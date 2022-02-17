8 почти вечных продуктов, срок хранения которых исчисляется годами

Сегодня при покупке любого товара можно на упаковке увидеть срок годности. Однако для некоторых продуктов даты конечного употребления указываются весьма условно.

Все дело в том, что такие товары имеют настолько длительные сроки годности, что их впору назвать долгожителями. Вашему вниманию «восьмёрка» продуктов, которые могут храниться годами.

1. Соль

Соль - один из главных долгожителей кухни.

Справедливости ради следует отметить, что звание долгожителя по отношению к соли не кажется чем-то удивительным, особенно учитывая, какими способами она добывается - в воде и земле она находится огромное количество времени и не теряет свойства. То же самое происходит и на полках наших кухонь: при правильном хранении - в сухом и прохладном месте - самая известная специя может сохраняться в пригодном для употребления состоянии на протяжении нескольких лет.

2. Сахар

Главный сладкий продукт также может храниться многие месяцы.

Случай с сахаром аналогичный с солью: он может храниться целыми годами, при этом не теряя своих свойств. Причем это касается любого типа этой сладости. Конечно, чтобы сахар был в пригодном состоянии, его нужно правильно хранить. В этом случае правила также аналогичны, как и с другими сыпучими веществами: их следует держать в специальных закрывающихся банках, избегая теплых мест с повышенной влажностью.

3. Мёд

Мед, оказывается, практически бессмертный.

Еще одна сладость, срок годности которой гораздо больше, чем большинство их нас считает. В некотором смысле его можно считать практически «бессмертным». Весь секрет долгожительства мёда лежит в его же составе: простые сахара, которые образуются за счет ферментации, обладают бактерицидным свойством, поэтому он не может испортиться от действия органики. Даже после того, как сахар кристаллизуется, или «засахаривается», его можно спокойно употреблять, ведь своих свойств он при этом не теряет.

4. Соевый соус

Еще один продукт, который храниться годами.

Соевый соус - это продукт испортить довольно трудно. Поэтому большинство из нас приготовит что-нибудь с его использованием, а затем поставит его в холодильник и забыть на ближайшее время. Но в случае с соевым соусом такое решение вполне нормально: если продукт натуральный, то храниться он может буквально годами без угрозы растерять свои свойства.

5. Сухое молоко

Сухое молоко, в отличие от свежего - долгожитель.

Многие из нас знают, что срок хранения молочных продуктов, особенно натуральных, довольно короткий. Однако во всех правилах есть исключения, и в данном случае им является сухое молоко. Правда здесь нужно помнить: невскрытая упаковка этого продукта действительно может храниться годами и не испортиться. А вот если его хранить открытым, то сроки годности стоит отслеживать более тщательно - все-таки, молоко, хоть и сухое, может протухнуть.

6. Крепкий алкоголь

Коньяк с годами только лучше становится.

Алкоголь, как и мед, не подвергается «атаке» разного рода бактерий и микробов, которые могут заставить его протухнуть. Причем здесь существует закономерность: чем выше крепость напитка, тем больше срок годности. Собственно, это и неудивительно, ведь алкоголь выдерживают годами, отчего он становится только вкуснее.

Совет: правильно хранить виски, коньяк или другой алкоголь нужно в темном прохладном месте, однако холодильник для этой цели не подходит.

7. Фасоль

Фасоль, оказывается, и четверть века хранится может.

Бобовые в принципе являются долгожителями по сроку хранения, однако абсолютным рекордсменом среди них является фасоль. Оказывается, она способна не терять свои свойства на протяжении 20-40 лет. Однако важно соблюдать условия хранения данных бобовых: упаковка для них должна быть герметичной и только в сухом месте.

8. Белый шлифованный рис

Белый шлифованный рис можно полжизни хранить.

Крупы также могут похвастаться длительным сроком хранения, но особо выделяется в этом случае белый шлифованный рис. Он просто поражает своим «долгожительством»: как оказывается, он может храниться до сорока лет. Да и особых условий он не требует: крупу можно держать так же, как и другие сыпучие продукты. Единственное уточнение - желательно следить за температурным режимом и не допускать его скачков.

Важно знать: «почти бессмертным» считается только белый шлифованный рис. А вот необработанный коричневый рис наоборот - по причине повышенной влажности в зернах его можно хранить всего полгода.

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