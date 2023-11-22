Что вынуждало женщин 200 лет назад питаться только воздухом: Тёмные тайны «постящихся девушек»

В середине 19 века в Уэльсе было зарегистрировано настоящее чудо. Десятилетняя девочка питалась только воздухом и прекрасно себя чувствовала. Такие явления стали фиксировать повсеместно, то тут, то там появлялись юные девицы, которые не нуждались в пище. Явление получило красноречивое название - «постящиеся девушки». История этих молодых женщин раскалывала семьи, общины и даже саму науку. Что на самом деле стояло за этой странной модой и как девушки годами выживали без еды?
Кем были постящиеся девушки викторианской эпохи?
Сара Джейкоб загадочно заболела в феврале 1867 года, за несколько месяцев до своего десятого дня рождения. Девочка страдала от весьма странных припадков почти месяц, а потом совсем слегла. Загадочная хворь приковала её к постели и она долго не приходила в себя. Несколько месяцев спустя она выздоровела, но отказывалась не только от пищи, но и от воды. Родители, потеряв надежду перебороть непонятный недуг, дали дочери обещание никогда не заставлять её есть.
Гравюра Генри Пича Робинсона под названием «Угасание», изображающая семью, ухаживающую за молодой женщиной на смертном одре, 1858 год.
Сара стала одной из многих «постящихся девушек», которые очаровали публику в викторианский период своей странной способностью обходиться без еды в течение продолжительных периодов времени. Девушек часто называли «чудесами Божьими» и считали невероятно набожными и безгрешными. Со всего мира приезжали люди, желающие воочию лицезреть «ангела во плоти сошедшего на эту Землю». Им делали подношения и давали деньги в надежде на то, что и на них перейдёт их благословение.
Статья в газете о Саре Джейкоб.
Не новое явление, которое уже было в Средние века
Постящиеся девушки викторианской эпохи — не первые, кто явил миру такое диво. Первыми, кто показал всем такое чудо голодания, были средневековые монахини. Они практиковали такие жёсткие посты, чтобы имитировать страдания Иисуса Христа перед распятием. Состояние получило название анорексия чудесная. Несколько женщин, практиковавших её, были впоследствии причислены к лику святых.
В 1600 году король Франции Генрих IV послал своего лучшего врача наблюдать за некой Джейн Балан, которая, как говорили, постилась три года. В 1668 году граф Девоншир также организовал наблюдение за Мартой Тейлор, «знаменитой девицей Дербишира», которая утверждала, что постилась в течение года, лишь изредка опуская перо в воду, чтобы смочить губы. Этих женщин разделяло несколько сотен лет, так что же случилось, что эта практика возродилась?
Статья, в которой исследуется период голодания Марты Тейлор в 17 веке.
Сара Джейкоб: валлийская «постящаяся девушка»
Семья Сары Джейкоб сначала скрывала странное состояние дочери. Но бесконечно это невозможно было таить. Местные прознали и разнесли новость о чудесной девице далеко за пределы графства. На ферму Джейкобов стали приезжать бесконечные паломники с подарками и пожертвованиями для святой девочки. История Сары стала национальным достоянием, когда местный викарий опубликовал её в газете.
После этого поток туристов увеличился в разы. Все чаяли надежды получить ответ на свои молитвы, исцеление и прочие блага от той святой силы, которая обитала в девочке. Местный доктор был настроен весьма скептически и пригласил нескольких коллег, чтобы они понаблюдали за «чудесной девочкой». Шли дни и состояние Сары стало ухудшаться прямо на глазах. Она медленно угасла как свечка. Бедный ребёнок просто умер от голода.
Новость о смерти Сары Джейкоб.
Пару десятилетий назад такая смерть мало бы кого удивила, ведь в стране бушевал знаменитый Ирландский картофельный голод. Он унёс жизни одного миллиона человек в период с 1845 по 1852 год. Его катастрофические последствия ощущались ещё много лет спустя. Но люди, которые наблюдали за Сарой не видели как умирают от голода. Они думали, что она спокойно выживает без еды, казалось бы, ведёт нормальную жизнь, питаясь воздухом и милостью Божией.
Великий картофельный голод: семья на руинах своего дома в Килларни, 1888 год.
После смерти девочки, её родители были осуждены за непредумышленное убийство. До наблюдателей дошло, что она долго выживала, тайком съедая небольшое количество пищи. Когда же они стали наблюдать за ней круглосуточно, такая возможность исчезла и девочка умерла голодной смертью.
Энн Мур: «Самозванка»
Сара Джейкоб была не единственной «постящейся девушкой», которая привлекла внимание всей страны в викторианский период, но она была одной из самых известных и убедительных. Энн Мур прославилась как «самозванка из Татбери». Она говорила, что шесть лет питалась исключительно воздухом, а потом выяснилось, что это наглая ложь. Энн брала плату за посещение. В это время дочь втайне ото всех кормила её. Мур окрестили «подлой самозванкой», а скандал тем временем только способствовал популярности опасной моды на «постящихся девушек».
Энн Мур, около 1812 года.
Молли Фэнчер: «Бруклинская загадка»
«Постящиеся девушки» стали появляться за пределами Соединённого Королевства. Шестнадцатилетняя Молли Фэнчер стала известна как «Бруклинская загадка». Она попала в новости, заявив, что семь недель ничего не ела. До этого Молли тяжко пострадала. Она упала с лошади и ударилась головой о тротуар. Через год, как будто этого было мало, край её платья зацепил проезжающий мимо трамвай и протащил несчастную больше квартала. После всех полученных травм девушка стала страдать частыми обмороками, головными болями, а также потерей обоняния, вкуса, зрения и осязания.
Молли Фэнчер.
Спустя какое-то время родители Молли стали говорить, что у дочери открылись экстрасенсорные способности и, что она перестала нуждаться в пище. Девушка стала местной знаменитостью, ей даже лично писал тогдашний президент США Вудро Вильсон. Цирк П. Т. Барнума предлагал ей работу! Вскоре в Соединённых Штатах стали появляться и другие «постящиеся девушки».
Во всём виновато общество?
Не так давно Netflix выпустил на эту тему целый сериал под названием «Чудо». Снят он был по одноимённой книге Эммы Донохью 2016 года. В кино одна английская медсестра получает задание присмотреть за некой ирландской девушкой, которая не ела несколько месяцев. По мере того как состояние девочки ухудшается, медсестра начинает выяснять, почему та отказывается от еды. В процессе она обнаруживает тёмную семейную тайну.
Кадр из фильма «Чудо» (2022).
На сегодняшний день прошло более ста лет, но феномен «постящихся девушек» так никто толком и не объяснил. Также непонятно, почему эта мода была столь широко распространена. Почему юные девушки внезапно начинали отказываться от еды?
Медсестра пытается понять, что происходит с девочкой.
Некоторые врачи настаивают на том, что это была просто истерия. Другие говорят, что, возможно, отказ от пищи вызвало слишком часто проявляемое родителями удивление по поводу того, как мало ели девочки, пока выздоравливали от болезни. Пост таким образом продлевался, слава росла и потребности купаться в её лучах тоже только увеличивались. Кроме того, были ещё и специфические идеалы красоты, которые заставляли девушек голодать, чтобы им соответствовать. Это некоторым образом объясняет столь массовое явление «постящихся девушек».
Феномен «постящихся девушек» так до конца никто и не объяснил.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии