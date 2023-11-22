Что вынуждало женщин 200 лет назад питаться только воздухом: Тёмные тайны «постящихся девушек»

Кем были постящиеся девушки викторианской эпохи?

Гравюра Генри Пича Робинсона под названием «Угасание», изображающая семью, ухаживающую за молодой женщиной на смертном одре, 1858 год.

Статья в газете о Саре Джейкоб.

Не новое явление, которое уже было в Средние века

Статья, в которой исследуется период голодания Марты Тейлор в 17 веке.

Сара Джейкоб: валлийская «постящаяся девушка»

Новость о смерти Сары Джейкоб.

Великий картофельный голод: семья на руинах своего дома в Килларни, 1888 год.

Энн Мур: «Самозванка»

Энн Мур, около 1812 года.

Молли Фэнчер: «Бруклинская загадка»

Молли Фэнчер.

Во всём виновато общество?

Кадр из фильма «Чудо» (2022).

Медсестра пытается понять, что происходит с девочкой.

Феномен «постящихся девушек» так до конца никто и не объяснил.