Что нужно делать, дабы кардинально изменить свою жизнь и добиться желаемого

Практически каждый человек ставит перед собой цели, ежегодно расписывая то, что нужно успеть сделать за отведённый период времени. Но мало кто задумывается над тем, что в мире существует закон притяжения, благодаря которому, Вселенная может работать на нас. Рассказываем, как кардинально изменить свою жизнь и добиться желаемого не один раз.
1. Что такое закон притяжения
А вы знали, что в мире существует закон притяжения? \ Фото: d-art.ppstatic.pl.
В философии существует некий закон притяжения, подразумевающий концепцию, согласно которой все явления, силы и события в мире не только притягиваются, а и оказывают влияние друг на друга. Итак, существует притяжение на уровне мыслей и идей. Наверняка не раз замечали тенденцию, где стоит только подумать о чём-то (хорошем или плохом), как это что-то со временем появляется в вашей жизни (люди, события и так далее). Связано это с устройством нашего внутреннего мира от установок и мыслей до переживаний, оказывающих непосредственное влияние на реальность. Происходит это не просто так, а благодаря ситуациям и условиям, которые притягивают события, соответствующие внутренним вибрациям, тем самым пересекаясь с созидательной визуализацией.
Мысли материализуются. \ Фото: verywellmind.com.
Помимо мыслей и желаний, существует теория связи и единства всего сущего. Как говорится, в этом мире (следовательно, и в нашей жизни) ничего не происходит просто так. У каждого события есть последствие, а каким оно будет, зависит от многих факторов, в том числе и от нас самих. Люди (плохие, хорошие) не приходят в нашу жизнь просто так, как и события.
2. Как добиться желаемого с помощью внутренней силы
Внутренняя сила творит чудеса и заставляет верить в себя. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.
Специалисты в области психологии и духовной практики, говорят, что добиться жалеемого можно при помощи внутренней силы. Давайте разбираться, что это такое и как работает. Внутренняя сила – своего рода концепция, охватывающая различные жизненные аспекты. Люди, обладающие внутренней силой способны преодолевать не только мирские трудности с высоко поднятой головой, а и сохранять при этом внутреннее спокойствие, гармонию, уверенность в себе и веру в собственные ценности.
Всегда двигайтесь вперёд и верьте в себя. \ Фото: bing.com.
Обладая самоконтролем, самоотверженностью и готовностью к новым свершениям, человек способен свернуть горы и найти выход даже из самой сложной ситуации. Контролируя собственные желания, эмоции и поведение, можно добиться поставленных целей за короткий период времени, поскольку правильно направленная энергия позволяет не только адаптироваться в тех, или иных условиях, а расти и развиваться, преодолевая жизненные вызовы. Просто верьте в себя и собственные силы, дайте установку и не бойтесь перемен, даже если, кажется, что ничего не получится.
3. Как добиться желаемого с помощью перемен
Не бойтесь перемен. \ Фото: google.com.
Перемены – не всегда плохо. Помните, движение – это жизнь? Поэтому в любой ситуации нужно идти вперёд, а не стоять на месте. Застой перекрывает поток жизненной энергии, преграждая появление новых возможностей. Чтобы добиться желаемого, нужно пересмотреть не только свои действия, а и жизнь в целом. Монотонность, повторяющаяся из года в год, вряд ли приведёт к заветному результату. Любое (даже незначительное) действие поощряется, поскольку под лежачий камень вода не течёт. Составьте не только в голове, а и на бумаге список желаний. Повесьте на видное место и ежедневно, прилагайте усилия для достижения поставленных целей. Хотите отправиться в отпуск в страну мечты? Не вопрос. Приступайте к действиям уже сейчас. Узнайте все интересующие вопросы, изучите плюсы и минусы, составьте список необходимых для этого вещей и т.д. А дальше, маленькими шагами идите к заветной мечте. Найдите подработку или смените место работы, участвуйте в бесплатных туристических марафонах, знакомьтесь с новыми людьми по интересам, прощупывайте почву и делайте всё возможно и невозможное для того, чтобы получить желаемое. Не бойтесь отпускать старое, открывая дверь навстречу новому.
4. Как добиться желаемого с помощью концентрации
Прежде чем на чём-то сконцентрироваться, займитесь медитацией - это поможет расслабиться и перезагрузиться. \ Фото: blog.cdn.level.game.
Лишней не будет и концентрация. Ведь благодаря ей, действительно можно многого добиться. Главное — правильный настрой. Важно сконцентрироваться и сфокусировать внимание и энергию на том желании, цели или мечте, которые вы непосредственно хотите привлечь в свою жизнь. Для этого нужна чёткая цель. Чем яснее она, тем человеку проще будет сконцентрироваться на ней, направляя внутреннюю энергию в нужное русло, избегая неопределённостей и размытости.
Также важно дать себе позитивную установку. Изначально сосредоточившись на положительном результате, человек подсознательно настраивается на успех, веря в то, что цель достижима.
Сконцентрируйтесь на то, что вы хотите получить. \ Фото: successconsciousness.com.
Позаботитесь и о ментальной визуализации. Визуал – мощнейший инструмент, благодаря которому укрепляется уверенность в собственных силах и поддерживается мотивация. Дополнительно можно прибегнуть к аффирмациям и медитации. Таким образом человек будет поддерживать концентрацию, очищая ум от лишних мыслей, закрепляя уверенность в собственных достижениях. Ко всему прочему, важным аспектом являются действия. Любая концентрация должна сопровождаться движением вперёд, только так можно добиться положительного результата, приложив максимум усилий.
5. Как добиться желаемого с помощью перезагрузки
Иногда, чтобы добиться желаемого нужна полная ментальная перезагрузка. \ Фото: dol.ismcdn.jp.
Ещё один весьма эффективный способ добиться желаемого, устроить внутреннюю перезагрузку сознания. Этот процесс, состоящий из колоссальной трансформации или обновления внутреннего состояния, включает в себя изменение восприятия, мышления, чувств и действий. Благодаря умственной и эмоциональной перезагрузки, человек освобождается от старых, сковывающих убеждений и блоков, а также настраивается на более эффективное и гармоничное восприятие окружающего мира и событий в нём.
Перезагрузка освежает мысли и взгляды на жизнь. \ Фото: betterup.com.
Всё это помогает избавиться от негативных мыслей, эмоций и влияния со стороны окружающих людей; отбросить устаревшие стереотипы и навязанные обществом догмы, а также освободиться от страха, блоков и ограничений. Ко всему прочему эта практика помогает развить уверенность, любовь и уважение к себе.
6. Как добиться желаемого с помощью знаков и подсказок
Обращайте внимание на знаки и подсказки. \ Фото: domf5oio6qrcr.cloudfront.net.
Жизнь состоит и мелочей, которым зачастую, большинство не предаёт значение. А зря, поскольку любое событие, даже, казалось бы, незначительное, может перевернуть мир вверх дном, изменив жизнь на сто восемьдесят градусов. Знаки, сигналы и подсказки, посылаемые Вселенной, не только направляют к целям, а и указывают путь. Поэтому важно начитаться правильно трактовать и распознавать их, а также применять на деле.
Правильно воспринятые сигналы помогут добиться поставленных целей. \ miro.medium.com.
На что стоит обратить внимание в первую очередь? На интуицию, сны и сновидения, на частенько повторяющиеся символы и знаки; на встречи и события, встречающиеся на пути; на людей, окружающих (приходящих и уходящих). Таким образом, пользуясь подсказками и знаками, можно значительно ускорить путь к достижению цели. Главное – правильное восприятие сигналов и полное доверие своему внутреннему «Я».
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