своих сторонников и подписал указ «О незаконности действий ГКЧП». (Dima Tanin/AFP/Getty Images)



Лидеры Августовского путча слева направо: Министр внутренних дел СССР Борис Пуго, Вице-президент СССР Геннадий Янаев, заместитель председателя Совета обороны Олег Бакланов. Они образовали Государственный комитет по чрезвычайному положению и пытались предотвратить развал СССР. (Vitaly Armand/AFP/Getty Images)



Толпа окружила БТР, пытаясь заблокировать дорогу 19 августа 1991 г. Военная техника вышла на улицы Москвы после того, как было объявлено, что президента Михаила Горбачёва сместили с поста, и на его место пришел Геннадий Янаев. (AP Photo/Boris Yurchenko)



Сторонники Бориса Ельцина катят на баррикады большую трубу, 19 августа 1991 г. (Anatoly Sapronyenkov/AFP/Getty Images)



Борис Ельцин на танке напротив здания правительства 19 августа 1991 г. Ельцин обратился к толпе сторонников со своим заявлением о незаконности действий ГКЧП. (Diane-Lu Hovasse/AFP/Getty Images)



Выступление президента СССР Михаила Горбачёва 20 августа 1991 по телевидению. В нём он сообщает, что в стране происходит антиконституционный путч, а с его здоровьем всё в порядке. (NBC TV/AFP/Getty Images)



Демонстрант нападает на советского солдата около Белого дома 19 августа 1991 г. В этот день тысячи людей в Москве, Ленинграде и других городах страны начали сооружать баррикады ну пути бронетехники и войск. (Dima Tanin/AFP/Getty Images)



Демонстрант общается с советским солдатом вечером 20 августа 1991 г. (Andre Durand/AFP/Getty Images)



Демонстранты играют на гитарах и общаются с солдатами перед Белым Домом 20 августа 1991 г. (Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)



Люди на баррикадах перед Белым домом 21 августа 1991 г. (Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)



Солдат размахивает триколором со своей боевой машины, в то время как остальная боевая техника уходит со своих рубежей после подавления путча 21 августа 1991 г. Лидеры путча сбежали из столицы или покончили жизнь самоубийством. (Willy Slingerland/AFP/Getty Images)



Толпа ликующих людей снаружи здания правительства России радуется окончанию путча 22 августа 1991 г. (AP Photo)”



Празднования в честь неудачи переворота и в память о погибших в августе 1991 г. (AFP/EPA/Alain-Pierre Hovasse)



Снос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской Площади в Москве 22 августа 1991 г. (Anatoly Sapronenkov/AFP/Getty Images)



Житель Баку топором рубит портрет вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина 21 сентября 1991 г. Азербайджан был объявлен советской республикой в 1920 году, а в 1991 Национальный Совет Азербайджана проголосовал за независимость. (Anatoly Sapronenkov/AFP/Getty Images)



Женщина поставила сумку на сброшенный с пьедестала «серп и молот». 25 декабря 2011 года была двадцатая годовщина падения СССР. (Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)



Молодая литовка сидит на статуе Владимира Ленина в Вильнюсе 1 сентября 1991 г. (Gerard Fouet/AFP/Getty Images)



Советская семья смотрит обращение президента СССР Михаила Горбачева об уходе в отставку 25 декабря 1991 г. Реформы Горбачева дали жителям красной империи свободу, но, в то же время, привели к её уничтожению. (AP Photo/Sergei Kharpukhin)



Один из последних вечеров, когда красный флаг развивается над Кремлём и Красной площадью, вечер субботы 21 декабря 1991 года. Флаг был сменён на российский триколор в ночь на Новый год. (AP Photo/Gene Berman)



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