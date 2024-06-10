10 советов для быстрой готовки

Сколько времени вы тратите каждый день на готовку? Или на уборку кухни? Уверены, что много. А ведь так хочется прийти после работы домой, сесть на диван, включить любимый сериал и просто расслабиться с чашечкой ароматного чая.







Делимся полезными советами, как сэкономить время, проведенное на кухне, чтобы у вас было больше возможностей отдыхать и заниматься собой.

Совет 1: Разогревайте помидоры в микроволновке

Совет 2: Размораживайте мясо в соленой воде

Совет 3: Продевайте бумажные полотенца под дверцей шкафчика

Совет 4: Легко отделяйте листья петрушки

Совет 5: Замачивайте лимон в воде

Совет 6: Кипятите в чайнике таблетку для посудомойки

Совет 7: Отмывайте духовку лимоном

Совет 8: Скрепляйте огурец зубочисткой

Совет 9: Смазывайте терку растительным маслом

Совет 10: Разогревайте еду в микроволновке на краю

Вырежьте хвостики и поставьте помидоры в микроволновку.Если вы готовите классический овощной салат с помидорами, огурцами, луком, болгарским перцем, вряд ли будете снимать кожицу с томатов. Но ведь есть некоторые блюда и соусы, для которых нужен именно очищенный помидор. В этом случае советуем не заливать его кипятком, предварительно сделав надрезы, а отправить в микроволновую печь на 30 секунд. По истечении времени достаньте томаты, немного остудите и попробуйте снять шкурку. Вы удивитесь, но она будет отходить намного проще и быстрее, чем после бланширования. Вот так, за пару минут, вы получите мякоть помидоров для своего блюда.Залейте мясо водой и добавьте соль.Вариантов разморозки мяса очень много. Одни хозяйки советует «доводить» его до нужной консистенции в холодильнике, другие – разогревать в микроволновке, третьи – заливать кипятком. Мы же предлагаем замачивать мясо в соленой воде. Это не экспресс-метод, однако, и не самый долгий способ.Возьмите глубокую емкость, налейте в нее холодную воду и добавьте соль из расчета три столовых ложки на каждый литр жидкости. После того, как соль растворится, положите в миску мясо и оставьте его на полтора-два часа. Этого времени хватит для того, чтобы оно полностью разморозилось, и было готово к запеканию или обжариванию на сковороде.Так полотенца будет удобнее отрывать.В процессе готовки и уборки на кухне самыми лучшими друзьями становятся бумажные полотенца. Ими можно быстро вытереть руки, промокнуть воду на столешнице, убрать жирное пятно и пр. Однако есть крохотный нюанс – полотенца неудобно отрывать от рулона.Если вы тоже столкнулись с такой проблемой, попробуйте положить рулон горизонтально в кухонный шкафчик, а кусочек полотенца продеть под нижнюю часть дверцы. Так вы сможете легко оторвать полотенце в нужном количестве в любой момент.Используйте терку, чтобы процесс пошел быстрее.Многие хозяйки нарезают петрушку вместе со стеблем, особенно если она молодая. Однако есть и те, кто не любит твердые частички стебля в блюде, а потому отделяет листочки перед нарезкой. Если вы входите во вторую категорию, вам обязательно пригодится наш лайфхак.Возьмите пучок петрушки, просуньте его через отверстие терки и наслаждайтесь быстрым результатом. Острые лезвия отделят листья без лишних усилий, и вам останется лишь выбросить стебли и нарезать отделившуюся зелень.Вода вернет лимону свежесть.Чтобы лимон не засыхал, мудрые хозяйки хранят его в специальных лимонницах или обычных герметичных контейнерах, а иногда заворачивают в пищевую пленку. Однако бывает и такое, что мы на автомате кладем половинку фрукта на полку, и забываем про него на несколько дней. Как результат – засохший и «скукожившийся» лимон, который и в руки-то брать не хочется, не то, что есть.Но не стоит торопиться выбрасывать его в мусорное ведро – лучше попробуйте реанимировать. Для этого возьмите глубокую тарелку или контейнер, наполните водой и положите цитрусовый в емкость примерно на полчаса. За это время лимон впитает в себя влагу, и вновь станет свежим, сочным и аппетитным. Теперь вы смело можете использовать его в приготовлении различных блюд и напитков.Таблетка поможет очистить чайник изнутри.Отмыть заварочный чайник – тот еще квест, особенно если у него узкое горлышко, в которое не пролазит рука. Однако есть одно чудо-средство, которое способно все сделать за вас. Возьмите таблетку для посудомоечной машины, положите внутрь чайника, залейте кипятком и подождите 15-20 минут. Этого времени вполне хватит для того, чтобы раствор сработал, и стенки чайника вновь стали кристально чистыми. В конце вам нужно будет лишь прополоскать посуду чистой водой и высушить.Разрежьте лимон на дольки и отправьте в духовку.Когда дело доходит до отмывания духовки, у хозяек сразу появляется миллион важных дел, которые срочно нужно выполнить. А все потому, что на ее чистку обычно уходит очень много времени, сил, и не факт, что результат порадует. Многие пятна остаются на месте даже после обработки агрессивной бытовой химией.Попробуем немного упростить вам задачу. Возьмите противень, налейте в него один стакан воды, положите дольки нарезанного лимона и отправьте в духовку на один час на 180 градусов. Пар, который выделится в процессе нагревания жидкости, размягчит жир на дне и стенках, а лимон продезинфицирует поверхность и поможет справиться с самыми стойкими загрязнениями. По истечении времени вам нужно будет лишь протереть поверхность влажной губкой, и духовка будет сиять чистотой!Чтобы огурец не засыхал, используйте зубочистку.Одну половинку огурца мы используем для приготовления салатов или бутербродов, а что происходит со второй? Правильно, она отправляется в мусорное ведро, потому что на следующий день уже становится непригодной к употреблению.Предлагаем более разумно относиться к продуктам, и использовать различные лайфхаки, чтобы продлить срок их годности. Например, в случае с огурцом, можно просто скрепить оставшуюся половинку и отрезанный кончик при помощи зубочистки. Так вы сможете предотвратить потерю влаги, недостаток которой обычно и приводит к порче овоща. Кстати, этот хитрый метод можно использовать и для других овощей и фруктов, например, яблок или перца.Для удобства используйте кисточку.Когда вы измельчаете продукты на терке, они часто прилипают к поверхности, особенно, если это сыр. Чтобы избежать такого результата, обрабатывайте терку небольшим количеством растительного масла. Благодаря ему продукт будет «скользить» по поверхности, и оставлять меньше следов. Как следствие, вы намного быстрее измельчите ингредиент, а в конце потратите минимум времени на мойку терки.На заметку: Если вам нужно натереть твердый или плавленый сыр, заверните его в пакет и отправьте в морозилку на 10-15 минут. Замороженный продукт натирается гораздо легче, так как не заворачивается комками. Также можете использовать этот лайфхак для теста, если вам, например, нужно приготовить тертый пирог.Так блюдо будет разогреваться равномерно.Чтобы блюдо в микроволновке разогрелось не только быстро, но и равномерно, старайтесь ставить его на край вращающегося подноса. Так тепло будет распределяться одинаково. Если же вы поставите тарелку по центру, где сосредоточено основное количество микроволн, середина блюда прогреется хорошо, а вот края останутся холодными. Что касается супа или борща, то в случае с ними горячей будет только верхушка.