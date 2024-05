15 безумно дорогих пар обуви, каждая из которых стоит как автомобиль

Почему, нет?

1. Тапочки Gucci

Меховые тапочки Gucci.

2. Jimmy Choo Belgravia High Tops & Star Studded

Кроссовки Jimmy Choo Belgravia High Tops & Star Studded.

3. Alexander McQueen Hobnail Ankle Boots

Туфли Alexander McQueen Hobnail Ankle Boots.

4. Rick Owens «GeoBasket»

Кроссовки Rick Owens «GeoBasket».

5. Dike Dunk

Кроссовки золотые Dike Dunk.

6. Nike Mag

Кроссовки с автошнуровкой Nike Mag.

7. Air Zoom с автографом Коби Брайанта

Кроссовки Air Zoom с автографом Коби Брайанта.

8. Nike инкрустирован бриллиантами и золотом

Кроссовки Nike Air Force One by Pryya & Chintan's Couture and Jewelry.

9. Nike Air Jordan 1

Nike Air Jordan 1 с автографом Майкла Джордана.

10. Stuart Weitzman Diamond Dream Stilettos

Туфли Stuart Weitzman Diamond Dream Stilettos.

11. Jason Arasheben Custom

Туфли Jason Arasheben Custom.

12. Stuart Weitzman Cinderella Slippers

Туфли Stuart Weitzman Cinderella Slippers.

13. Stuart Weitzman Rita Hayworth Heels

Туфли Stuart Weitzman Rita Hayworth Heels.

14. Harry Winston Ruby Slippers

Туфли Harry Winston Ruby Slippers.

15. Обувь, брошенная в президента Буша мл

Туфли, брошенные в президента Джорджа Буша мл.

В мире достаточное количество людей, которых можно было бы причислить к обувным фетишистам, ведь они не могут равнодушно пройти мимо «стильной и прекрасной» новой пары обуви. Причём, порой за обувь люди готовы платить совершенно безумные суммы . Впрочем, далеко не всегда это связано с модными веяниями.Интересно, много ли желающих выглядеть так, будто ходишь с живыми пушистыми существами на ногах. А это еще и обойдется примерно в 1800 долларов.Дизайнер Джимми Чу создавал обувь для Холли Берри и принцессы Дианы. Неудивительно, что его новые модели котируются очень высоко в мире моды. Пара Belgravia High Tops & Star Studded стоит более 2000 долларов.Следующие туфли стоят примерно за 4000 долларов. Каждую пару вручную расшивает британский дизайнер Александр МакКуин.Наверняка каждый, кто интересуется модной жизнью, видел подобную обувь, поскольку она очень популярна среди знаменитостей, таких как Мадонна. Стоят подобные ботинки около 6000 долларов.Эти кроссовки стоимостью 6000 долларов покрыты 24-каратным золотом. Вероятно, это пример обуви для коллекции, а не для повседневной носки, ведь кто захочет, чтобы его золото было грязным.Потребовалось около 27 лет, чтобы сделать обувь с автошнуровкой, подобную той, которую Марти Макфли носил в «Назад в будущее». Поскольку было сделано всего 100 пар, они продаются по цене более чем 28 000 долларов.Сама по себе марка Air Zoom очень популярна среди любителей спортивной обуви. Но автограф знаменитого баскетболиста поднимает цену эксклюзивной пары до 30 000 долларов.Эти кроссовки были инкрустированы бриллиантами и золотом. Неудивительно, что они стоят 50 000 долларов.За 60 000 долларов можно было бы просто купить довольно хороший автомобиль. А можно ходить пешком в кроссовках с автографом Майкла Джордана, что будет, по крайней мере, здоровее.Вероятно, можно описать всего одним словом то, почему эти туфли стоят полмиллиона долларов. Это слово - «бриллианты».Эти инкрустированные бриллиантами туфли, сделанные под заказ Джейсоном Арашебеном, носили Ник Кэннон в последнем сезоне American Idol. Обувь покрыта более чем 14 000 круглыми белыми бриллиантами, установленными на белом золоте. Приблизительная цена пары туфель - 2 миллиона долларов.Эти «шпильки» Стюарта Вейцмана носят название «Тапочки Золушки». Это одни из самых дорогих в мире женских туфелек, поскольку они стоят 2 миллиона долларов.Следующая пара женских туфелек от Стюарта Вейцмана украшена почти всеми видами драгоценных камней , которые только можно себе представить. «Каблуки Риты Хейуорт» стоят 3 миллиона долларов.За 3 миллиона долларов можно получить точную копию красных волшебных ботинок Дороти из « Волшебника страны Оз». Сделал эти «рубиновые тапочки» Гарри Уинстон.Туфли, которые бросил в Буша иракский репортер Мунтадхаром аль-Заиди, выкрикнув «Это прощальный поцелуй от иракского народа, тебе, собака», были куплены за почти 10 миллионов долларов . Сапожника, сделавшего эти туфли, просто завалили новыми заказами (почти 300 000 пар в неделю).