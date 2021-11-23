Универсальная ракетная печь, которая работает на двух видах топлива

Любите готовить на свежем воздухе?

Тогда предлагаем вашему вниманию универсальную ракетную печь. Сделать ее можно из фреонового баллона!

Универсальность самодельной печи заключается в возможности использования разных видов топлива. Это могут быть дрова или топливные гранулы (пеллеты).

Своим личным опытом изготовления ракетной печи поделился с нами автор YouTube канала StoveTV. Берите на заметку.

Необходимые материалы:

фреоновый баллон;

профильная труба;

листовой металл;

стальной круглый пруток.

Обратите внимание: при использовании дров в качестве топлива после того, как они прогорят, вы можете использовать угли для приготовления овощей или мясных продуктов (сосиски, сардельки и т.д.) на решетке. Жара у углей будет еще достаточно!

Основные этапы работ

Первым делом подготавливаем фреоновый баллон.

Отрезаем болгаркой верхнюю часть с вентилем и ручками. Затем зачищаем заводскую краску.

Далее отрезаем две заготовки из профильной трубы.

В одной из заготовок высверливаем отверстия разного диаметра.

В другой — вырезаем часть стенки. Потом устанавливаем в торец профиля регулируемую заслонку.

Обе заготовки свариваем вместе, как показано на фото.

В стенках фреонового баллона вырезаем болгаркой отверстия (с двух сторон), чтобы можно было установить камеру сгорания.

В верхней части камеры сгорания вырезаем отверстие и привариваем кусок профильной трубы.

Устанавливаем камеру сгорания внутрь баллона и обвариваем. пустое пространство в баллоне заполняем огнестойким материалом (ватой).

Сверху устанавливаем и привариваем диск из листового металла. Вырезаем в нем круглое отверстие. К верхней части баллона привариваем еще один диск.

На следующем этапе изготавливаем круглую варочную поверхность с отводом для дымоходной трубы. Надеваем ее на баллон и обвариваем.

Далее нужно приварить к баллону куски профильной трубы, в которые будут вставляться опорные ножки. Автор решил сделать их из круглого прутка. Привариваем направляющие для задвижки (дверцы) зольника.

В завершении останется только установить дверцу на камеру сгорания, зачистить сварные швы и покрасить печку жаростойкой краской по металлу.

Из верхней части фреонового баллона, которую мы отрезали в самом начале, при желании можно сделать крышку (крепится она на защелках).

Испытание самодельной печки

Устанавливаем печь на ровную поверхность, при необходимости можно отрегулировать опорные ножки.

Загружаем в камеру сгорания дрова (ветки), разжигаем их с помощью туристической газовой горелки, и пока горят дрова — можно вскипятить воду или приготовить что-нибудь на сковороде.

Угли используем для жарки овощей или мясных продуктов на решетке. Выкладываем их внутрь крышки, перевернув ее соответствующим образом.

Чтобы использовать ракетную печь на топливных гранулах, потребуется дополнительная камера, которая вставляется в камеру сгорания.

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления ракетной печи показан в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.