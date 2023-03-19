Актеры, молившие о смерти

Актеры нередко становятся виновниками чужой смерти. Правда,гибнут от их рук не люди, а персонажи, которых сами они воплотили на экране. Многие артисты просто умоляют режиссеров поскорее прикончить их – вернее, их героев. А причины для этого бывают самые удивительные.









Дин Норрис, «Во все тяжкие»

Айзек Хейз, «Южный парк»

Кэл Пенн, «Доктор Хаус»

Дэн Стивенс, «Аббатство Даунтон»

Теодор Найт, «Анатомия страсти»

Джош Чарльз, «Хорошая жена»

Адевале Акиннуойе-Агбадже, «Остаться в живых»

Тофер Грейс, «Шоу семидесятых»

Софи Тернер, «Игра престолов»

Харрисон Форд, «Звездные войны»

Раймонд Круз, «Во все тяжкие»