Разноцветная античность, или как на самом деле выглядели древнегреческие скульптуры

Древние скульптуры в неожиданном ракурсе..
Сегодня сложно представить, то древние скульптуры, которые можно увидеть в музеях по всему миру на самом деле выглядели совсем по другому. На самом деле (и это уже научно установленный факт) древние скульптуры раскрашивали свои произведения в яркие цвета. В нашем обзоре можно увидеть, как выглядели великие творения древности в момент их создания.
1. Статуя Октавиана Августа
Внучатый племянник Гая Юлия Цезаря.
2. Троянский лучник Парис
Лучник на западном фронтоне храма Афины Афайи.
3. Саркофаг Александра Македонского
Цветная реконструкция саркофага.
4. Голова воина
Воин с фронтона храма Афины Афайи на Эгине.
5. Торс из Акрополя
Торс в цвете.
6. Статуя льва
Статуя из Лутраки.
7. Кора Пеплофора из Музея Афинского Акрополя
Стилизованное изображение греческой богини Афины.
8. Бюст Aphaiatemplet Aigina
Богиня, которая поклонялись в одном месте на острове Эгина.
9. Римский император Калигула
Калигула - третий сын Германика и Агриппины Старшей.
10. Бронзовый бюст Эфеба в диадеме
Юноша, достигший совершенолетия.
11. Византийская императрица, Ариадна
Первая единодержавная императрица на византийском престоле.
12. Лемносская Афина
Богиня мудрости, знания и справедливой войны.
13. Аполлон
Озаряющая и животворящая сила неба.
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