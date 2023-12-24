Кого считает лучшими подругами герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, супруга будущего короля Великобритании принца Уильяма, давно сумела расположить к себе строгих аристократов и простых подданных своей страны. Герцогиня Кембриджская умеет не только блестяще справляться со своими королевскими обязанностями, но еще и хорошо дружить. Практически все ее друзья с ней остались еще со студенческой скамьи. С кем же дружит будущая королева-консорт и кто входит в ее ближайший круг?
Пиппа Миддлтон
Кейт и Пиппа Миддлтон
Самой близкой подругой герцогини Кембриджской можно смело назвать ее родную сестру Пиппу. Девочки-погодки все свое детство прожили вместе, и у них сформировались очень близкие доверительные отношения. Общественность о Пиппе заговорила всерьез в день свадьбы Кейт и принца Уильяма, тогда девушку, которая несла длинный шлейф платья невесты будущего короля, и ее безупречный внешний вид не оставили равнодушным никого.
Даже став частью королевской семьи, Кейт сумела сохранить замечательные отношения с сестрой. Они часто видятся, Пиппу не раз замечали в Кенсингтонском дворце, а герцогиня навещала сестру у нее дома.
Эмилия Джардин-Патерсон
Эмилия Джардин-Патерсон
Эту девушку в прессе часто называют наилучшей подругой герцогини Кетрин. Девушки подружились еще учась в колледже. Именно ее Кейт выбрала крестной матерью для своего первенца Джорджа. С Эмилией они действительно близки. Поговаривают, что когда Кейт и Уил расстались в 2007 году, именно Джардин стала ее поддержкой. Она устроила влюбленной и расстроенной Миддлтон тур на Ибицу, чтобы отвлечься от амурных проблем.
Кэтрин ценит людей, которые делают ей добро. Став женой принца, она познакомила свою подругу с другом мужа по Итону Дэвидом Паттерсоном. Это знакомство закончилось свадьбой. У Эмилии двое детей, и она занимается дизайном. Именно подругу жена принца Уильяма позвала на помощь, когда обновляла интерьеры в Кенсингтонском дворце и их доме в Анмер-Холле.
Трини Фойл
Трини Фойл
Она тоже дружит с герцогиней со студенческих лет. Только после колледжа Трини поехала дальше учиться Эдинберг. Но даже несколько лет расстояния не смогла испортить дружбу девушек. Они часто общаются. Тем более, сын Трини ровесник перевенца Кейт Джорджа. Ребята тоже подружились и гуляют в садах Кенсингтона вместе.
Софи Картер
Софи Картер
Эта блондинка подруга семьи Миддлтон. Она была и на роскошной свадьбе Кейт и Уильяма, и на шикарном бракосочетании Пиппы с Джеймсом. Когда женились Сассеские ее тоже пригласили. В 2015 году Софи получила очень важный статус – покрестила принцессу Шарлотту. Сейчас девушка проживает в Норфолке.
Ханна Картер
Ханна Картер
Ханна является невесткой Софи Картер и так же состоит в списке самых близких друзей Кейт. Кембриджские присутствовали на ее бракосочетании спустя год после своей. Также Ханна навсегда связана с семьей Кейт Миддлтон, ведь крестила принца Луи.
Леди Лаура и Джеймс Мид
Леди Лаура и Джеймс Мид
Джеймс один из наиболее близких друзей Уильяма, его зовут в гости, он получает приглашения на royal-мероприятия. До свадьбы Кейт и Уильяма Джеймс именно его друг был в качестве сопровождения для девушки на официальных приемах, потому что по королевскому протоколу до женитьбы с принцем права находиться она не имела.
На свадьбе будущего короля в 2011 году Джемс был в числе шаферов, а уже в 2013 году Уильям был другом жениха на его свадьбе.
Они семьями, часто ходят домой друг к другу в гости. Семейная пара Мид крестила королевских наследников: Лаура – Луи, а Джеймс – Шарлотту.
Хью и Роуз ван Катсем
Хью является одним изн из 4 сыновей самого близкого друга отца Уильяма, они знакомы с ранних лет. Наследник престола и его жена дружат со всеми братьями и их супругами. А дети Кембриджских дружат с детьми Роуз и Хью, поэтому, когда они собираются вместе, получается большая веселая компания.
Элис Эвенел
Также в круг подруг герцогини Кембриджской входит еще одна бывшая студентка колледжа Мальборо – Элис Эвенел. Девушки вместе посещали секцию тенниса. Можно сказать Элис с королевским семейством связано давно.Элис была подругой Уильяма в подростковом возрасте, а затем училась с Пиппой в университете в Шотландии. Сейчас девушка до сих пор не теряет связь с герцогами, они были у нее на свадьбе и часто видятся.
Ребекка Дикон
Ребекка Дикон
Экс-ассистентка герцогини Кембриджской стала за время работы не просто помощником и ценным сотрудником, но и настоящей подругой. До обручения Уильяма и Кейт Ребекка трудилась в благотворительном фонде принца Гарри. После объявления об отношениях будущего короля Дикон стала личным помощником Кэтрин. Она работала на Кейт Миддлтон целое десятилетие, отвечая за графики мероприятий герцогини, а также вместе с парой ездила в каждую из официальных поездок.
Когда Ребекка ушла с такого важного поста, то основала свою пиар-компанию. Никто не сомневался в том, что бывшая правая рука самой Кейт Миддлтон сможет построить успешную сольную карьеру. Но даже уйдя с должности, Кейт и Ребекка продолжают поддерживать связь. Даже больше, в знак признательности за ее труд и верность принц Уильям наградил Ребекку Королевским викторианским орденом.
Наташа Арчер
Наташа Арчер
Еще одна ассистентка герцогини Кембриджской, которой удалось войти в круг приближенных. Наташа не просто помощница, она еще и стилистка Кейт. Это благодаря ей каждый публичный выход будущей королевы-консорта обсуждается в СМИ, да еще и в преимущественно положительных тонах. Наташа путешествует с герцогиней по миру, отвечая за ее гардероб от и до.
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