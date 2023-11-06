В чём главный секрет популярности любимого поезда шпионов и королей: Легендарный «Восточный экспресс

Само упоминание о «Восточном экспрессе» вызывает ассоциации с богатством и роскошью. Один из первых пассажирских поездов дальнего следования, соединил Париж со Стамбулом, воротами в Азию, таинственным Востоком (отсюда и название). После своего запуска в Прекрасную эпоху культовый маршрут поезда менялся в последующие годы, но обычно он проходил через крупные европейские города, включая Вену, Будапешт, Бухарест и Белград. Поезд был известен своими роскошными удобствами и был одним из самых популярных средств передвижения для богатых туристов, членов королевской семьи, дипломатов и шпионов. Но «Orient Express» был чем-то большим, чем простой поезд.
Жорж Нагельмакерс
Рекламные плакаты Восточного экспресса.
«Orient Express» был детищем бельгийского инженера Жоржа Нагельмакерса. Идея пришла ему в голову во время поездки в Америку, где он стал свидетелем многих инноваций на пассажирских железных дорогах, в том числе беспрецедентных роскошных «спальных вагонов» Джорджа Пулмана. Сын банкира, Нагельмакерс обладал средствами и волей, чтобы воплотить свои планы в реальность. Итак, в 1883 году, после первоначальных проблем, включая франко-прусскую войну, финансовые трудности и переговоры с различными национальными компаниями, Международная компания вагонов Нагельмакерса открыла маршрут из Парижа в Стамбул.
От Европы до Азии
Маршрут Восточного экспресса с 1883 по 1914 год. \ Фото: biographiezentrum.de.
Прессе не потребовалось много времени, чтобы окрестить новую линию дальнего следования «Восточным экспрессом» и Жорж с готовностью воспринял это название. В октябре 1883 года «Восточный экспресс» отправился в своё первое путешествие, перевозя богатых пассажиров и журналиста, освещавшего поездку. Те, кто находился на борту, восхищались роскошью и красотой поезда.
Старинная открытка с изображением Восточного экспресса, локомотива и пульмановских вагонов на рубеже веков. \ Фото: lejournaldesarts.fr.
После отправления с Восточного вокзала Парижа восхищенные пассажиры смогли насладиться лучшим отелем на колесах. Они восхищались замысловатыми деревянными панелями, плюшевыми сиденьями, шёлковыми простынями и шерстяными одеялами. Таким образом, восьмидесятичасовая поездка из Парижа в Стамбул была похожа на сказку, позволить которую могли себе лишь богатые и знаменитые, поскольку цена одной поездки на поезде составляла четверть годового дохода среднего француза в 1880-х годах.
Поезд королей
Убранство вагонов первого класса (из рекламного проспекта 1898 года). \ Фото: wikipedia.org.
Гламур «Восточного экспресса» привлекал состоятельных пассажиров, в том числе европейских членов королевской семьи. Это привело к некоторым странным моментам и курьёзным ситуациям. Например, было замечено, как король Болгарии Фердинанд, боявшийся наёмных убийц, заперся в ванной. Русский царь Николай II потребовал, чтобы для его визита во Францию были построены специальные вагоны.
Слева направо: Рекламный плакат Simplon-Orient-Express работы Жозефа де Незьера. \ Гид 1901 года.
А бельгийский король Леопольд II (который, будучи известным энтузиастом железных дорог, помог Нагельмакерсу запустить линию) однажды попытался проникнуть в гарем турецкого мужчины. Другим интересным инцидентом был случай с президентом Франции Полем Дешанелем, чьё падение с движущегося поезда стоило ему президентства.
Шпионы
Открытка с изображением «Восточного экспресса», 1900 год. \ Фото: google.com.
Помимо королевских особ, «Восточный экспресс» был также излюбленным средством передвижения шпионов, за что получил ещё одно прозвище – «Шпионский экспресс». Одним из самых известных тайных пассажиров был английский шпион по имени Роберт Баден-Пауэлл, который выдавал себя за лепидоптеролога, собирающего образцы на Балканах. Однако его причудливые наброски форм и разноцветных крыльев бабочек на самом деле были закодированными изображениями укреплений вдоль побережья Далмации, помогавших британскому и итальянскому флотам во время Первой мировой войны.
Слева направо: Рекламный плакат Восточного экспресса 1891 года. \ Жорж Нагельмакерс.
Одна из самых известных шпионок, Мата Хари, также путешествовала на борту «Восточного экспресса» с секретной миссией. А во время холодной войны культовый поезд стал излюбленным местом для шпионов по обе стороны железного занавеса.
Восточный экспресс в ХХ веке
Герб компании CIWL. \ Фото: wikipedia.org.
После первоначального успеха на рубеже девятнадцатого века начало Великой войны серьёзно ограничило обслуживание «Восточного экспресса». В конце концов, большинство стран, через которые проходил легендарный поезд, стали врагами Франции и Антанты. Окончание войны привело к восстановлению маршрута и наступлению Золотого века. В тридцатые годы наибольшей популярностью пользовался легендарный поезд, курсировавший по трем параллельным линиям: «Восточный экспресс», «Симплонский Восточный экспресс» и «Арльбергский Восточный экспресс», последний курсировал из Цюриха в Будапешт, а затем далее в Бухарест и Афины.
Конечная остановка Восточного экспресса - вокзал Сиркеджи в Стамбуле. \ Фото: bing.com.
Вторая мировая война снова приостановила службу, но восстановила её только в конце сороковых годов. Даже во время холодной войны «Orient Express» сохранил свою популярность, хотя линию пришлось изменить, чтобы избежать поездок в страны за железным занавесом.
Кинематограф и другое
«Убийство в Восточном экспрессе». \ Фото: md-eksperiment.org.
Поезд Нагельмакерса совершил свой последний полный рейс в 1977 году, хотя маршрут был возобновлён в восьмидесятых годах другой компанией и под другим названием – «Венеция-Симплон Восточный экспресс». Однако «Восточный экспресс» всегда был чем-то большим, чем просто поездом. Это увековечено в художественной литературе и кинематографе, прежде всего в романе известной писательницы Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» и его многочисленных экранизациях в кино и на телевидении. Главные герои Брэма Стокера в «Дракуле» отправляются на борту «Восточного экспресса» в Трансильванию, чтобы сразиться со знаменитым вампиром. Легендарный поезд также является неотъемлемой частью романа Джеймса Бонда «Из России с любовью», который также превратился в фильм.
Легендарный Восточный экспресс. \ Фото: google.com.
Ко всему прочему, культовый поезд присутствует в классической компьютерной приключенческой игре «Последний экспресс», где игроку предстоит раскрыть дело об убийстве в поезде в режиме реального времени. В сочетании с очарованием таинственного Востока в довоенный и межвоенный периоды и его вымышленными представлениями, «Восточный экспресс» остаётся самым известным поездом в истории и настоящей легендой.
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