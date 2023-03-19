Актеры, молившие о смерти

Актеры нередко становятся виновниками чужой смерти. Правда,гибнут от их рук не люди, а персонажи, которых сами они воплотили на экране. Многие артисты просто умоляют режиссеров поскорее прикончить их – вернее, их героев. А причины для этого бывают самые удивительные.
Дин Норрис, «Во все тяжкие»
Исполнитель роли агента ФБР Хэнка Шрейдера в знаменитом сериале «Во все тяжкие» провел на съемочной площадке несколько лет. Но пятого сезона не выдержал. Точнее, его не выдержал съемочный график Норриса. Готовясь к съемкам, он рассчитывал на съемку в шестнадцати сериях фильма, однако его создатели неожиданно решили разбить его на два блока по восемь серий. Это означало, что Норрис не сможет сняться в давно задуманном пилотном выпуске ситкома. Съемки в комедийном сериале он считал более важными для себя: устав от роли сурового агента, он мечтал, наконец, примерить на себя совершенно новое актерское амплуа. Так что, в итоге, Норрис упросил создателей сериала пристрелить Хэнка, ко всеобщему горю поклонников.
Айзек Хейз, «Южный парк»
Редкий случай, когда режиссеру по настоянию исполнителя пришлось расправиться с героем-мультяшкой. Но зрители настолько привыкли к своеобразному голосу музыканта Айзека Хейза, много лет говорившего за Шефа, что замену создатели сериала посчитали невозможной. Хейз ушел из проекта после серии «Запертый в чулане», высмеивавшей церковь сайентологов,приверженцем которой является музыкант. «Странно, – удивлялся один из сценаристов Мэтт Стоун. – За десять лет съемок Айзек с легкостью высмеивал христиан, мусульман, мормонов… а на собственной религии его вдруг обуяла странная обидчивость». И правда, с чего бы это?
Кэл Пенн, «Доктор Хаус»
Исполнитель роли доктора Лоренса Катнера был вполне доволен своей работой в сериале.Но затем Кэл Пенн получил предложение, от которого не смог отказаться. Актер активно участвовал в президентской кампании Барака Обамы, и после его победы в президентской гонке был приглашен на должность заместителя директора президентской администрации по связям с общественностью. Кэл согласился без колебаний. Создатели сериала, разумеется, отнеслись к этому с пониманием, и не замеченному в депрессивных настроениях Катнеру пришлось покончить с собой.
Дэн Стивенс, «Аббатство Даунтон»
После третьего сезона «Аббатства Даунтон» исполнитель роли Мэтью Кроули покинул сериал по-английски вежливо, рассыпаясь в похвалах его создателям. По его словам, он «просто устал» от съемок и хотел попробовать себя «в чем-нибудь новом». При этом Стивенс почти не кривил душой. Как раз в конце съемок третьего сезона ему предложили контракт на Бродвее, и Дэн, мечтавший о Голливуде, не устоял.
Теодор Найт, «Анатомия страсти»
Сериал «Анатомия страсти» выходил в эфир около десяти лет, и неудивительно, что многим актерам пришлось его покинуть. В их числе был и Теодор Найт, исполнитель одной из главных ролей – молодого хирурга Джорджа О’Мейли. Причиной стали творческие разногласия: Найту чем дальше, тем меньше нравилось развитие своего персонажа, но повлиять на сценаристов он не мог. «Я хочу чувствовать удовлетворение от своей работы», – заявил он, отказавшись подписывать контракт на шестой сезон, – и молодому хирургу пришлось геройски погибнуть под колесами автобуса, спасая девушку от смерти.
Джош Чарльз, «Хорошая жена»
Исполнитель роли юриста Уилла Гарднера в сериале «Хорошая жена» отработал на площадке четыре года.Потом его контракт истек, и он предпочел не подписывать его вновь. По словам самого Чарльза, причины были вполне традиционными: он чувствовал, что засиделся на месте, и боялся стать пленником одной роли, а создатели сериала не хотели или не могли задать интересный поворот характеру героя. Что ж, зато его гибель оказалась весьма захватывающей: Уилла Гарднера застрелили прямо в суде.
Адевале Акиннуойе-Агбадже, «Остаться в живых»
Мистер Эко – актер Адевале Агбадже – появился в сериале «Остаться в живых» в начале второго сезона. И, в итоге,едва дотянул до его финала. Впрочем, создатели сами виноваты: они не один месяц уламывали Агбадже принять участие в съемках, считая, что он придаст сериалу дополнительный колорит. В результате же Агбадже был недоволен всем вокруг с самого первого дня. Ему не нравились идеи сценаристов, не нравился собственный персонаж, и даже погода на Гавайях вызывала у него нарекание. В итоге, ко всеобщей радости команды сериала, сценаристы с радостью убили мистера Эко руками жуткого дымного монстра.
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Тофер Грейс, «Шоу семидесятых»
«Шоу семидесятых» долгие годы пользовалось популярностью у зрителей, но после того, как его покинул две главные звезды – Тофер Грейс и Эштон Кучер – его звезда закатилась. Но Тофера обвинять не приходится. Исполнителю роли Эрика Формана предложили роль помощника главного злодея в «Человеке-пауке-3″. И мог ли он устоять? Какой мальчишка откажется подраться с настоящим человеком-пауком, да еще и за приличный гонорар? Правда, «Человек-паук 3″ стал для его создателей полным провалом. Но даже это, наверное, не омрачило радости Грейса.
Софи Тернер, «Игра престолов»
Редкий случай, когда сценаристы сумели не прислушаться к актрисе и оставили ее героиню в живых. Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк в «Игре престолов», уже не первый год уговаривает создателей саги убить ее персонажа.Причем не из желания покинуть сериал, – скорее, наоборот. Софи обожает «Игру престолов» и свою героиню. Именно поэтому она считает, что каждый из персонажей сериала заслуживает собственной крутой сцены гибели, а уж Станса – тем более. Особенно если учесть, что богатая фантазия сценаристов не помешает потом каждому из них вернуться обратно – в ой или иной форме.
Харрисон Форд, «Звездные войны»
Несмотря на то, что роль Хана Соло принесла ему всемирную славу, Харрисон Форд не испытывал к своему персонажу ни малейшего пиетета. Наоборот! С самого начала он не скрывал, что считает всю сагу о звездных войнах бессмыслицей, свою роль – глупой, а диалоги – так и просто кошмарными. Никто не знает, какими посулами Джордж Лукас убедил Форда взяться за роль, однако точно известно, что актер пытался избавиться от нее с первых дней съемок, буквально умоляя режиссера поскорее убить Соло. В конце V эпизода его даже заморозили в карбоните – но сюжет без Соло трещал по швам, и его пришлось срочно спасать.
Раймонд Круз, «Во все тяжкие»
Психически неуравновешенный наркодилер Туко Саламанка был одним из самых колоритных персонажей сериала. Поэтому многие убились его неожиданной гибели. Однако у создателей не было выбора: на убийстве Саламанки настоял актер Раймонд Круз, исполнявший его роль. Процесс съемок оказался для него слишком изматывающим. «Каждый день мы снимались по 12-14 часов. Это слишком выматывает, эмоционально и физически», – заявил актер, тем самым подписав персонажу смертный приговор.
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