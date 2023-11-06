В чём главный секрет популярности любимого поезда шпионов и королей: Легендарный «Восточный экспресс

Жорж Нагельмакерс

Рекламные плакаты Восточного экспресса.

От Европы до Азии

Маршрут Восточного экспресса с 1883 по 1914 год. \ Фото: biographiezentrum.de.

Старинная открытка с изображением Восточного экспресса, локомотива и пульмановских вагонов на рубеже веков. \ Фото: lejournaldesarts.fr.

Поезд королей

Убранство вагонов первого класса (из рекламного проспекта 1898 года). \ Фото: wikipedia.org.

Слева направо: Рекламный плакат Simplon-Orient-Express работы Жозефа де Незьера. \ Гид 1901 года.

Шпионы

Открытка с изображением «Восточного экспресса», 1900 год. \ Фото: google.com.

Слева направо: Рекламный плакат Восточного экспресса 1891 года. \ Жорж Нагельмакерс.

Восточный экспресс в ХХ веке

Герб компании CIWL. \ Фото: wikipedia.org.

Конечная остановка Восточного экспресса - вокзал Сиркеджи в Стамбуле. \ Фото: bing.com.

Кинематограф и другое

«Убийство в Восточном экспрессе». \ Фото: md-eksperiment.org.

Легендарный Восточный экспресс. \ Фото: google.com.